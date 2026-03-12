Krize na Blízkém východě: Írán vydává prohlášení „od Modžtaby Chameneího“, zatímco jeho útoky narušují energetické trhy
12. 3. 2026
Zpráva přečtená hlasatelem vyzývá k národní jednotě a uvádí, že všechny americké základn
Prohlášení vydané „novým nejvyšším vůdcem“
Ve svém prvním veřejném prohlášení jako nejvyšší vůdce Íránu ajatolláh Modžtaba Chameneí zřejmě vyzval k národní jednotě a řekl, že všechny americké základny v regionu by měly být uzavřeny, jinak budou čelit útokům.
Hormuzská úžina zůstane uzavřena, aby se vyvinul tlak na nepřátele Íránu, uvedl podle zpráv Chameneí. Veřejně nevystoupil zúčastnil a prohlášení přečetl moderátor.
Írán chce dobré vztahy se svými sousedními zeměmi, uvedl Chameneí ve svém prohlášení, a požádal je, aby uzavřely své americké základny, protože to je cílem Írán,
„Vyděláváme spoustu peněz“: Trump prezentuje prudký růst cen ropy jako výhodu pro USA
V příspěvku na Truth Social Donald Trump naznačil, že prudký růst cen ropy – které se vrátily nad 100 dolarů za barel, než klesly na 98 dolarů za barel – bude nakonec prospěšný pro Američany, kteří čelí zvýšeným cenám benzínu u čerpacích stanic.
„Spojené státy jsou zdaleka největším producentem ropy na světě, takže když ceny ropy stoupají, vyděláváme spoustu peněz,“ napsal prezident, který ve své kampani sliboval snížení nákladů. „ALE pro mě jako prezidenta je mnohem zajímavější a důležitější zastavit zlé impérium, Írán, aby nezískalo jaderné zbraně a nezničilo Blízký východ a vlastně celý svět. To nikdy nedopustím!“
Ve středu se Trump pokusil uklidnit obavy z prudkého růstu cen benzínu. „Řekl bych, že ceny vzrostly o něco méně, než jsme očekávali. Klesnou více, než si kdokoli dokáže představit,“ řekl prezident novinářům v Ohiu.
Celostátní průměrná americká cena za galon paliva je v současné době 3,59 dolaru, což je nárůst oproti 2,94 dolaru před měsícem
Ománský ministr zahraničí a prostředník v americko-íránských jaderných jednáních prohlásil, že USA válkou nedosáhnou tolik, kolik by mohly dosáhnout mírovými jednáními.
Badr bin Hamad Al Busaidi hovořil s ománskými novináři v Muscatu a zdá se, že zpochybňuje předpoklad, že válka se týká íránského jaderného programu, a tvrdí, že jejím cílem je politicky oslabit Írán.
V oficiálním zápisu ze schůzky se uvádí, že „při popisu pozadí války ministr uvedl, že rozhodnutí nebylo zásadně spojeno s íránským jaderným programem“.
Poznamenal, že nedávná jednání dosáhla velmi pokročilé fáze, včetně íránského slibu, že nebude vlastnit jaderný materiál schopný výroby bomby, závazku nehromadit ani neskladovat obohacený materiál a přeměnit stávající zásoby na nevratné palivo.
Zdůraznil, že Spojené státy nemohly válkou dosáhnout větších ústupků než těch, kterých bylo dosaženo prostřednictvím jednání.
Dodal, že skutečným cílem války bylo oslabit Írán, přetvořit region a posunout proces normalizace v širším kontextu, který zahrnoval také pokusy zabránit vzniku palestinského státu a oslabit jakoukoli zemi nebo instituci, která podporuje nebo stojí za projektem palestinské státnosti.
V odpovědi na otázku týkající se postoje Ománu k „mírové radě“ uvedl, že Omán se k radě nepřipojí a nenormalizuje vztahy s Izraelem.
Ministr považoval americké a izraelské útoky na Írán za nový článek v „nebezpečném řetězci porušování, jehož jsme byli svědky v posledních letech“, a uvedl, že ohrožují právní rámec, který po desetiletí poskytoval ochranu a stabilitu zemím v regionu.
Izraelská armáda oznámila, že ve čtvrtek zahájila sérii útoků v Bejrútu poté, co varovala obyvatele centrální čtvrti libanonského hlavního města, že bude útočit na budovu v této čtvrti.
„IDF zahájila sérii útoků zaměřených na teroristickou infrastrukturu Hizballáhu v Bejrútu,“ uvedlo vojenské prohlášení, zatímco záběry AFPTV ukázaly útok na budovu v centru Bejrútu.
Itálie dočasně stahuje veškerý personál z vojenské základny v iráckém Kurdistánu, která byla terčem útoku dronů, a dokončuje tak již započatý ústup, uvedli ve čtvrtek ministři.
„Ústup byl naplánován již před středečním útokem, který nezpůsobil žádné zranění,“ řekl ministr obrany Guido Crosetto v italském zpravodajském pořadu TG1. Ústup potvrdil také ministr zahraničí Antonio Tajani.
Za vojenskými metodami Íránu stojí „skrytá ruka“ Vladimira Putina, uvedl britský ministr obrany John Healey po noci, kdy drony zaútočily na tábor západních sil v Erbílu v severním Iráku.
Healey tak reagoval poté, co mu britští důstojníci z vojenského velitelství v severozápadním Londýně sdělili, že íránští a íránští proxy piloti dronů stále častěji přebírají taktiku „od Rusů“.
Írán již v reakci na útok USA a Izraele ze dne 28. února vyslal na Blízký východ více než 2 000 dronů Shahed – zbraní s dlouhým doletem, které Rusko hojně používá proti Ukrajině.
Generálporučík Nick Perry, náčelník společných operací, řekl Healeyovi, že se zdá, že Rusko od té doby předalo Íránu a jeho zástupcům taktické rady, jak s nimi létat.
Íránští piloti dronů je nyní „létali mnohem níže, a proto jsou účinnější“ při zásahu cílů, řekl Perry. To se „ukázalo jako problematické“, řekl, protože drony Shahed se staly jednou z účinnějších zbraní Teheránu, když se konflikt blíží ke třetímu týdnu.
Za íránskou taktikou používání dronů stojí „skrytá ruka“ Putina, říká britský ministr obrany.
Mezinárodní námořní organizace (IMO) svolá příští týden „mimořádné zasedání“, aby projednala hrozby pro námořní dopravu na Blízkém východě, zejména v Hormuzském průlivu, oznámila agentura ve čtvrtek.
Zasedání, které se bude konat 18. a 19. března v sídle IMO v Londýně, bylo vyžádáno několika členy rady.
Generální tajemník IMO Arsenio Dominguez uspořádal v uplynulých dvou dnech briefingy s průmyslovými skupinami a členskými státy, aby projednal vývoj války mezi USA a Izraelem v Íránu, dodalo prohlášení.
Zdroj v angličtině ZDE
