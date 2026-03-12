📢Materiály k zákonu o tzv. zahraničních agentech

Netrvalo dlouho a vláda začíná plnit, co slíbila. V těchto dnech se objevil koaliční návrh zákona, jehož předlohou se stal ruský zákon o tzv. zahraničních agentech. Jako první o něm informovaly SeznamZprávy.cz.

Co by přijetí zákona o registraci subjektů se zahraničními vazbami v praxi znamenalo? Povinnou registraci ještě před začátkem jakékoli zahraniční spolupráce, pokuty až 15 milionů korun a možnost zákazu činnosti bez soudního rozhodnutí. Přičemž nová opatření by se týkala každého, kdo přijímá jakoukoli zahraniční podporu a vystupuje ve veřejném prostoru, tedy i firem, sportovních a kulturních organizací, škol i jednotlivců.

Prosím, sdílejte tyto informace s veřejností, s vašimi podporovateli, s partnery z byznysu či akademického prostředí. Vymezme se společně proti autoritářským praktikám v české legislativě.

  

S kolegy ze Společné řeči jsme připravili Argumentář k návrhu zákona, přehledný materiál, který obsahuje např. komunikační doporučení, zahraniční precedenty i vyvrácení podobnosti s americkým zákonem FARA. (Pokud ještě vaši komunikační pracovníci nemají přístup, postupujte podle instrukcí: Jak získat přístup do Argumentáře Společné řeči).

Dále nabízíme tři vzorové příspěvky, které si můžete upravit a sdílet na sociálních sítích a hlavně je poskytnout také vašim partnerům. Vlastní nápady jsou samozřejmě vítány.

K argumentaci o potřebnosti svobodného a funkčního občanského sektoru můžete využít náš leták o nevládních organizacích v Česku.

Děkujeme Vám za podporu a zůstaňme ve spojení.

