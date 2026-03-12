Co vlastně víme o íránském jaderném programu? Moc toho není.
12. 3. 2026
Vyměnili jsme transparentnost za destrukci, ověřování za dohady a diplomacii za rozšiřující se konflikt, jehož výsledek je každým dnem méně jistý.
Letní letecké údery na íránská jaderná zařízení nedokázaly vyřešit jadernou otázku. Namísto toho situaci ještě více zamlžily.
Když Izrael zaútočil na íránská jaderná zařízení, Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ukončila veškeré ověřovací a monitorovací činnosti v Íránu; do konce toho měsíce stáhla z bezpečnostních důvodů všechny inspektory ze země, dodává Samuel Hickey.
Tato ztráta dohledu je klíčovým kontextem pro válku, kterou USA a Izrael zahájily koncem minulého měsíce. Tato kampaň není nezbytnou reakcí na bezprostřední hrozbu íránské bomby, ale spíše dobrovolným eskalováním, v němž íránský jaderný program poskytl nejpřesvědčivější ospravedlnění pro to, co se jeví jako operace zaměřená na změnu režimu.
Časová osa je klíčová. V červnu 2025, před „dvanáctidenní válkou“, rada guvernérů MAAE zjistila, že Írán neplní své závazky v oblasti jaderných záruk, ale také zdůraznila podporu pokračujícím rozhovorům mezi USA a Íránem. Omán právě potvrdil další kolo jednání v Maskatu. Následující den Izrael zaútočil.
Současný konflikt se odehrál podle stejného scénáře. Dne 27. února 2026 ománský ministr zahraničí prohlásil, že poslední jednání mezi USA a Íránem v Ženevě přinesla významný pokrok a že technické diskuse budou pokračovat ve Vídni následující týden. Rafael Grossi, generální ředitel MAAE, uvedl, že se osobně zúčastnil dvou posledních kol jednání, aby poskytl technické poradenství.
Izraelský představitel ministerstva obrany naopak agentuře Reuters sdělil, že operace z 28. února byla koordinována s Washingtonem, byla plánována měsíce a datum jejího zahájení bylo stanoveno týdny předem. Nejedná se o časovou osu války vyvolané náhle objevenou jadernou krizí, ale o časovou osu války, která byla zvolena v době, kdy ještě probíhaly diplomatické rozhovory.
To však neznamená, že íránský jaderný program byl neškodný. Před útoky v červnu 2025 MAAE odhadovala, že Írán nashromáždil 440,9 kilogramů uranu obohaceného na 60 procent U-235. Pokud by byl dále obohacen na zbrojní úroveň, stačilo by to podle standardů agentury na výrobu asi deseti jaderných zbraní. V květnu 2025 MAAE také zjistila, že tři nehlášená zařízení byla součástí strukturovaného programu zbrojení prováděného až do počátku 21. století. V Lavisan-Shian, bývalém jaderném zařízení v Teheránu, agentura zjistila, že v roce 2003 byl nehlášený uranový kov použit k výrobě neutronových iniciátorů pro testy implozivního výbuchu. Írán byl a stále je skutečnou hrozbou šíření jaderných zbraní.
Ale nebezpečí není totéž jako bezprostřední hrozba. Veřejné záznamy před touto válkou ukazovaly pokročilou prahovou schopnost, nikoli prokázanou snahu o výrobu bomby. Hodnocení hrozby amerických zpravodajských služeb z roku 2025 uvádělo, že Írán nevyrábí jaderné zbraně a že ajatolláh Alí Chameneí znovu neschválil zbrojní program pozastavený v roce 2003.
Agentura vojenského zpravodajství (Defense Intelligence Agency) byla podobně jasná: Írán „téměř jistě“ nevyrábí jaderné zbraně, i když díky pokroku v obohacování uranu se čas potřebný k výrobě dostatečného množství uranu pro první zařízení zkrátil na méně než týden. Hodnocení MAAE z května 2025 uvádí, že neexistují žádné věrohodné náznaky pokračujícího jaderného zbrojního programu. Klíčový rozdíl tedy spočíval v rozdílu mezi vážnou prahovou schopností, která vyžadovala přísnější ověření, a bezprostřední hrozbou zbraní, která by mohla ospravedlnit preventivní vojenskou akci.
Tento rozdíl je důležitý, protože uvedený důvod současné války se rychle rozšířil nad rámec nešíření jaderných zbraní. V briefingu pro Kongres představitelé Pentagonu uznali, že neexistují žádné zpravodajské informace naznačující, že Írán plánuje jako první zaútočit na americké síly, navzdory dřívějším tvrzením o opaku.
Prezident Trump mezitím popsal kampaň v širších souvislostech: zabránit íránské bombě, zničit raketové kapacity a neutralizovat širší hrozby pro Spojené státy a jejich spojence. Poté šel ještě dále a požadoval „bezpodmínečnou kapitulaci“ Íránu a prohlásil, že Washington by měl pomoci vybrat příštího íránského vůdce. Jakmile se to stane jazykem války, jaderná otázka již není jediným casus belli. Je to prostě nejlépe obhajitelné veřejné ospravedlnění kampaně, jejíž cíle se již rozšiřují.
Z hlediska nešíření jaderných zbraní je to velký problém. Klíčovým požadavkem pro seriózní politiku vůči Íránu jsou ověřitelné informace o umístění uranu, jeho formě, tom, zda pokračuje obohacování, a zbývající kapacitě odstředivek. Na konci února 2026 IAEA oznámila, že nemá přístup k žádnému ze čtyř deklarovaných íránských zařízení na obohacování uranu. Uvedla, že neví, zda nově deklarovaný závod na obohacování paliva v Isfahánu, který se nachází v íránském jaderném komplexu ve středním Íránu, obsahuje jaderný materiál nebo je v provozu.
Agentura také uvedla, že nemůže poskytnout informace o aktuální velikosti, složení nebo umístění íránských zásob obohaceného uranu, ani nemůže ověřit, zda Írán pozastavil činnosti související s obohacováním. A protože od února 2021 nemá přístup do dílen na výrobu, montáž a testování komponentů odstředivek, nebyla schopna poskytnout informace o aktuálním stavu zásob odstředivek v Íránu. To není známkou úspěchu v jaderné krizi. Je to pouze to, jak vypadá úspěch, pokud si někdo splete viditelné škody s ověřitelným omezením.
Není ani mnoho důvodů věřit, že letecká síla může problém omezení vyřešit. Předběžné hodnocení amerických zpravodajských služeb z června 2025 zjistilo, že dřívější údery USA pravděpodobně pouze o několik měsíců oddálily íránský program. Grossi nyní zdůraznil tento důležitý bod s obzvláštní jasností, když řekl, že vojenská eskalace oddaluje „nezbytnou práci na diplomatickém řešení, které by dlouhodobě zajistilo, že Írán nezíská jadernou zbraň“.
I nejnovější boje poukazují na omezenost síly. MAAE uvádí, že nedávné útoky poškodily vstupní budovy v Natanzu, hlavním íránském obohacovacím komplexu ve středním Íránu. Neexistují však žádné důkazy pro tvrzení, že byl vyřešen hlubší problém ověřování. Bombardování může vytvořit krátery ve vchodech. Samo o sobě však nemůže zablokovat Íránu cestu k jadernému odstrašujícímu prostředku.
Skutečným problémem je, že válka monitorování jaderného programu ztížila, nikoli usnadnila. Seriózní strategie nešíření jaderných zbraní by měla za cíl omezit nebezpečnou blízkost Íránu k jaderné zbrani prostřednictvím přísnějších inspekcí, jasnějších limitů a spolehlivějších varovných lhůt. Tato válka však udělala pravý opak. Vyměnila transparentnost za destrukci, ověřování za dohady a diplomacii za rozšiřující se konflikt, jehož jaderný výsledek je nyní méně jistý než předtím. To jaderný problém neřeší. Zvyšuje to nebezpečnost dalšího rozhodovacího bodu oproti tomu předchozímu.
