Otevřený dopis Andreji Babišovi: Zastavte vyhazovy ředitelů národních parků a destrukci Ministerstva životního prostředí
12. 3. 2026
čas čtení
4 minuty
Hnutí DUHA včera odeslalo premiéru Andreji Babišovi otevřený dopis
s výzvou, aby osobně zabránil pokračující cílené destrukci resortu
životního prostředí a národních parků prostřednictvím strany Motoristé
sobě. Andrej Babiš je přímo odpovědný za kroky vlády, která se nyní
vydala směrem k rozbití národních parků a jejich koncepce, kterou přitom
hnutí ANO se svým ministrem Richardem Brabcem v roce 2017 vytvořilo. O
odvolání ředitele NP Šumava Pavla Hubeného a obsazení postu usiluje Jiří
Mánek, bývalý náměstek a ředitel Národního parku Šumava (1), který
prosazoval kácení v divočině a národní park již jednou rozložil. Hnutí
DUHA premiéra před takovým dalším krokem Motoristů varovalo.
Jiří
Mánek byl odpovědným náměstkem ředitele národního parku Jana Stráského,
který rozhodl o kácení v cenných částech parku, a později jej v této
funkci nahradil. Jiří Mánek sekundoval řediteli Stráskému při organizaci
nelegálního kácení v oblastech dříve ponechaných přírodě, které
vyvolalo občanskou nenásilnou blokádu, do níž se zapojilo více než 400
lidí.
Soudy i Česká inspekce životního prostředí následně potvrdily, že kácení bylo nezákonné, a udělily Správě NP Šumava pokutu. (2) Za jeho působení byla národnímu parku udělena i pokuta za nelegální použití toxických postřiků (3)
a došlo k výraznému poškození lesní půdy při plošné těžbě například na
Modravské hoře. Z veřejných prostředků přitom přesouval miliony korun ve
prospěch soukromých PR kanceláří, které měly za úkol toto poškozování
národního parku obhájit. (4)
Ještě
zásadnější ale je, že Jiří Mánek výrazně přispěl k návrhu zákona o
Národním parku Šumava, který by omezil území pro divokou přírodu,
rozšířil plochy kolem obcí pro další výstavbu a otevřel developerům
dveře k zastavění Šumavy. Mamutí rekreační střediska a sjezdovky podle
něj totiž měly mít v národním parku stejnou důležitost jako ochrana
přírody.
Jiří
Mánek je bývalý člen regionální rady ODS napojený na Václava Klause,
jihočeského kmotra Pavla Dlouhého i Zdeňka Zbytka. V roce 2018 vystoupil
na protest proti vyloučení Václava Klause mladšího z ODS a následně
spolupracoval s hnutím Trikolora.
Hnutí DUHA spustilo výzvu Zachraňme českou přírodu
Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, říká:
„Potvrzuje
se, že Motoristé uvolňují překážky v byznysu svým blízkým a jdou při
tom přes mrtvoly. Tou překážkou je pro ně naše příroda, kterou brání
ředitelé národních parků a dalších institucí ochrany přírody. Po
odvolání ředitele Krkonošského národního parku je na řadě ředitel toho
šumavského, na jehož místo se tlačí Jiří Mánek, který už jednou národní
park rozložil. Obrátili jsme se na premiéra, aby tomu zabránil. Osobně
se pamatuji jak se Jiří Mánek tehdy v pozici náměstka a později ředitele
parku choval - prosazoval kácení v divoké přírodě, degradaci statusu
národního parku, jeho otevření developerům i různé podivné kšefty pro
spřízněné podnikatele."
Zuzana Lenhartová, ředitelka Hnutí DUHA, říká:
„Poté,
co Motoristé sobě vzali peníze dvěma největším národním parkům, jim
chtějí vzít i kvalifikované a funkční vedení. Neobtěžují se přitom vůči
veřejnosti ani s vysvětlením, proč ředitele odvolávají - je totiž jasné,
že z odborných důvodů to není. Naše národní parky si zaslouží stabilní a
kompetentní vedení, ne politické experimenty a klientelismus.
Odvolávání ředitelů a snahy o návrat lidí, kteří už jednou prosazovali
destruktivní zásahy v nejcennějších územích, mohou jejich ochranu vážně
ohrozit."
397
Diskuse