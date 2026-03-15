Skopečkův alarmismus a debata o daních jako fraška
15. 3. 2026
Nejvíce mě překvapili poslanci Fiala (SPD) a Skopeček. Fiala řekl, že spotřební daň na pohonné hmoty bude snížena, jakmile už ropa nebude nebo bude tak drahá, až lidi nebudou jezdit auty. Možná se mu to nějak popletlo. Nicméně bylo zřejmé z vyjádření poslance Nachera, že je třeba být v klidu. Nacher si užíval, jak dnešní opozice říká prý něco jiného než v době, kdy byla u vlády, očividnou radost mu zjevně dělalo, že na snížení spotřební daně z pohonných hmot se neshodnou ani ODS s TOP09.
Skopeček na tuto konkrétní výtku reagoval překvapivě podrážděně. Nicméně mnohem větší překvapení byl pro mě jeho alarmismus: ceny porostou, doplatí na to peněženka lidí, jednat je třeba rychle, vláda spí jako Šípková Růženka. Skopeček situaci dokonce přirovnal k ropné krizi 70. let s tou výhradou, že dnes už energetika není tak závislá na ropě. Takže se na nás valí katastrofa. K tomu bývalý ministr průmyslu Vlček (STAN) přidal hnojiva a poslankyně Richterová (piráti) potraviny. Nevím, zda tito politici uvážili, že svou opoziční polívkou mohou hnát zemi do paniky, která bude zhoubná bez ohledu na realitu.
Bývalý ministr průmyslu Vlček (STAN) nás sice uklidnil, že nehrozí, že ropa a plyn nebudou, protože minulá vláda to zajistila diverzifikací zdrojů, nicméně prý jen šílenec dělá pořád dokola ty samé chyby čili musíme brát velmi vážně modernizaci energetiky. Richterová vracela stále téma ceny potravin, naléhala na to, že zvýšení jejich ceny dopadne na každého, proto je třeba daňové, plošné opatření. Fakt.
Naopak zvýšení ceny dojíždění prý se dá řešit cíleně. Mluvila také o daňovém bonusu. Podle ní to, co dělá současná vláda, pomáhá hlavně Agrofertu, včetně snížení cen elektřiny. Skopeček pak popisoval, jak skvěle minulá vláda, zejména ale prý ČNB, zkrotila minulou inflaci, ale uznal, že za současné devítileté minimum má zásluhy i současná vláda.
V souvislosti s inflací a cenami energií vytáhl Fiala samozřejmě green deal. Nacher se přidal a vytáhl Čínu a USA, kde jsou na tom prý dobře ohledně energií, protože na rozdíl od Evropy nemají green deal. Zajímavé je, že v Evropě jsme na tom už dlouho velmi špatně právě my, Česká republika, ve srovnání se zeměmi, kde už green deal zavedli. Ale ono je fajn bičovat Evropu jako celek, zatímco my… my máme proti té Evropě pravdu.
Během pořadu jsme nějakou chvíli mohli vidět číslo, jak každou vteřinu roste státní dluh naší země. Škoda, že tam nebyl velký, čitelný popisek: nemuselo by tomu tak být, kdybyste zdanili velké majetky, kdybyste obecně nastavili daňový systém tak, aby všechny daně nebyly jen ve prospěch bohatých (že daňový systém u nás fandí jen bohatým na úkor ostatních nám už několikrát vysvětlila ředitelka Finanční správy).
Připomínám, že loni na podzim tři prestižní instituce navrhly daňovou reformu s celkovou bilancí cca 40 miliard ročně pro nízkopříjmové a 70 miliard plus do státní rozpočtu. Proč těch 40 miliard pro nízkopříjmové? Protože, jak 8. září 2024 v Otázkách V. Moravce vysvětlila bankéřka Horská, máme extrémně vysoké daňové zatížení nízkopříjmových (a extrémně nízké daně z majetku). Tohle ale samozřejmě není ve veřejném prostoru téma bez ohledu na politiky nebo médium, prostě je to systematicky ignorováno, stejně jako to, že miláček ODS, SPD a ANO Trump je ten, kdo je na prvním místě odpovědný za katastrofu, která se podle pana Skopečka na nás žene kvůli cenám ropy a plynu.
Musím ještě zmínit něco z druhé hodiny pořadu, totiž zajímavou obhajobu, jakou pronesl Nacher na téma snížení daní v souvislosti s rušením superhrubé mzdy. Ještě silnější dojem na mě udělal Skopeček, když tvrdil, že toto snížení daní pomohlo snížit daňové zatížení práce. Ani jeden neřekl, že nízkopříjmovým lidem to vůbec nepomohlo, Skopeček dokonce tvrdil, že nízkopříjmoví neplatí žádné daně, tak proto jim to asi nepomohlo. Nacher říkal, že ty peníze zůstaly u lidí a prostě nezmizí. Prý si třeba lidi tapetují místnosti atd.
Skopeček připustil, že snížení daní při rušení superhrubé mzdy přispělo k inflaci (Mojmír Hampl v Otázkách V. Moravce dokonce nedávno tvrdil, že to byla polovina celé inflace), čili lidi měli hodně peněz… ekonom David Marek v době velké inflace argumentoval, že lidi mají hodně peněz, protože dovolené jsou už na jaře vykoupené. A k tomu přidejte hypotéční orgie při kupování investičních bytů. Ano, ty peníze, těch asi 150 miliard ročně, které státní rozpočet ročně ztrácí, se nezmizí, ale pěkně nám všem slouží.
Na druhou stranu oceňuji, že se daně staly konečně aspoň tématem souvislé debaty, byť debaty naprosto strašné.
Zdroj: Ekonomové: Snižte zdanění práce, vyberte více na spotřebě | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
