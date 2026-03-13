Po nových útocích na tankery cena ropy opět roste
13. 3. 2026
Futures na na ropu Brent vzrostly do 09:13 EET o 7,72 % k 99,08 dolarům za barel, WTI o 7,29 % na 93,61 dolaru za barel. Íránský vojenský velitel Hatam al-Anbija Ebrahim Zolfakari řekl, že americká strana by měla připravit se na zvýšení cen na 200 dolarů za barel.
V Perském zálivu nejsou žádné známky deeskalace a přerušení přepravy ropy přes Hormuzský průliv bude pokračovat i v dohledné budoucnosti, napsali analytici ING.
"Jediný způsob, jak dosáhnout udržitelného snížení cen ropy je obnovit lodní dopravu v Hormuzském průlivu... Pokud se to nestane, ceny napřed dosáhnou maxima".
Dva cizí tankery převážející irácký topný olej z Iráku byly napadeny neidentifikovanými osobami v iráckých teritoriálních vodách a zachvátil je požár, řekl ve středu generální ředitel provozovatele agentuře Reuters přístavy Farhan al-Fartúsi.
Předběžné vyšetřování v Bagdádu ukázalo, že pravděpodobně šlo o akci íránských minových lodí. Mezinárodní energetická agentura navrhla ve středu uvolnit 400 milionů barelů ropy na trh, aby se snížila ceny za "černé zlato".
Podle analytiků ING existují obavy ohledně toho, jak rychle tato ropa vstoupí na trh a zda jí bude dost, než dojde k obnovení provozu přes Hormuzský průliv.
