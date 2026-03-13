Mezitím v Absurdistánu 252: Skandál ohledně neschopnosti Polska inteligentně financovat do vlastní a evropské obrany
13. 3. 2026 / Tomasz Oryński
Jednou z mála věcí, které mě překvapily, byla tedy změna na pozici předsedy parlamentu. Ne že by to bylo nečekané: podle koaliční dohody vedl parlament v první polovině funkčního období Szymon Hołownia, lídr strany Polska 2050, a nyní předal křeslo svému koaličnímu partnerovi, Włodzimierzovi Czarzastymu z Lewicy. Jen mě překvapilo, jak rychle čas letí.
Bylo na čase, aby k této změně došlo, protože zatímco Hołowniovy výkony na začátku vyvolaly na internetu určitý rozruch, když svými vtipnými poznámkami srážel poslance PiS a dařilo se mu udržet nadvládu nad hlučným davem – například během boje, kdy se PiS snažila ignorovat rozhodnutí soudu a zbavit své poslance mandátů poté, co byli shledáni vinnými ze zneužití moci –, s postupem času se zdálo, že mu dochází dech. Zatímco před dvěma lety se zdálo, že jeho sen stát se příštím prezidentem má skutečně šanci na úspěch, jak si pravidelní čtenáři možná pamatují, i jeho prezidentská kampaň vypadala dost nevýrazně a sotva udržovala zbytky počátečního elánu.
Zatímco jeho strana, která vznikla kolem jeho mediální osobnosti, se zdá být rovněž ztracená. Jelikož zřejmě ztratil chuť ji vést, museli si zvolit nového předsedu prostřednictvím online hlasování – a to vše skončilo katastrofou, protože údajně došlo k některým nesrovnalostem a volby musely být opakovány. Skutečnost, že si ani nevzpomínám, která z kandidátek byla nakonec jmenována novou předsedkyní strany, a ani se mi nechce to ověřovat, ukazuje, jak málo na tom záleží. Hołowniova strana se zdá kráčet po dobře vyšlapané cestě polských „stran třetí cesty“, které se snaží ukrojit si kus koláče ve středu politického spektra – charismatický vůdce, mediální humbuk, slušný výsledek v prvních volbách, mizerné výsledky v parlamentu spolu s praktickou neviditelností mimo varšavský politický cirkus – kvůli nedostatku struktur v terénu – a nakonec pomalý zánik, během kterého někteří ze zbývajících poslanců pomalu přecházejí do jedné ze dvou hlavních stran. Tak tomu bylo v případě hnutí Ruch Palikota založeného Januszem Palikotem, strany .Nowoczesna vytvořené Ryszardem Petruem nebo hnutí kolem Pawła Kukize, a Hołowniova strana se zdá následovat jejich kroky.
Vzhledem k obecné stagnaci místní politiky (kromě některých bezvýznamných her mezi PiS a PO, o které se nikdo kromě několika opravdových politických nadšenců nezajímá) se zdá, že novou dělicí čáru v polské politice vymezuje postoj k Donaldu Trumpovi. Levice – jak opoziční Razem, tak koalice Lewica – zjevně nejsou jeho příznivci. Nový předseda Sejmu Włodzimierz Czarzasty dokonce vyvolal mezinárodní skandál, když odmítl podpořit Trumpovu kandidaturu na Nobelovu cenu míru s tím, že si ji Trump nezaslouží, což vyvolalo poměrně silnou reakci ze strany USA.
„S dnešním dnem přerušujeme naše vztahy a odmítáme komunikovat s předsedou Czarzastym, jehož pobuřující a nepodložené urážky vůči prezidentu Trumpovi narušují naše mimořádně dobré vztahy s premiérem Tuskem a jeho vládou,“ napsal americký velvyslanec Tom Rose a dodal, že nedovolí nikomu urážet Trumpa, který tolik udělal pro Polsko a polský národ. Tlačen novináři nebyl schopen zopakovat, co Czarzasty řekl, že bylo tak urážlivé. Nikdo se ho také nezeptal, co Trump pro Polsko skutečně udělal.
To samozřejmě není podstatné a média na to po pár dnech zapomněla. Pokud někdo sleduje, kdo je nejnestydatějším členem diplomatického sboru, Rose je nyní jistě na špici spolu se svými kolegy zastupujícími Rusko a Izrael, ale mně je líto jen amerických reportérů, kteří uprostřed všeho, co se v jejich zemi děje, se museli naučit, jak se vyslovuje „marszałek Włodzimierz Czarzasty“.
Co se týče Tuska, zdá se, že má s Trumpovou vládou skutečně slušné vztahy, i když pravděpodobně proto, že se moudře drží stranou od všeho toho šílenství a místo toho úzce spolupracuje s ostatními evropskými lídry. Na rozdíl od například Keira Starmera je v té pohodlné pozici, že nemusí nikomu lézt do zadku, protože prezident Nawrocki je více než šťastný, že tyto povinnosti plní. Na druhou stranu to má Nawrocki také snazší, protože může například vyjádřit svou velkou podporu Trumpovým nápadům, jako je Rada míru, a pak se vyhnout tomu, aby se k ní skutečně připojil, s tím, že mu to Tusk nedovolil (protože v Polsku je to vláda, která utváří mezinárodní politiku).
I pravicová Konfederacja vidí, že Trump sešel z cesty, a opatrně se distancuje od trumpistů v naději, že lidé zapomenou, jak moc Trumpa před pouhým rokem podporovali. Výsledkem je, že největší pro-trumpistickou silou je nyní PiS. Jejich europoslanec Dominik Tarczyński je velmi aktivní na Twitteru, kde chválí všechny kroky republikánské administrativy, včetně vražd nevinných kolemjdoucích, jako byli Renee Good nebo Alex Pretti, a zoufale doufá, že ho Elon Musk znovu retweetne.
Z nějakého důvodu se Tarczyński stal symbolickým Evropanem pro americkou radikální pravici a jeho (nesmyslné) projevy o tom, jak v Polsku nepřijímáme ani jediného imigranta atd., se stávají virálními a právě v tuto chvíli pravděpodobně obíhají po radikálně pravicovém internetu už po patnácté. Je také zván k účasti na radikálně pravicových akcích v Británii, organizovaných lidmi jako Nigel Farage nebo Tommy Robinson.
Představte si, že mám 100g zlatou cihlu. Koupil jsem ji před několika lety a zaplatil za ni 50 000 zł. Nyní má hodnotu přes 60 000 zł. Nemohu však jen tak přijít do obchodu a říct: „Prosím, prodejte mi tento výrobek, protože moje zlatá cihla má nyní o 10 000 zł vyšší hodnotu než v době, kdy jsem ji koupil.“ Ne, musel bych ho prodat, abych zpeněžil zisk a měl nějaké skutečné peníze, které bych mohl použít v obchodech. Pokud pak utratím těch 10 000 zł, nebudu si moci koupit zpět stejné množství zlata, protože budu mít nyní pouze 50 000 zł a zlato má nyní vyšší hodnotu než v době, kdy jsem ho poprvé koupil. Takže buď koupím zpět méně zlata, nebo se pokusím ušetřit peníze a koupit zpět 100 g zlata, ale než se tak stane, zlato může být ještě dražší. Samozřejmě se jedná o zjednodušené vysvětlení, ale podstatou je, že když vezmeme v úvahu všechny výhrady, plán vypadá ještě hloupěji. A pokud by ho přesto realizovali, samotné náklady na celou operaci by ve skutečnosti byly vyšší než úroky z úvěru SAFE.
Někteří říkají, že Národní banka může prostě natisknout více peněz, ale samozřejmě proti tomu existují předpisy z pochopitelných důvodů.
Vláda, stejně jako opozice, nechtěla hrát tuto hru, a tak řekla: „Dobře, to je skvělé, opravdu potřebujeme všechny peníze, které můžeme získat, tak co kdybychom něco koupili ze SAFE a něco jiného z těch zlatých rezerv?“ Ale marně, Nawrocki se do toho zapletl příliš hluboko a nemohl couvnout, takže SAFE vetoval. Vláda oznámila, že se pokusí využít některé mezery v předpisech, aby se dostala alespoň k části těchto prostředků, což samozřejmě vyvolalo bouřlivé protesty na straně PiS.
Někteří říkají, že veto bylo nevyhnutelné, protože program SAFE upřednostňuje evropské nákupy; objevují se spekulace, že američtí lobbisté tlačili PiS k vetu, protože by to bylo zjevně škodlivé pro americký zbrojní průmysl a vláda PiS se již léta rozhodovala nakupovat vojenskou techniku za oceánem, místo aby úzce spolupracovala s našimi evropskými partnery. To však bylo samozřejmě zabaleno do protiněmecké posedlosti PiS, jak je patrné z titulků pro-PiS médií, jako je „DER SAFE FÜR DEUTSCHLAND KAPUTT“ (ne, nedělám si legraci. Kéž by to tak bylo, ale tady to je:).
Podle tohoto výkladu byl celý plán vymyšlen v Bruselu s cílem nasměrovat obchody do německého zbrojního průmyslu, protože země, kterým byl zakázán nákup od USA, budou údajně muset nakupovat vše od Německa. To jen ukazuje, jak málo si tito „vlastenci“ váží našeho vlastního zbrojního průmyslu, kterému se ve skutečnosti daří docela dobře: - Slováci zvažují nákup našich obrněných transportérů.
- v Pionkách byla nedávno otevřena nová továrna na dělostřelecké granáty, která pětinásobně zvýšila výrobní kapacity továrny - nový společný podnik bude společně s Ukrajinci vyrábět houfnice Bohdan - další společnost spolupracuje s Tureckem na bezpilotních letadlech a turecká armáda projevila zájem o nákup výsledků této spolupráce - Jelcz, výrobce nákladních vozidel, který se dnes zaměřuje výhradně na vojenská vozidla, právě získal investici ve výši 750 000 000 zł na rozšíření své továrny a radikální zvýšení výrobní kapacity
Člověk by si mohl myslet, že takový projekt by mohl být pro náš zbrojní průmysl skvělým způsobem, jak zvýšit prodej. Ale pro ty samozvané vlastence to zřejmě nevadí, pokud se podaří zničit jejich imaginární německé spiknutí.
Tento radikální protievropský postoj, i za cenu sebepoškození, se zdá být novým směrem, kterým se PiS vydala, o čemž svědčí skutečnost, že oznámila nového kandidáta na premiéra po svém plánovaném vítězství v parlamentních volbách za dva roky: je jím Przemysław Czarnek, známý našim čtenářům jako muž, který řekl: „Dost už těch blábolů o rovnosti nebo lidských právech. LGBT lidé nejsou rovni normálním lidem, takže dost téhle hloupé diskuse“ a později byl odměněn funkcí ministra školství. Svou kampaň zahájil tvrzením, že polská energetická politika by měla být založena na uhlí, přičemž obnovitelné zdroje označil sprostým slovem.
Ale samozřejmě je z PiS a ti jsou mistři pokrytectví, takže bylo rychle poukázáno na to, že na střeše domu, ve kterém bydlí (a který mu formálně nepatří), jsou solární panely, které údajně nainstaloval s pomocí nějaké dotace EU…
A tak život v Polsku pokračuje. A jen tak nějak se zdá, že všichni zapomněli na to, co přineslo změnu vlády: na otázku práv žen.
