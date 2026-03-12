Boj proti neziskovkám a kohouti na smetišti
12. 3. 2026 / Matěj Metelec
Představu o technokratické lhostejnosti a bohorovném oportunismu však občas narušuje například role premiérovy poradkyně Natálie Vachatové v připravovaném „zákonu o zahraničních agentech“. Ten sice má předkládat skupina koaličních poslanců, ovšem Seznam Zprávy díky pracovní verzi dokumentu, který získaly, odhalily rovněž podíl Babišovy poradkyně – v metadatech je uvedena jako autorka. Vachatá přitom přišla na Úřad vlády z neziskové organizace Společnost pro obranu svobody projevu, známé zejména díky aktivismu herního vývojáře Daniela Vávry.
Obava z financování ze zahraničí, které přináší do české kotliny liberální, wokistickou, neomarxistickou nebo jinou zlovolnou propagandu, se organicky napojuje na odpor k neziskovým organizacím, hluboce zakořeněný v myšlení české pravice už od dob Václava Klause. Ruská inspirace je v tomto případě samozřejmě varovným signálem, kam taková legislativa může vést, sotva ji lze ale považovat za prvotní zdroj zmíněné animozity – ta je domácího původu. Příznačně se přitom v těchto debatách ze strany největších bojovníků proti „politickým neziskovkám“ (což je sám o sobě záměrně zcela vágně vymezený termín) jen málokdy řeší otázka političnosti takových organizací, jako je třeba právě zmíněná Společnost pro obranu svobody projevu.
Podobně jako ve sporech o státní podporu různých oblastí neziskového sektoru, které často představují funkční alternativu neexistujících či chabě fungujících orgánů státu, se ani v tomto případě z velké části nejedná v pravém slova smyslu o střet ideologický. Alespoň v tom smyslu, že mezi proponenty krajní pravice málokdy najdeme nějakou zřetelně vymezenou ideologii, či nedej bože ideu. Často jde hlavně o různé žabomyší ambice, touhu to všem natřít, raněná a následně zbytnělá ega a samozřejmě (a snad i v prvé řadě) hmotné zájmy, které se spojují dohromady a tvoří jakési politické smetiště z rozlámaných idejí minulosti. A na smetišti se, jak známo, hraje jen o to, kdo tam bude nejhlasitěji kokrhat.
V rámci skeptického vnímání sklonu ke klidu a nohám v teple coby národního rysu máme občas pocit, že u nás na podobnou smetištní politiku máme patent. Skutečnost je bohužel pochmurnější: posun k hájení zájmu klik či kotérií spojených narcismem, resentimentem a zištností je vcelku všeobecný.
