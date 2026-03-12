Trump odpálil bombu v kokpitu světové ekonomiky; hrozí globální recese?
12. 3. 2026
Perský záliv je často nazýván kokpitem světové ekonomiky. Ale tato metafora naznačuje, že jsme všichni společně v letadle a někdo v kokpitu ho pilotuje. Všichni víme z thrillerů, co by se stalo, kdyby někdo vyhodil do vzduchu kokpit letadla. A to, přátelé, právě udělal Donald Trump. Letadlo padá a my jsme v něm.
Všichni, a tím myslím i pětileté děti, věděli, že pokud USA a Izrael zaútočí na Írán, uzavře se Hormuzský průliv a zařízení na výrobu ropy a plynu budou mimo provoz nebo budou vystavena riziku značných škod. Jenom hlupáci v Bílém domě tuto kalkulaci neprovedli. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který podle ministra zahraničí Marca Rubia vtáhl USA do této války, to pravděpodobně věděl, ale bylo mu to jedno. Trump zásobuje Izrael ukradenou ropou z Venezuely, i když i její cena prudce stoupne.
Globální trh s ropou je mírně segmentovaný, ale z větší části je to jen jeden velký trh. Pokud se sníží nabídka, ceny všem vzrostou. Nezáleží na tom, zda vaše země produkuje vlastní ropu, protože cena je stanovena globální, nikoli národní poptávkou. Proto futures na ropu Brent dosáhly 119,04 USD a ropa West Texas Crude 118,46 USD. Jsou v podstatě v tandemu.
V pondělí ráno se akciové trhy v Asii propadly a americký index Dow se zdál být připraven na další velký pokles o tisíc bodů. To vše se děje proto, že 20 % světové ropy se dostává na trh přes Hormuzský průliv, který je uzavřen. Dále asi padesát procent přeshraničního obchodu s fosilním plynem tvoří zkapalněný zemní plyn přepravovaný na kontejnerových lodích a pětina LNG pochází z Kataru a Spojených arabských emirátů přes stejný průliv.
Katar vyhlásil vyšší moc a zastavil produkci zemního plynu, protože není kde jej skladovat a nelze jej exportovat. Pokud někdo vlastní drony a chce zastavit export přes Hormuzský průliv, zasáhnout tanker s plynem by bylo snadné a velmi, velmi účinné. Jako velký ohňostroj. Katar to ví. Kuvajt a Spojené arabské emiráty výrazně omezily produkci ropy, opět kvůli nedostatku skladovacích kapacit. Pokud ji nelze exportovat na supertankerech, kam ji tedy uložit?
Ceny benzínu a nafty výrazně vzrostou, stejně jako cena leteckého paliva, takže se na jaře a možná i v létě připravte na dražší letenky. Trump si představuje, že po skončení války ceny ropy poklesnou. To však závisí na tom, kdy válka skončí a jak velké škody mezitím vzniknou. Pomstí se Írán za izraelský útok na 12 svých civilních ropných skladů v hlavním městě Teheránu tím, že zasáhne ropná zařízení sousedních zemí?
Trump údajně uvažuje o zabrání íránského ostrova Kharg, odkud se vyváží 90 % íránské ropy. Pokud se o to americká armáda pokusí, jistě dojde k sabotáži, stejně jako byla sabotována irácká těžba ropy během americké okupace v první dekádě tohoto století.
Pokud budou ropná zařízení nakonec bombardována, jako tomu bylo v neděli v případě íránských ropných skladů, mohlo by trvat deset let, než se podaří uhasit požáry. To jsme viděli v Kuvajtu po válce v Perském zálivu. Lze se domnívat, že pokud USA zabaví íránskou ropu, Íránci, kteří mají k dispozici velké množství dronů Shahed, zaútočí na své sousedy produkující ropu a způsobí jim značné a dlouhodobé škody. Nemusí tedy jít jen o zastavení vojenských operací a opětovné otevření kohoutků.
Navíc, pokud světová ekonomika upadne do recese, bude k jejímu oživení zapotřebí více než jen ukončení války. Jakmile je důvěra trhu otřesena, její obnovení obvykle trvá dlouho. Navíc, pokud dojde k bankrotům a nedostatku investic, budou poškozeny právě nástroje k jejímu oživení. Jak vysvětlím níže, když světový trh s ropou ztratí 20 % svých dodávek, cena nevzroste o 20 %. Vzroste mnohem více a pondělní 30% nárůst je pouze začátek.
Navzdory dostupnosti levné a spolehlivé solární a větrné energie mnoho zemí stále nerozumně závisí na fosilním plynu pro výrobu elektřiny. Pákistán, Indie, Bangladéš a některé další asijské země nebudou bez něj schopny provozovat své továrny, i když Indie by mohla v průběhu času přejít na obnovitelné zdroje nebo na více uhlí. Takové změny nelze provést rychle. Navíc nemusí mít benzín a naftu k přepravě zboží, jakmile je vyrobeno, nebo může být přeprava tak nákladná, že výrazně zvýší jejich ceny.
Státy Perského zálivu a Írán vyrábějí ze svých uhlovodíků kromě ropy i jiné produkty, včetně složek hnojiv, jako je síra, močovina a amoniak. Hnojiva jsou nezbytná pro modernizované zemědělství v zemích, jako je Indie. V závislosti na tom, jak dlouho bude válka trvat, by mohla poškodit zemědělskou produkci v Asii a způsobit zvýšení cen potravin nebo dokonce celosvětový nedostatek potravin.
Záliv je také významným producentem síry pro výrobu kyseliny sírové, která se používá při těžbě a zpracování niklu a mědi. Indonésie získává 75 % síry pro výrobu niklu ze Zálivu. Nikl se používá při výrobě nerezové oceli. Měď je nezbytná v spotřební elektronice, potrubí a instalatérství a průmyslových strojích. U všech těchto produktů lze očekávat zvýšení cen v důsledku Trumpovy války s Íránem.
Důvodem, proč je tato krize tak nebezpečná, je to, že poptávka po benzínu a naftě je podle ekonomů „nepružná“. Pokud dojíždíte do práce autem se spalovacím motorem a cena benzínu stoupne na 5 dolarů za galon, nemáte jinou možnost než ji zaplatit, jinak se do práce nedostanete. Spotřebitelé budou soutěžit o nákup ještě dražších ropných produktů, protože nemají na výběr. Vzhledem k tomu, že silná poptávka bude i nadále existovat, pokud cena vzroste, 20% snížení nabídky nepovede k 20% zvýšení ceny. Spotřebitelé neopouštějí trh s benzínem kvůli výraznému zvýšení cen, takže cena stále roste.
Stejně tak je relativně nepružná i nabídka. Vysoké ceny sice časem přivedou zpět na trh marginální producenty a zvýší nabídku, ale tito marginální producenti mají mělká pole a nemohou nahradit nabídku zemí Perského zálivu. Navíc jim trvá dlouho, než se dostanou na trh. Jakmile ropná zařízení přestanou být využívána a nejsou po určitou dobu používána, dochází k jejich zhoršení a je třeba je opravit a vyměnit, aby mohly znovu fungovat. Saúdská Arábie je jedním z mála producentů ropy, kteří by mohli zvýšit produkci a pokusit se zmírnit hrozící nedostatek, ale polovinu nebo více své ropy musí vyvážet přes Perský záliv, takže nemůže „zaplavit trh“, aby kompenzovala uzavření úžiny Íránem.
Někteří ekonomové se obávají, že Trump připravil USA na stagflaci ve stylu 70. let, kdy ceny rostou, ale HDP se nezvětšuje. Rusko z toho bude mít v krátkodobém až střednědobém horizontu obrovský prospěch, protože Čína, Indie a další země se obrátí na jeho ropu, aby nahradily ztráty z Perského zálivu. To je špatná zpráva pro Volodymyra Zelenského.
Stejně tak je Čína v dobré pozici, aby snížila svou závislost na dovozu ropy a zemního plynu dalším zvyšováním využívání elektrických vozidel a výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Polovina nových automobilů zakoupených v Číně jsou nyní elektromobily, a tam, kde řidiči získávají velkou část elektřiny z větrných a solárních elektráren nebo ze střešních solárních panelů, budou chráněni před prudkým nárůstem cen uhlovodíků způsobem, který Američané nemají.
