Mezinárodní organizace pro námořní plavbu svolává mimořádné jednání

Šest plavidel napadeno v Perském zálivu íránskými čluny a minami
13. 3. 2026Irák údajně pozastavil provoz ropných terminálů poté, co byly dva tankery zasaženy čluny naloženými výbušninami v iráckých vodách.
Schůzka, která byla naplánována na 18.–19. března v sídle IMO v Londýně, byla svolána na žádost několika členů rady.
Generální tajemník IMO Arsenio Dominguez vedl v posledních dvou dnech brífinky s průmyslovými skupinami a členskými státy, aby diskutoval o vývoji války mezi USA a Izraelem v Íránu, dodává prohlášení.
