USA kritizují Českou republiku kvůli nízkým výdajům na obranu
13. 3. 2026
Washington ostře kritizoval Českou republiku za nedostatečné výdaje na obranu poté, co čeští zákonodárci schválili rozpočet na rok 2026, který přiděluje pouze 1,7 % HDP na vojenské výdaje.
"Všichni spojenci musí nést svůj podíl odpovědnosti a dodržovat Haagský závazek k obraně," zveřejnila americká ambasáda v Praze ve čtvrtek na X. "Tato čísla nejsou náhodná. Jde o reakci na současnou situaci — a ta situace vyžaduje 5 % jako standard. Žádné výmluvy, žádné výjimky."
Spojenci NATO se na loňském summitu aliance v Haagu dohodli na novém cíli obranných výdajů. Nový cíl byl stanoven na 3,5 % HDP čistě na vojenské výdaje a 1,5 % na související výdaje, například na kybernetickou bezpečnost. Hodnota 1,7 % za rok 2026 řadí Prahu mezi nejméně utrácející za obranu v NATO.
Nacionalisticko-populistický český premiér Andrej Babiš si možná vybudoval pověst "českého Donalda Trumpa", ale to ho nechrání před hněvem Washingtonu. Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker přidal na X přísné poselství, v němž připomněl Praze, že "všichni spojenci musí přinést svůj díl".
Český prezident Petr Pavel, penzionovaný generál armády a bývalý vysoký představitel NATO, rovněž kritizoval celkové škrty v rozpočtu na rok 2026. Ačkoliv je s Babišem v rozporu ohledně obranné politiky, slíbil, že návrh rozpočtu nezamítne.
Španělsko také minulé léto odmítlo podpořit nový cíl NATO na obranné výdaje 5 % HDP, ale na druhou stranu slíbilo splnit takzvané cíle schopností aliance, které určují, kolik vojenského vybavení každá země potřebuje.
