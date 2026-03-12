Trumpova egoistická válka se střetla s ekonomickou realitou, ale on nedokáže napravit škody, které napáchal
Doktrína amerického prezidenta o protizákonných vojenských dobrodružstvích poškozuje americké zájmy a posiluje Vladimira Putina
Vedení války bez jasného cíle znamená, že vítězství lze vyhlásit kdykoli, píše Raphael Behr. Motivace Donalda Trumpa k zahájení operace Epic Fury proti Íránu nebyla od začátku jasná. A není jasnější ani teď, když ji prohlásil za „velmi skončenou, v podstatě“.
Americké a izraelské bomby způsobily smrt a ničení, otřásly, ale nesvrhly vládu v Teheránu. Mezi cíli byl i nejvyšší vůdce Alí Chameneí. Nahradil ho jeho syn – podle hodnocení amerického prezidenta „nepřijatelný“ kandidát.
Plánem byla změna režimu, ale Trumpovi připadá snazší měnit plány než režimy.
To, co začalo jako dlouhodobý závazek zvrátit desítky let islámské revoluce, se stalo „krátkodobým výletem“ s cílem neutralizovat vojenské schopnosti Íránu.
Trump ještě úplně neprohlásil „misi za splněnou“. Říká, že vyhrál, ale také že má před sebou ještě další vítězství. Jedná se o známou fázi rétorického ustupování, která naznačuje začínající uvědomění si, že problém je složitější, než si prezident původně myslel.
Složitost se vzpírá jeho rozmarům. Nudí ho. Írán se ukazuje být odlišný od Venezuely, s výjimkou povrchní analýzy jako země vyvážející energii s historií nepřátelských vztahů s Washingtonem. Model svržení režimu a nátlaku, který vedl k únosu Nicoláse Madura z Caracasu a jeho nahrazení poslušným viceprezidentem na začátku tohoto roku, podnítil Trumpovu chuť na íránské pokračování.
Islámská republika však disponuje ideologickou a institucionální odolností. Může také vyděsit mezinárodní trhy tím, že ohrozí obchod v Perském zálivu.
Bílý dům zřejmě nepředvídal předvídatelné ekonomické dopady války na Blízkém východě – prudký růst cen ropy, propad akciových trhů, narušení dodavatelských řetězců, které podpoří inflaci a udusí růst.
Blikající červená světla na finančním panelu byly jistě podnětem pro Trumpův slib, že své vojenské dobrodružství rychle ukončí. Objevila se tichá dohoda. Zapomeňte na svobodu. Íránci mohou být i nadále utlačováni, pokud nebude narušena lodní doprava v Hormuzském průlivu.
Další tlak na změnu režimu je možný, ale nikdo by neměl být překvapen ústupem k menším cílům. To je Trumpova metoda. Tak tomu bylo v případě jeho „osvobozeneckých“ cel, které byly nejprve výrazně zvýšeny a poté částečně sníženy, aby se zmírnila panika na globálních trzích. Stejný vzorec se opakoval u hrozeb anexí Grónska, které byly vysloveny s maximální agresivitou a později zmírněny pod tlakem evropských spojenců.
Tento trend je natolik zavedený, že má vlastní zkratku: Taco – Trump always chickens out (Trump vždycky zbaběle couvne). To naznačuje úplnější odstoupení od špatných nápadů, než se ve skutečnosti děje. Průměrná sazba cel v USA je stále nejvyšší za poslední století. Tvrzení, že Grónsko právem patří USA, nebylo odvoláno. Společná půda, na které evropské demokracie kdysi stály s USA, je stále rozvířena podezřením.
Každý záchvat egoistické moci snižuje důvěru a sabotuje mezinárodní rámec pro urovnávání sporů prostřednictvím jednání.
Největší nevojenský prospěch zoperace Epic Fury měl Vladimir Putin. Churavějící ekonomika jeho země získává úlevu v příjmech díky vyšším cenám energií. Aby Washington usnadnil globální dodávky, zrušil sankce vůči Indii za nákup ruské ropy.
Trvalá palba íránských raket zaměřených na spojence USA v Perském zálivu vyčerpává zásoby obranných systémů, které potřebuje také Ukrajina.
Pro Kreml to však není jen samá výhoda. Íránské drony, které jsou důležitou součástí Putinova arzenálu, nebudou dodány do Moskvy, pokud budou potřebné blíže domovu. Pro ruského prezidenta je ponižující nečinně přihlížet, jak je jeho starý spojenec trvale bombardován.
Z dlouhodobého hlediska Putinovi vyhovuje posílení geopolitické doktríny, že velké země simohou dělat, co se jim zlíbí, s národy, ke kterým chovají zášť. Kreml se při prosazování změny režimu v Kyjevě nestaral o ukrajinskou suverenitu a je potěšen, že Washington zaujímá stejný postoj vůči Teheránu.
Že se jedná o odlišné případy, by mělo být zřejmé každému, kdo má funkční etický kompas. Ukrajina je demokracie, napadená despotickým sousedem za to, že se odvážila prosazovat nezávislou obchodní a bezpečnostní politiku. Írán je diktatura, která vraždí své vlastní občany a exportuje terorismus do celého světa.
Takové rozdíly jsou důležité pro vyvrácení Putinových cynických pokusů o falešnou morální rovnocennost, ale nestačí jako ospravedlnění Trumpovy války. Neexistují ani žádné důkazy na podporu tvrzení o sebeobraně tváří v tvář „bezprostřednímu“ íránskému útoku.
Je velký rozdíl mezi uznáním zlovolnosti íránských vládců, snahou zabránit jim v používání jaderných zbraní a souhlasem s tím, že jediným řešením je válka, a to hned, bez právního mandátu.
Neochvějný proamerický postoj zní jako respektuhodná realpolitika: Velká Británie je již dlouho závislá na USA, pokud jde o národní bezpečnost; když je třeba oplatit laskavost, nemělo by se o tom diskutovat. Tento argument však předpokládá, že mezi Londýnem a Washingtonem neexistují žádné rozdíly v zájmech, nebo alespoň žádné tak velké, aby Starmer mohl Trumpovi odmítnout pomoc.
Tento názor je těžké udržet při jasném pohledu na lidi, kteří v současné době určují politiku USA, jejich nevyzpytatelné úsudky, pohrdání mezinárodními aliancemi, opovržení jakýmikoli právními omezeními prezidenta, jejich ideologickou orientaci na krajně pravicový, křesťansky nacionalistický, rasistický světový názor. A to bez ohledu na možnost, že Trumpovy nesouvislé, nesourodé a polointeligentní veřejné projevy odrážejí patologický kognitivní úpadek.
Trumpova doktrína spojuje ego prezidenta s bezpečností a prosperitou státu. Předpokládá, že výkon vojenské moci jedním člověkem, nekontrolovaný právním řádem a bez ohledu na ekonomické důsledky, přispívá k větší slávě USA. Neobsahuje žádný koncept původu Trumpovy moci, protože to by znamenalo dluh vůči minulosti, předchozím držitelům jeho úřadu, ústavě, demokratickým spojencům, historii přijímání migrantů hledajících americký sen a ekonomické dynamice, kterou s sebou přinesli.
To je ústřední lež projektu Maga. Dát Trumpovi pocit velikosti znamená zničit velikost Ameriky. Tím, že si prezident přisvojuje moc, podkopává základy síly své země ve světě a poškozuje její spojence. Definovat národní zájem jiných zemí jako loajalitu k administrativě Bílého domu je absurdní, když vlastnímu národnímu zájmu USA by nejvíce prospěla změna režimu ve Washingtonu.
