Nenechají se znovu oklamat: Kurdové již dříve poskytli USA zbraně, a to na vlastní riziko
12. 3. 2026
Amerika se spoléhala na tuto nezávislou menšinu v Sýrii a Iráku, ale nikdy jí za to nenabídla žádné konkrétní dohody ani smlouvy.
Dne 4. března Donald Trump hovořil s Mustafou Hijrim, předsedou Demokratické strany íránského Kurdistánu, a také s vůdci dvou hlavních kurdských stran v Iráku. Vyzval íránské kurdské skupiny, aby zahájily útoky uvnitř Íránu, a zároveň varoval irácké kurdské vůdce, aby nebránili plánům Washingtonu.
Navíc zprávy naznačují, že CIA vyzbrojila a vycvičila íránské kurdské opoziční skupiny v rámci širšího americko-izraelského válečného plánu, jehož cílem je vyvolat pád íránského režimu spolu s leteckou kampaní. Administrativa to vše popřela, dodává Yerevan Saaed.
Uprostřed rostoucího napětí mezi Íránem a USA a Izraelem vytvořilo pět kurdských ozbrojených skupin, včetně Demokratické strany Kurdistánu v Íránu (KDPI), Strany svobodného života Kurdistánu (PJAK), Strany svobody Kurdistánu (PAK), Komaly a Khabatu, 22. února, několik dní před zahájením útoků USA a Izraele, Koalici politických sil íránského Kurdistánu. Šestá skupina, Komala Party of Iranian Kurdistan, se připojila 4. března po počátečním váhání. Důvodem tohoto kroku je zřejmě otevření pozemní fronty v západním Íránu, roztažení sil IRGC na více frontách a urychlení destabilizace režimu při současném snížení tlaku na státy GCC a Izrael.
Vznik koalice před začátkem války silně naznačuje, že Washington již byl v kontaktu s těmito skupinami a pracoval na jejich sjednocení pod jednou střechou za účelem koordinace vojenského plánování. Tento model nese znaky předchozích snah USA o sjednocení iráckých Kurdů proti Saddámovu režimu.
Jako taktika má vyzbrojení Kurdů skutečný operační význam. Otázkou však je, zda Spojené státy mají v úmyslu přeměnit kurdské válečné služby na trvalý institucionální a politický závazek po změně režimu. V Iráku Washington do značné míry splnil svůj slib: Kurdové získali ústavní uznání, federální region a vlastní síly Pešmerga.
V Sýrii byl výsledek opačný. Když USA stáhly politickou a vojenskou podporu, Kurdové byli vystaveni novému režimu v Damašku. Zbraně mohou proudit, ale jedinou otázkou, která určuje, zda tento podnik skončí nějakou formou kurdského sebeurčení nebo dalším cyklem mobilizace, opuštění a odvetných opatření, je to, zda bude následovat závazné spojenectví.Záznam
Záznam odporuje jednoduchému vyprávění o nepřetržité zradě. Celkově vzato, Kurdové ze svého spojení se Spojenými státy profitovali. Povstání z roku 1991 bylo potlačeno, ale humanitární katastrofa, která následovala, vedla k operaci Provide Comfort a severní bezletové zóně, což iráckým Kurdům poskytlo 12 let na vybudování samosprávy od nuly.
Bez americké letecké podpory by dnes neexistovala žádná regionální vláda Kurdistánu (KRG). Invaze v roce 2003 svrhla Saddáma a Kurdové se stali nejstabilnějším prozápadním pilířem nového iráckého státu. Kampaň proti ISIS proměnila syrské Kurdy z marginalizované menšiny ve vládní autoritu, která téměř deset let spravovala zhruba třetinu Sýrie.
To jsou skutečné úspěchy. Ale každý z nich byl situativní, vznikl v momentech, kdy se kurdské zájmy shodovaly s americkými geopolitickými prioritami.
Když se tyto priority změnily, Washington považoval kurdskou loajalitu za vyčerpaný kapitál. Nyní se zdá, že alespoň prozatím došlo ke stejnému geopolitickému sblížení mezi zájmy Washingtonu a íránskou kurdskou inspirací pro samosprávu.
V roce 1975 CIA odvolala podporu povstání Mustafy Barzaniho v okamžiku, kdy šáh a Saddám podepsali alžírskou dohodu. V roce 1991 Bushova administrativa povzbuzovala povstání, ale pak se držela stranou, když Saddámova republikánská garda povstání potlačila. V roce 2019 se Trump stáhl ze severovýchodní Sýrie, čímž otevřel dveře pro turecký vpád na území, které SDF dobyla od ISIS za cenu více než 20 000 životů.
Referendum o nezávislosti Kurdistánu v roce 2017 prověřilo, zda lze válečnou službu vyměnit za politické uznání. Iráčtí Kurdové hlasovali z 93 procent pro nezávislost. Během několika týdnů zahájily irácké federální jednotky a Íránem podporované milice Hashd al-Shaabi koordinovanou ofenzívu. Kurdové ztratili Kirkúk, Ninivskou planinu a zhruba 40 procent území, které drželi pešmergové. Washington se rozhodl pro nezasahování: žádná vojenská reakce, žádné diplomatické ultimátum Bagdádu. Vyhlídka na souvislou kurdskou kontrolu se zhroutila během 72 hodin.
Poučení bylo těžké přehlédnout. Území zajištěné prostřednictvím kampaní vedených ve spolupráci s Američany neposkytovalo žádnou záruku americké ochrany, jakmile pominul původní důvod pro spolupráci. USA odmítly vynaložit politický kapitál na obranu kurdských pozic, a to i v Iráku, kde udržovaly formální vojenskou přítomnost a vztahy s Bagdádem i Erbílem.
Leden 2026 tuto lekci ještě více prohloubil. 20. ledna americký zvláštní vyslanec Tom Barrack prohlásil, že role kurdských SDF jako hlavní síly bojující proti ISIS „z velké části vypršela“. Washington poté zprostředkoval převod kurdských území, ropných polí, hraničních přechodů a věznic ISIS na vládu Ahmeda al-Sharaa, bývalého Abu Mohammeda al-Julaniho, který se za necelých deset let stal z člena al-Káidy uznávanou hlavou státu. Kurdským bojovníkům bylo nařízeno, aby se integrovali do syrské armády. Jejich autonomní správní struktury, budované během deseti let války, byly během několika týdnů rozpuštěny.
O čtyřiačtyřicet dní později se stejná administrativa obrátila na íránské kurdské vůdce s návrhem zahájit novou ozbrojenou kampaň. Tato posloupnost událostí vypovídá vše o tom, jak Washington zachází s Kurdy: každý politický cyklus může kurdskou užitečnost vynulovat. Syrští Kurdové sloužili jednomu účelu, íránští Kurdové nyní slouží jinému. V současné době neexistuje žádný mechanismus, který by proměnil prokázané služby v trvalý závazek.
Nejde o vzorec neustálého porušování slibů, ale o hluboké rozčarování Kurdů, jejichž loajalita, opakovaně prokázaná, nebyla nikdy zakotvena v závazné smlouvě. Bílý dům se spoléhal na Kurdy jako na protiváhu a pozemní sílu proti svým protivníkům, ale nikdy tuto závislost neupevnil smluvními závazky, bezpečnostními zárukami nebo mandáty Kongresu, jak tomu bylo v případě Tchaj-wanu.
Problémem není to, že Amerika Kurdům nikdy nepomohla. Problémem je, že pomoc byla vždy odvolatelná.Operační past
Geografie íránského Kurdistánu tato rizika ještě zhoršuje. Na západě Turecko vnímá všechna kurdská ozbrojená hnutí jako existenční hrozbu. Ankara již pohrozila vojenskou intervencí v Íránu pod záminkou zastavení přílivu uprchlíků v případě zhroucení pořádku.
Dále na západě Bagdád a KRG prohlásily, že nedovolí přeshraniční operace, a na severu a východě stojí celý aparát Islámské republiky: pozemní jednotky IRGC, sítě Basij, balistické rakety a dronové systémy, které již zasáhly kurdské pozice v Sulaymaniyah a Erbilu.
V případě lidového povstání proti íránskému režimu mají kurdští bojovníci generace zkušeností s bojem v horách a mohou splynout s terénem, který důvěrně znají. Asymetrie dopadne na civilní obyvatelstvo, pokud by Teherán mohl znovu obsadit kurdské oblasti v Íránu. Miliony Kurdů v Sanandaji, Kermanshahu a Ilamu se nemohou stáhnout na hřebeny hor. Záznamy IRGC o potlačování povstání, od hromadných zatýkání a brutálního násilí proti Kurdům až po vražedné kampaně po celé Evropě v posledních čtyřech desetiletích, ukazují konzistentní doktrínu: režim trestá dostupnou populaci, nikoli mobilní povstalce. V uzavřené geografii je tento výpočet smrtelný. Bojovníci se stahují; civilisté absorbují odvetu, pokud USA a Izrael neposkytnou přímou bezpečnost a ochranu.
Irácký Kurdistán čelí podobnému ohrožení. Od začátku americko-izraelských útoků 28. února Erbil absorboval více než 70 íránských raket a dronů. IRGC zasáhla základny KDPI v Koya, pozice PAK v Sulaymaniyah a velitelství Peshmerga poblíž Degaly. Plynové pole Khor Mor pozastavilo dodávky do regionálních elektráren, což způsobilo výpadky proudu v celé KRI. Proíránské milice zaútočily na Kurdistán, včetně jeho energetického sektoru. Jakékoli dodávky zbraní íránským kurdským skupinám nutně procházejí Kurdistánem, což z KRG činí přední operační základnu. Teherán slíbil, že se zaměří na instituce KRG, a nerozlišuje mezi skupinami, které zbraně přijímají, a územím, které je hostí.
KRG, již oslabená dopady referenda z roku 2017, sevřená mezi centralizující autoritou Bagdádu a přeshraničními ofenzivami Turecka, nyní riskuje, že se stane primárním cílem íránské odvety ve válce, která je formována americkými, nikoli kurdskými cíli. Pokud Washington nedokáže Kurdy podpořit, mohlo by to zvrátit jejich těžce vydobyté úspěchy posledních tří desetiletí.
Bez bezpečnostních záruk a jasné podpory kurdského politického zastoupení v jakémkoli urovnání po pádu režimu budou Kurdové bojovat, dočasně zvítězí a poté budou čelit následkům sami, protože pozornost USA se přesune jinam.
