📢Materiály k zákonu o tzv. zahraničních agentech
12. 3. 2026
Netrvalo
dlouho a vláda začíná plnit, co slíbila. V těchto dnech se objevil
koaliční návrh zákona, jehož předlohou se stal ruský zákon o tzv.
zahraničních agentech. Jako první o něm informovaly SeznamZprávy.cz.
Co by přijetí zákona o registraci subjektů se zahraničními vazbami v praxi znamenalo? Povinnou registraci ještě před začátkem jakékoli zahraniční spolupráce, pokuty až 15 milionů korun a možnost zákazu činnosti bez soudního rozhodnutí. Přičemž nová opatření by se týkala každého, kdo přijímá jakoukoli zahraniční podporu a vystupuje ve veřejném prostoru, tedy i firem, sportovních a kulturních organizací, škol i jednotlivců.
Prosím, sdílejte tyto informace s veřejností, s vašimi podporovateli, s partnery z byznysu či akademického prostředí. Vymezme se společně proti autoritářským praktikám v české legislativě.
Diskuse