Krize na Blízkém východě: Trump vyzývá Čínu, Francii, Velkou Británii a další země, aby vyslaly lodě k zajištění průchodnosti Hormuzského průlivu
14. 3. 2026
Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelské údery od začátku války zabily 826 lidí, včetně 65 žen a 106 dětí.
V dnešním prohlášení ministerstvo uvedlo, že mezi zabitými bylo 31 záchranářů.
Místní zdravotnické úřady dnes ráno oznámily, že izraelský úder zabil 12 členů zdravotnického personálu v klinice v jižním městě Burj Qalaouiya.
V dalších komentářích na své aplikaci Truth Social Donald Trump uvedl, že „mnoho zemí“ vyšle válečné lodě, aby udržely Hormuzský průliv otevřený, aniž by upřesnil, o které země se jedná.
Vyjádřil naději, že do této oblasti vyšlou lodě Velká Británie, Čína, Francie, Japonsko, Jižní Korea a další země.
Íránský ministr zahraničí Abbas Araqchi sdělil stanici MS Now, že USA zaútočily na ostrovy Kharg a Abu Musa pomocí dělostřelectva krátkého dosahu ze dvou míst ve Spojených arabských emirátech, a to z Ras Al-Khaimah a z místa „velmi blízko Dubaje“, což označil za nebezpečné a uvedl, že Írán „se bude snažit dávat pozor, aby tam nezaútočil na žádné obydlené oblasti“.
Íránský ministr zahraničí Abbas Araqchi v sobotním rozhovoru pro MS Now uvedl, že s novým nejvyšším vůdcem Íránu Mojtabou Chameneím není žádný problém, poté co americký ministr obrany Pete Hegseth v pátek prohlásil, že byl při americko-izraelských útocích zraněn a pravděpodobně znetvořen.
Chameneí, který byl nedávno jmenován nástupcem svého otce po smrti ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelských útocích, se od převzetí moci neobjevil na veřejnosti, což podněcuje spekulace ohledně jeho zdraví a pobytu. Navzdory těmto zprávám a intenzitě probíhajícího konfliktu íránští představitelé tvrdí, že je i nadále plně schopen vykonávat své povinnosti.
Trump znovu vyzývá k mezinárodní pomoci při zabezpečení Hormuzského průlivu
Trump v sobotu znovu vyzval ostatní národy, aby pomohly zabezpečit Hormuzský průliv, a uvedl, že USA s nimi budou spolupracovat v rámci americko-izraelské války proti Íránu.
„Spojené státy americké porazily a zcela zdecimovaly Írán, a to jak vojensky, ekonomicky, tak i ve všech ostatních ohledech, ale země světa, které přijímají ropu přes Hormuzský průliv, se o tuto trasu musí postarat, a my jim v tom budeme pomáhat – A TO VELMI,“ napsal americký prezident v příspěvku na Truth Social.
Dodal, že „USA se také budou s těmito zeměmi koordinovat, aby vše proběhlo rychle, hladce a dobře. „Mělo to být vždy týmová práce a nyní tomu tak bude – sjednotí to svět směrem k harmonii, bezpečnosti a trvalému míru!“
Trumpovo tvrzení, že „to mělo být vždy týmová práce“, lze vnímat jako určitý obrat od jeho dřívějších postojů, podle nichž byla operace Epic Fury jednostrannou (plus Izrael) demonstrací síly, která nevyžadovala mezinárodní povolení. Vzhledem k současnému narušení globálních dodávek ropy je stále více na mezinárodním společenství, aby pomohlo zvládnout jeho dopady.
Zároveň Trump dlouhodobě tvrdí, že USA platí příliš mnoho za ochranu globálních obchodních tras (jako je Hormuzský průliv), z nichž podle něj těží především jiné země, jako je Čína nebo evropské státy.
Írán nařídil evakuaci tří hlavních přístavů ve Spojených arabských emirátech
Írán v sobotu vydal varování k evakuaci tří hlavních přístavů ve Spojených arabských emirátech, včetně nejrušnějšího v Blízkém východě, informovala agentura Associated Press.
Írán tvrdí, že USA využily „přístavy, doky a úkryty“ ve Spojených arabských emirátech k útokům na íránský ostrov Kharg. Vyzval lidi k evakuaci oblastí, kde se podle něj ukrývají americké síly.
Několik hodin po této hrozbě nebyly zaznamenány žádné známky útoku na dubajský přístav Jebel Ali ani na přístav Khalifa v Abú Dhabí. Snímky však zachytily požár ve třetím přístavu, ve Fudžajře, způsobený troskami zachyceného íránského dronu, které zasáhly ropné zařízení. Írán tvrdí, že USA zaútočily z okolí Dubaje.
Trumpova administrativa odmítla snahy o zahájení jednání o ukončení války s Íránem
Podle zprávy agentury Reuters Trumpova administrativa odmítla snahy spojenců z Blízkého východu o zahájení diplomatických jednání zaměřených na ukončení války s Íránem, která začala před dvěma týdny masivním leteckým útokem USA a Izraele.
Írán odmítl možnost jakéhokoli příměří, dokud neskončí útoky USA a Izraele, sdělily agentuře Reuters dva vysoce postavení íránští zdroje a dodaly, že několik zemí se pokoušelo zprostředkovat ukončení konfliktu. Nezájem ze strany Washingtonu a Teheránu naznačuje, že obě strany se připravují na dlouhodobý konflikt, i když se rozšiřující válka vyžádala civilní oběti a uzavření Hormuzského průlivu Íránem způsobilo prudký nárůst cen ropy.
Nejméně 15 mrtvých po americko-izraelském úderu v íránském městě Isfahán
Nejméně 15 lidí zahynulo, když úder Izraele a USA zasáhl továrnu v centrálním íránském městě Isfahán, uvedla v sobotu polooficiální agentura Fars.
V továrně, která vyrábí topení a chladničky, byli v době úderu pracovníci, informovala agentura Fars.
Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan v sobotu uvedl, že Írán popřel odpovědnost za rakety vystřelené směrem k Turecku, a dodal, že Ankara projednává rozpory mezi prohlášeními Teheránu a dostupnými technickými údaji o odpalech.
Fidan na tiskové konferenci v Ankaře řekl, že turecké úřady disponují technickými údaji o raketách vystřelených směrem k Turecku a upozorňují íránské představitele na tyto nesrovnalosti.
Americký prezident varoval, že pokud Teherán neumožní námořní dopravu tímto klíčovým průlivem, budou po zásazích vojenských cílů následovat útoky na ropná zařízení na ostrově Kharg
Izraelská armáda opět vydala evakuační příkaz pro jižní předměstí Bejrútu, známé jako Dahiyeh, a vyzvala obyvatele, aby „okamžitě opustili tyto čtvrti a nevraceli se do nich až do odvolání“.
Humanitární organizace Norská rada pro uprchlíky uvedla, že od začátku konfliktu bylo ze svých domovů vysídleno 1 milion Libanonců.
„Nejhorší noční můra“: hněv a frustrace, zatímco státy Perského zálivu nesou hlavní nápor války, která není jejich
Nad průmyslovým přístavem Ras Al Khaimah visí tísnivé ticho. V tomto obvykle prosperujícím námořním uzlu Spojených arabských emirátů nyní lodě stojí v doku a mlčí. Nedaleko na zamlženém obzoru se v posledních dnech seřadily stovky tankerů, které uvízly na vodní cestě zaplavené nebezpečím.
Každé plavidlo mířící kolem Ras Al Khaimah do Arabského moře musí dnes proplout nejnebezpečnějším úsekem vodních cest pro námořní dopravu na světě: Hormuzským průlivem. Jen něco málo přes 20 námořních mil od Ras Al Khaimah byly tento týden íránskými raketami napadeny dva ropné tankery směřující do průlivu, přičemž jeden z nich začal hořet.
Letecká doprava v regionu zůstává silně omezena a letecké společnosti přicházejí o miliardy dolarů. Bahrajn čelí ekonomické krizi, zatímco pověst Spojených arabských emirátů jako ráje pro turisty a západní investice utrpěla značnou ránu.
Zatímco se v Perském zálivu očekávalo, že se ocitne v centru odvetných reakcí, rozsah íránské odvetné kampaně mnohé šokoval. Státy Perského zálivu ujistily Teherán, že žádná z jejich základen nebude použita k útokům, ale to Íránu nezabránilo ve vypuštění tisíců dronů a raket namířených na letiště, vojenské základny, ropné rafinerie, přístavy, hotely a kancelářské budovy.
Navzdory všem geopolitickým důsledkům se ekonomické dopady projevily i v běžném životě. Sumon (27), který pracuje pro firmu pronajímající lodě a vodní skútry v přístavu vedle přístavu Ras Al Khaimah, říká, že podnikání se zastavilo, protože pobřežní stráž nedovoluje žádné z jejich lodí vyplout na moře.
„Žádné lodě už neplují,“ říká. „Nikdo neví, kdy to skončí.“
Generální tajemník OSN António Guterres je v libanonském hlavním městě Bejrútu, kde zahájil tiskovou konferenci týkající se humanitární krize, která se v zemi odehrává.
Poznamenal, že muslimové v Libanonu dodržují ramadán, zatímco křesťané dodržují půst. „Láme mi srdce vidět, jak je toto období narušeno eskalujícími útoky,“ řekl.
Uvedl, že mnoho Izraelců bylo odesláno do úkrytů, zatímco stovky Libanonců byly zabity, včetně mnoha dětí. Stovky tisíc civilistů v Libanonu prchají s „nic víc než tím, co unesou“, dodal.
„Hluboce mě zarmoutila svědectví vysídlených lidí, když jsem dnes navštívil úkryt,“ řekl a dodal, že jižnímu Bejrútu „hrozí, že bude vybombardován do zapomnění“.
Dva tankery plující pod indickou vlajkou, které přepravují zkapalněný ropný plyn (LPG), bezpečně propluly Hormuzským průlivem, uvedl úředník z Dillí.
„Brzy ráno bezpečně propluly Hormuzským průlivem a směřují do Indie,“ řekl Rajesh Kumar Sinha, zvláštní tajemník indického ministerstva pro přístavy, lodní dopravu a vodní cesty.
Jedná se o vzácnou výjimku poté, co Írán od začátku konfliktu prakticky zablokoval provoz na této klíčové ropné trase.
Tankery Shivalik a Nanda Devi by měly dorazit v příštích několika dnech, informovala agentura Associated Press.
Bezpečný průjezd těchto dvou indických plavidel následoval po jednáních mezi Dillí a Teheránem v posledních dnech. Indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar na začátku tohoto týdne zveřejnil na sociálních sítích, že jednal s íránským ministrem zahraničí Abbasem Araghchim.
Donald Trump se na své sociální síti Truth Social ohradil proti mediálním zprávám, že v posledních dnech bylo při íránském útoku na leteckou základnu Prince Sultan v Saúdské Arábii zasaženo pět tankovacích letadel amerického letectva.
Americký prezident prohlásil: „Ve skutečnosti byla základna zasažena před několika dny, ale letadla nebyla ‚zasažena‘ ani ‚zničena‘. Čtyři z pěti letadel neutrpěla prakticky žádné škody a jsou již zpět v provozu. Jedno letadlo utrpělo o něco větší škody, ale brzy se vrátí do vzduchu.“
The Wall Street Journal, který jako zdroj své zprávy uvedl dva americké úředníky, informoval, že tankovací letouny byly poškozeny, ale nebyly zcela zničeny a jsou opravovány. WSJ uvedl, že při útocích nikdo nezemřel.
Podle agentury AFP byly nad Jeruzalémem slyšet výbuchy krátce poté, co izraelská armáda oznámila, že zaznamenala přilétající rakety z Íránu.
Izraelská armáda uvedla, že její obranný systém „pracuje na zachycení této hrozby“.
