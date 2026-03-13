Šest plavidel napadeno v Perském zálivu íránskými čluny a minami
13. 3. 2026
Irák údajně pozastavil provoz ropných terminálů poté, co byly dva tankery zasaženy čluny naloženými výbušninami v iráckých vodách.
Podle zpráv se zdá, že íránské lodě naložené výbušninami zaútočily na dva tankery s mazutem v iráckých vodách, zapálily je a zabily jednoho člena posádky poté, co projektily zasáhly jiná čtyři plavidla ve vodách Perského zálivu.
Lodě, které se staly cílem nočních útoků ve středu v zálivu poblíž Iráku, byly Safesea Vishnu plující pod vlajkou Marshallových ostrovů a Zefyros, které naložily palivo v Iráku, uvedli dva iráčtí přístavní úředníci pro agenturu Reuters. Jeden irácký zdroj z oblasti bezpečnosti přístavů uvedl, že Zefyros byl registrován na Maltě.
"Našli jsme ve vodě tělo cizího člena posádky," řekl jeden z přístavních bezpečnostních pracovníků, zatímco irácké záchranné týmy pokračovaly v pátrání po pohřešovaných námořnících.
"Loď patřící společnosti Iraqi Ports Company zachránila 25 členů posádky z obou plavidel a požáry na obou lodích stále hoří," řekl agentuře Reuters Farhan al-Fartúsi, generální ředitel státní společnosti General Company for Ports of Iraq.
Indický člen posádky na palubě amerického ropného tankeru byl zabit při útoku poblíž Basry v Iráku ve středu, uvedla ve čtvrtek indická ambasáda v Bagdádu.
V příspěvku na X ambasáda uvedla, že zbývajících 15 indických členů posádky Safesea Vishnu bylo mezitím evakuováno na bezpečné místo.
Uvedla, že velvyslanectví je v pravidelném kontaktu se zachráněnými indickými námořníky a iráckými úřady a nabízí veškerou možnou pomoc.
Al-Fartúsi sdělil irácké státní tiskové agentuře, že ropné přístavy od útoků zastavily veškeré provozy, zatímco obchodní přístavy nadále fungují.
Zdroj v angličtině: ZDE
