Channel 4 News: Zabíjení a vyhánění Palestinců Izraelci na Západním břehu Jordánu
12. 3. 2026
Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 12. března 20326, 19 hodin: Nyní, když se pozornost světa soustřeďuje na konflikt s Íránem, napětí a násilí na okupovaném Západním břehu, které již bylo vysoké, dále narůstá. Izraelští osadníci zabili 5 Palestinců za méně než dva týdny. Když válka začala, izraelská armáda zřídila nové brány a kontrolní stanoviště, čímž výrazně omezila pohyb po území. Náš zahraniční korespondent Secunder Kermani přináší tuto zprávu.
Reportér ze Západního břehu: Zuřivý, brutální útok mladých osadníků na izraelské aktivisty, kteří pomáhají chránit palestinské vesnice na okupovaném Západním břehu. Žena v sedmdesáti letech zůstala v bezvědomí. Další křičí, zatímco útok pokračuje.
"Bili mě do zad, do žeber a do nohou."
Toto je žena, jejíž křik jste slyšeli. Yael, učitelka na základní škole a aktivistka ze skupiny, která se okupaci staví čelem.
"Zpočátku jsem nevěřila, že je to skutečné, ale velmi rychle jsem pochopila, že přišli, aby nás zabili. Utíkala jsem a byla jsem velmi vyděšená. Bylo to... děsivé."
A pro vás, jsou to jen činy radikální menšiny, nebo je to něco většího?
"Možná samotný čin je radikální menšiny, ale je to mnohem větší než to. Protože tato menšina má za sebou celou zemi, vládu, armádu a policii."
Izraelští představitelé odsoudili útok na Yael. Ale násilí osadníků namířené proti Palestincům prudce stoupá. Od začátku války s Íránem bylo zabito pět lidí. Za poslední tři roky bylo z domovů vyhnáno asi 5 000 lidí. Osadníci jsou odvážnější než kdykoli předtím, podporováni ultranacionalistickou vládou, která toto území fakticky anektuje, jen tomu tak neříká. Před volbami, které se budou konat později v tomto roce, izraelská vláda zavádí radikální nové politiky, které izraelským osadníkům usnadňují nákup pozemků na okupovaném Západním břehu a státu umožňují demolovat ještě více palestinských nemovitostí. A zahajují proces, v jehož rámci budou desítky tisíc Palestinců nuceni prokázat svá práva na půdu, na které žijí, nebo budou potenciálně z této půdy vyhnáni. Tyto politiky prosazují politici jako ministr financí Bezalel Smotrich, člen izraelské vládní koalice, který je zde zachycen při rozdávání terénních vozidel osadníkům zakládajícím nové osady.
Zvi Sukkot je členem Smotrichovy strany a žije v osadě s výhledem na palestinská města.
Reportér: Váš stranický vůdce je velmi výmluvný. Cílem je zničit vyhlídky na palestinský stát. Taková je realita, že? Cílem je zničit vyhlídky na palestinský stát.
To je realita, že?
Izraelec: Samozřejmě. Opravdu chceme zničit myšlenku palestinského státu, protože by to byl teroristický stát v srdci státu Izrael. To by byl rozsudek smrti pro židovský stát. Uděláme tedy vše pro to, abychom zabránili vzniku palestinského státu.
Reportér: Připadá mi neuvěřitelné, že strana, která podle současných průzkumů ani nevstoupí do parlamentu po příštích volbách, mění tuto zemi, tento region, tak destruktivním způsobem?
Izraelec: V demokracii to tak funguje. Kdokoli je zvolen, provádí svou politiku. Pokud se během funkčního období průzkumy veřejného mínění mění, neznamená to, že by se měla měnit politika. Děláme to, k čemu jsme byli zvoleni. Věřím, že budeme zvoleni i na další funkční období a dosáhneme ještě více a přineseme sem izraelskou suverenitu.
Reportér: Vize izraelských osadníků pro budoucnost se rovná tomu, co lidskoprávní organizace popisují jako apartheid. Prozatím se soustřeďují na to, aby palestinský život byl co nejnesnesitelnější. Dorazili jsme do vesnice Duma. Její jediný funkční vchod byl od začátku války s Íránem bez udání důvodu uzavřen armádou. Osadníci, mladí pěšáci, stojí na stráži a snaží se zabránit komukoli ve vstupu nebo odchodu.
Přišli jste se podívat, je to uzavřené.
Ale kdo jste? Kdo jste v této situaci?
Přišli jste se podívat, jste muž, vidíte, vidíte, že je to uzavřené.
Ano, vidím to, ale je to pro auto. Ale proč tam nemůžu projít?
Starosta Doumy přijíždí, aby nás vyzvedl z druhé strany. A navzdory zastrašování jsme prošli přes bariéru do vesnice. Stovky dalších bran na Západním břehu jsou od začátku války uzavřeny.
Reportér Izraelci: Proč je natáčíte? Máte povolení být tady? Máte povolení být tady?
Izraelec reportérovi hebrejsky: Tady je Izrael. Mluv hebrejsky!
Starosta Doumy: Nejen já, ale mnoho lidí z vesnice. Pokud se pokusí jít k bráně nebo se pokusí opustit vesnici, napadnou je kameny a holemi.
Reportér: Uvnitř Doumy je život pozastaven. Obyvatelé mohli opustit vesnici jen v několika málo případech, kdy armáda bránu otevřela.
Žena: Je to zničující. Není tu jídlo, nikdo nesmí odejít. Jsme obklíčeni jako myši zavřené v kleci. Nikdo nemůže chodit do práce, nikdo nemůže opustit svůj domov, ani děti, ani ženy, nikdo.
Reportér: Kousek od vesnice kdysi žila beduínská komunita, ale kvůli šikaně byla donucena odejít. Poslední členové odešli den před naším příjezdem. Je to vzorec, který se v této venkovské oblasti opakuje znovu a znovu. Pro starostu Doumy jsou násilní osadníci a izraelská vláda jedno a totéž. Události na Západním břehu jsou zastíněny jinými, krvavějšími a naléhavějšími událostmi jinde. To, co se však děje zde, je jádrem konfliktu v této oblasti a jakékoli spravedlivé řešení se stává stále vzdálenější perspektivou.
