Orbán tvrdí, že Ukrajinci „ohrožovali“ jeho rodinu, zatímco volební kampaň v Maďarsku nabírá na obrátkách
12. 3. 2026
Premiér Orbán tak reaguje na rostoucí obvinění, že využívá spor s Ukrajinou k politickému zisku v předvolebním období.
Maďarský premiér Viktor Orbán obvinil Ukrajince, že plánují útok na jeho rodinu, zatímco se stále více vyostřuje patová situace mezi Kyjevem a Budapeští.
Orbán a jeho spojenci zřejmě využívají tento spor k maximálnímu politickému zisku před volbami, které se budou konat příští měsíc a které by mohly ukončit 16letou vládu jeho nacionalistické vlády.
Orbán ve středu večer zveřejnil video, na kterém údajně hovoří se svými dcerami po telefonu. „Jsem si jistý, že ve zprávách uvidíte, že Ukrajinci vyhrožovali nejen mně, ale i vám,“ řekl zjevně rozrušený. „Moje děti a vnoučata... Musíme to brát vážně, ale nesmíme se bát.“
Orbán zřejmě reagoval na slova Hrihorije Omelčenka, bývalého politika, který v 90. letech působil v ukrajinské bezpečnostní službě SBU. Tento okrajový politik, který často pronáší bizarní tvrzení, vyhrožoval Orbánovi v televizním rozhovoru tento týden, že pokud nezmění svůj protukrajinský postoj, mohli by maďarského lídra pronásledovat členové domobrany.
Dříve Volodymyr Zelenskyj pohrozil, že „poskytne adresu této osoby našim ozbrojeným silám“, když hovořil o Orbánovi, což údajně vedlo evropské spojence k tomu, aby ukrajinského prezidenta požádali, aby zmírnil svou rétoriku.
Orbán je již dlouho nejvíce proruským lídrem zemí EU, což vede k napjatým vztahům s Kyjevem, ale vzhledem k tomu, že podle průzkumů veřejného mínění ztrácí před parlamentními volbami příští měsíc až 20 bodů na svého soupeře Pétera Magyara, protieurácká kampaň v Maďarsku se dostala do nadřazeného tempa.
Spouštěčem nejnovější vlny napětí bylo tvrzení Ukrajiny, že oprava ropovodu, který přepravuje ruskou ropu do Maďarska a který byl údajně poškozen při útoku ruských dronů, potrvá několik týdnů.
V reakci na to Orbán vetoval další sankce EU vůči Rusku i dodatečnou půjčku ve výši 90 miliard eur pro Ukrajinu. V pátek minulého týdne, v eskalaci, která šokovala Kyjev, maďarská protiteroristická policie zabavila konvoj dvou obrněných vozidel patřících ukrajinské státní spořitelně Oschadbank a zatkla sedm Ukrajinců, kteří jej doprovázeli.
Konvoj přepravoval desítky milionů eur v hotovosti a 9 kg zlatých cihel z Vídně do Kyjeva, což podle Ukrajiny byl běžný vládní převod hotovosti, o kterém byly maďarské úřady informovány. Budapešť naznačila, že se jednalo o praní špinavých peněz. Sedm mužů bylo drženo v izolaci více než 24 hodin, než byli odvezeni na hranici s Ukrajinou a deportováni. Peníze a zlato jsou stále v Maďarsku.
„Každý aspekt postupu byl protiprávní, zejména odepření právní pomoci,“ řekl Lóránt Horváth, maďarský právník těchto mužů. Jeden ze sedmi, který trpí cukrovkou, byl během výslechu odvezen do nemocnice, uvedl. „Nevěděl přesně, do které nemocnice, protože byl přepravován v poutech a s kapucí na hlavě.“
Podle prohlášení ukrajinského ministerstva zahraničí byl muž převezen do nemocnice poté, co mu „byla násilím podána injekce s lékem, po kterém mu prudce stoupla hladina cukru v krvi a začala hypertenze“. Horváth uvedl, že nemá žádné informace o násilné injekci, ale že se svými klienty mohl mluvit pouze po telefonu, protože mu úřady odepřely přístup k nim.
Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že během celého zadržení byl na zadržené „vyvíjen psychický a fyzický tlak“. Bezpečnostní zdroj v Kyjevě uvedl, že tamní úřady byly po výslechu mužů po jejich návratu šokovány a tvrdily, že Maďaři se je snažili přimět k natočení videa s přiznáním. „Víme, že maďarská kontrarozvědka může být agresivní, ale tyto metody se zdají být ruského stylu,“ uvedl zdroj.
Tento týden si představitelé obou zemí nadále vyměňovali obvinění ohledně tohoto incidentu. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha napsal: „Maska spadla... Otevřeně přiznávají, že vzali rukojmí a ukradli peníze s cílem požadovat výkupné. Takové činy je třeba nazvat pravým jménem: státní terorismus.“
Jeho maďarský protějšek Péter Szijjártó označil Sybihova obvinění za „docela ubohá“ a řekl, že by měl odpovědět na otázky, které incident vyvolal: „Proč doručili do Maďarska obrovskou částku hotovosti? Na co chtěli tyto peníze utratit? Jsou to peníze ukrajinské válečné mafie?“
Maďarské volby se konají 12. dubna, což ponechává dostatek času na další eskalaci. Tento týden Financial Times informoval, že think tank spojený s Kremlem vypracoval plány na dezinformační kampaň, která má zvýšit Orbánovy šance na znovuzvolení. Orbán je jedním z mála lídrů EU, kteří volají po udržení pozitivních vztahů s Moskvou, a Szijjártó od plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022 navštívil Rusko již 14krát.
Orbán tvrdí, že vítězství Magyara by vtáhlo Maďarsko do války na straně Ukrajiny, a snaží se prezentovat jako kandidát míru, který je v konfliktu neutrální.
„Vytváří vládu Zelenskyj, nebo já? A pokud máme jen tyto dvě možnosti, navrhuji sebe,“ řekl Orbán svým příznivcům na středečním shromáždění ve městě Vecsés.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse