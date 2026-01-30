Turecko zmařilo íránský plán na letecké základně Incirlik
Turecké bezpečnostní složky zatkly buňku pracující pro íránskou rozvědku, která se pokusila špehovat americkou leteckou základnu Incirlik, uvedl ve středu deník Sabah.
Zpráva uvádí, že turecká rozvědka a istanbulská policie zadržely šest lidí v pěti provinciích, přičemž buňku vedli íránští zpravodajští agenti NR, krycí jméno "Haji", a MYD, krycí jméno "Doctor".
Vyšetřování odhalilo, že NR pověřil tureckého občana AK, který žije ve východní provincii Van, aby najal lidi k fotografování a natáčení letecké základny Incirlik v Adaně, kterou již desítky let společně ovládají Ankara a Washington.
Příběh se dostal na povrch, zatímco americký prezident Donald Trump přehodnocuje vojenské možnosti proti Íránu po týdnech protivládních protestů, které byly potlačeny nepřiměřenou silou a podle tureckých představitelů si vyžádaly nejméně 4 000 obětí.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf varoval začátkem tohoto měsíce, že Teherán by mohl provést preventivní údery proti Izraeli a americkým vojenským silám v regionu.
"V případě útoku na Írán budou naše legitimní cíle jak okupovaná území, tak všechna americká vojenská centra, základny a lodě v regionu," řekl Qalibaf během zasedání parlamentu.
"Nepovažujeme se za omezené na reakci po činu a přijmeme opatření na základě jakýchkoli objektivních známek hrozby."
Sabah uvedl, že pět ze šesti podezřelých byli turečtí občané, zatímco jedna osoba, identifikovaná iniciálami AJ, byla íránským občanem. Byli zatčeni istanbulskými trestními soudy na základě obvinění ze "získávání důvěrných státních informací pro účely politické nebo vojenské špionáže".
Podle zprávy se turecký občan AK a íránský občan AJ zúčastnili speciálních výcvikových programů pro drony v Íránu mezi srpnem a zářím 2025. Zpráva také tvrdila, že AJ prostřednictvím dvou vlastněných společností se pokusil poslat ozbrojené drony do Kyperské republiky.
Kypr zůstává rozdělen mezi mezinárodně uznávanou Kyperskou republiku na jihu a Tureckou republikou Severního Kypru, kterou uznává pouze Ankara.
