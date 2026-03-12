Válka USA a Izraele proti Íránu: Írán zesiluje kampaň za narušení energetických trhů, cena ropy stoupá nad 100 dolarů za barel
12. 3. 2026
Írán zapálil dva tankery v iráckých vodách a zesílil útoky na ropná a dopravní zařízení po celém Středním východě
Írán zesiluje útoky na infrastrukturu a dopravu v Perském zálivu
Ceny ropy opět překročily 100 dolarů za barel
Ceny ropy opět rostou a mezinárodní referenční cena ropy Brent se vrátila nad 100 dolarů za barel, protože se zintenzivňují obavy z války USA a Izraele s Íránem. Asijské akciové trhy jsou také opět pod tlakem.
Ve snaze uklidnit obavy ohledně dodávek ropy nařídila Mezinárodní energetická agentura (IEA) ve středu největší uvolnění vládních rezerv v historii. Toto oznámení však bylo zastíněno rozsáhlými íránskými útoky na energetická zařízení na Blízkém východě.
Několik obchodních lodí bylo zasaženo v Hormuzském průlivu a jeho okolí, jedné z nejdůležitějších tepen světového obchodu. Irák zastavil veškerý provoz ve svých ropných přístavech po útoku na dva nedaleké ropné tankery. Bahrajn vyzval obyvatele, aby zůstali doma po íránském útoku na palivové nádrže v provincii Muharraq.
Omán mezitím přesunul všechna plavidla z hlavního terminálu pro vývoz ropy v Mina Al Fahal po útocích dronů na další z jeho přístavů, informovala agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje, které obdržely oznámení od přístavního agenta.
Izraelská armáda ve čtvrtek vydala naléhavé varování obyvatelům města Qasr Naba v Libanonu, které leží asi 64 kilometrů východně od Bejrútu.
Izraelské síly zaútočí na alespoň jednu budovu ve vesnici, o které se předpokládá, že je vojenskou infrastrukturou Hizballáhu, uvedl mluvčí IDF Avichay Adraee.
Varování přišlo krátce poté, co izraelský útok na pobřeží v centru Bejrútu zabil nejméně sedm lidí.
Ceny ropy překročily 100 dolarů, poté mírně poklesly
Ceny ropy ve čtvrtek překročily 100 dolarů za barel, poté poklesly, když Írán zintenzivnil útoky na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě.
Podle agentury Associated Press cena klesla na 98 dolarů za barel.
Ve středu Mezinárodní energetická agentura nařídila největší uvolnění vládních ropných rezerv v historii ve snaze uklidnit šok z cen ropy vyvolaný
Útok na italskou základnu v kurdské oblasti Iráku, říká italský ministr zahraničí
Italská vojenská základna v kurdské oblasti Iráku byla napadena, uvedl italský ministr zahraničí Antonio Tajani v příspěvku na X.
Tajani uvedl, že útok v Erbilu důrazně odsuzuje, ale neřekl, zda úřady vědí, kdo za něj nese odpovědnost. Uvedl, že všichni vojáci na základně jsou v bezpečí.
Írán zřejmě zapálil dva tankery v iráckých vodách, přičemž zahynul jeden člen posádky, když zintenzivnil útoky na ropná a dopravní zařízení na Blízkém východě.
Podle zpráv bylo ve válce, která začala před téměř dvěma týdny, zabito asi 2 000 lidí, podle Unicefu bylo zabito nebo zraněno více než 1 100 dětí.
Donald Trump na shromáždění v Kentucky uvedl, že USA válku vyhrály, ale nechtějí se do ní vracet každé dva roky. „Nechceme odejít předčasně, že ne? Musíme dokončit, co jsme začali.“
Ceny ropy, které na začátku týdne vystřelily na téměř 120 dolarů za barel, než opět poklesly, ve čtvrtek v asijském obchodování vyskočily o téměř 10 % zpět nad 100 dolarů za barel kvůli obnoveným obavám z narušení dodávek.
Mluvčí íránského vojenského velení varoval v prohlášení adresovaném USA: „Připravte se na to, že ropa bude stát 200 dolarů za barel, protože cena ropy závisí na regionální bezpečnosti, kterou jste destabilizovali.“
Britský premiér Keir Starmer uvedl, že vláda „zasáhne“, pokud společnosti využijí rostoucí ceny topného oleje v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě.
Americké zpravodajské služby naznačují, že íránské vedení je stále do značné míry neporušené a nehrozí mu v dohledné době kolaps, uvedla agentura Reuters s odvoláním na tři zdroje. „Množství“ zpravodajských zpráv poskytuje „konzistentní analýzu, že režim není v nebezpečí“ kolapsu a „udržuje kontrolu nad íránskou veřejností“, uvedl jeden ze zdrojů.
Libanon uvedl, že izraelský útok na pobřeží v centru Bejrútu zabil ve čtvrtek brzy ráno nejméně sedm lidí – další útok v srdci hlavního města, zatímco Hizballáh vystřelil další rakety na Izrael. Izraelská armáda dříve uvedla, že zahájila „rozsáhlou vlnu útoků“ na hustě osídlené předměstí Bejrútu poté, co militantní skupina podporovaná Íránem vystřelila podle IDF „desítky“ raket.
Mezinárodní energetická agentura nařídila největší uvolnění vládních ropných rezerv v historii – 400 milionů barelů – ve snaze uklidnit obavy ohledně dodávek a zmírnit jeden z nejhorších palivových šoků od 70. let. USA oznámily, že uvolní 172 milionů barelů ropy ze svých strategických ropných rezerv.
Útok na irácký přístav Basra ve čtvrtek brzy ráno zabil nejméně jednu osobu a donutil úřady zastavit provoz ve všech ropných terminálech v zemi, uvedli úředníci.
