Mezinárodní organizace pro námořní plavbu svolává mimořádné jednání

13. 3. 2026

Mezinárodní organizace pro námořní plavbu (IMO) svolá na příští týden "mimořádné zasedání", aby projednala hrozby pro lodní dopravu na Blízkém východě, zejména v Hormuzském průlivu, uvedla agentura.

Schůzka, která byla naplánována na 18.–19. března v sídle IMO v Londýně, byla svolána na žádost několika členů rady.

Generální tajemník IMO Arsenio Dominguez vedl v posledních dvou dnech brífinky s průmyslovými skupinami a členskými státy, aby diskutoval o vývoji války mezi USA a Izraelem v Íránu, dodává prohlášení.

Zdroj v angličtině: ZDE

