Otevřený dopis Andreji Babišovi: Zastavte vyhazovy ředitelů národních parků a destrukci Ministerstva životního prostředí

12. 3. 2026

Hnutí DUHA včera odeslalo premiéru Andreji Babišovi otevřený dopis s výzvou, aby osobně zabránil pokračující cílené destrukci resortu životního prostředí a národních parků prostřednictvím strany Motoristé sobě. Andrej Babiš je přímo odpovědný za kroky vlády, která se nyní vydala směrem k rozbití národních parků a jejich koncepce, kterou přitom hnutí ANO se svým ministrem Richardem Brabcem v roce 2017 vytvořilo. O odvolání ředitele NP Šumava Pavla Hubeného a obsazení postu usiluje Jiří Mánek, bývalý náměstek a ředitel Národního parku Šumava (1), který prosazoval kácení v divočině a národní park již jednou rozložil. Hnutí DUHA premiéra před takovým dalším krokem Motoristů varovalo.

Jiří Mánek byl odpovědným náměstkem ředitele národního parku Jana Stráského, který rozhodl o kácení v cenných částech parku, a později jej v této funkci nahradil. Jiří Mánek sekundoval řediteli Stráskému při organizaci nelegálního kácení v oblastech dříve ponechaných přírodě, které vyvolalo občanskou nenásilnou blokádu, do níž se zapojilo více než 400 lidí.

 Soudy i Česká inspekce životního prostředí následně potvrdily, že kácení bylo nezákonné, a udělily Správě NP Šumava pokutu. (2) Za jeho působení byla národnímu parku udělena i pokuta za nelegální použití toxických postřiků (3) a došlo k výraznému poškození lesní půdy při plošné těžbě například na Modravské hoře. Z veřejných prostředků přitom přesouval miliony korun ve prospěch soukromých PR kanceláří, které měly za úkol toto poškozování národního parku obhájit. (4) 

Ještě zásadnější ale je, že Jiří Mánek výrazně přispěl k návrhu zákona o Národním parku Šumava, který by omezil území pro divokou přírodu, rozšířil plochy kolem obcí pro další výstavbu a otevřel developerům dveře k zastavění Šumavy. Mamutí rekreační střediska a sjezdovky podle něj totiž měly mít v národním parku stejnou důležitost jako ochrana přírody.

Jiří Mánek je bývalý člen regionální rady ODS napojený na Václava Klause, jihočeského kmotra Pavla Dlouhého i Zdeňka Zbytka. V roce 2018 vystoupil na protest proti vyloučení Václava Klause mladšího z ODS a následně spolupracoval s hnutím Trikolora.

Hnutí DUHA spustilo výzvu Zachraňme českou přírodu

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, říká:

„Potvrzuje se, že Motoristé uvolňují překážky v byznysu svým blízkým a jdou při tom přes mrtvoly. Tou překážkou je pro ně naše příroda, kterou brání ředitelé národních parků a dalších institucí ochrany přírody. Po odvolání ředitele Krkonošského národního parku je na řadě ředitel toho šumavského, na jehož místo se tlačí Jiří Mánek, který už jednou národní park rozložil. Obrátili jsme se na premiéra, aby tomu zabránil. Osobně se pamatuji jak se Jiří Mánek tehdy v pozici náměstka a později ředitele parku choval - prosazoval kácení v divoké přírodě, degradaci statusu národního parku, jeho otevření developerům i různé podivné kšefty pro spřízněné podnikatele."

 

Zuzana Lenhartová, ředitelka Hnutí DUHA, říká:

„Poté, co Motoristé sobě vzali peníze dvěma největším národním parkům, jim chtějí vzít i kvalifikované a funkční vedení. Neobtěžují se přitom vůči veřejnosti ani s vysvětlením, proč ředitele odvolávají - je totiž jasné, že z odborných důvodů to není. Naše národní parky si zaslouží stabilní a kompetentní vedení, ne politické experimenty a klientelismus. Odvolávání ředitelů a snahy o návrat lidí, kteří už jednou prosazovali destruktivní zásahy v nejcennějších územích, mohou jejich ochranu vážně ohrozit."

Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic


