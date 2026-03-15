Channel 4 News: Co má být strategií?
15. 3. 2026
Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, neděle 12. března 2026: Izrael provedl masivní letecké údery proti íránskému městu Isfahán, zatímco Írán opět použil proti Izraeli kazetové bomby. Nezdá se, že by Trump nebo Teherán ustupovali. Dobrý večer z Jeruzaléma. Donald Trump možná byl zmatený ohledně svých válečných cílů, když před 16 dny stiskl spoušť, ale už tomu tak není. Zapomeňte na vznešené cíle změny režimu. Pro USA je to nyní válka o otevření Hormuzského průlivu a tím i toku ropy, přičemž americký ministr energetiky dnes varoval, že neexistují žádné záruky, že by cena ropy v nadcházejících týdnech klesla. Používáním levných min a dronů Teherán v podstatě drží jako rukojmí celou světovou ekonomiku a nutí Donalda Trumpa uvažovat o nasazení pozemních jednotek a evropské státy k vyslání minolovek. Mezitím Izrael neúnavně pokračuje v bombardování Íránu a Libanonu v naději, že přetvoří politickou mapu Blízkého východu.
Prezident Trump včera v noci prohlásil, že Írán chce jednat o příměří. Ne, nechceme, odpověděli Íránci. Mezitím rakety z Íránu nebo z USA a Izraele mluví svým vlastním jazykem. Jak smrtící tedy bylo posledních 16 dní tohoto konfliktu?
Od začátku války před něco málo přes dvěma týdny odhaduje íránská lidskoprávní organizace HRANA počet obětí v Íránu na zhruba 3 000, z toho 1 300 civilistů. V Libanonu bylo podle zpráv zabito více než 850 lidí a 800 000 lidí tam uprchlo ze svých domovů. Odvetné raketové údery zabily 12 Izraelců a tisíce lidí byly podle zpráv zraněny. V jižním Libanonu byli zabiti také dva izraelští vojáci. V Iráku bylo podle odhadů zabito třicet lidí. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů uvedlo, že tam bylo při íránských útocích zabito šest lidí. Šest úmrtí je hlášeno v Kuvajtu, dvě v Saúdské Arábii, dvě v Bahrajnu a dvě v Sýrii. V regionu zemřelo čtrnáct amerických vojáků a při útoku dronem byl zabit francouzský voják sloužící v severním Iráku. Jonathan Rugman nyní informuje o nejnovějších událostech na Blízkém východě, zatímco íránská vláda prohlašuje, že není připravena uzavřít dohodu se Spojenými státy.
Reportér: Město Isfahán se stalo terčem amerických a izraelských leteckých úderů, při nichž bylo podle zpráv zabito nejméně 15 lidí. V Teheránu šlo o íránskou kosmickou agenturu. Izraelci tvrdili, že se v ní nacházela vojenská výzkumná laboratoř. Ale navzdory veškeré jejich bojové převaze jsou limity této letecké kampaně stále zřetelnější. Cena benzínu v USA nyní vzrostla o 25 % a zatímco prezident Trump tvrdí, že je daleko před plánem, jeho administrativa čelí rostoucímu tlaku, aby brzy vyhlásila vítězství.
Americký ministr energetiky: Konflikt skončí v příštích několika týdnech a poté uvidíme oživení dodávek a pokles cen. Ale ano, byli jsme si velmi dobře vědomi, velmi dobře vědomi toho, že dojde ke krátkodobému narušení.
Můžete zaručit, že ceny klesnou už za pár týdnů?
Hele, ve válkách neexistují žádné záruky. Mohu zaručit, že bez této vojenské operace, která má oslabit íránský režim, by situace byla dramaticky horší.
Reportér: Íránská revoluční garda tvrdí, že nyní začala odpalovat tuto balistickou raketu Sejil. Je poháněna pevným palivem namísto kapalného, což ztěžuje její detekci před odpálením. Nevíme, kolik těchto motorových člunů má Írán v Hormuzském průlivu ještě k dispozici. Toto cvičení bylo natočeno minulý měsíc. Víme však, že Američané nebyli schopni udržet vodní cestu otevřenou. O pomoc bylo požádáno několik námořnictví od Velké Británie po Čínu. Pokud tedy Bílý dům měl plán na ochranu této životně důležité námořní trasy, není to zřejmé.
Íránský ministr zahraničí: Hormuzský průliv nebude otevřen. Ani jediné plavidlo amerického námořnictva nebude mít povoleno vplout do Perského zálivu. Jak tato válka skončí, máme pod kontrolou my. Budeme o tom uvažovat až poté, co od Ameriky obdržíme plnou náhradu za způsobené škody.
Reportér: Írán také pokračuje v útocích na Izrael, kde byly při několika výbuších zraněny desítky lidí. Izraelský ministr zahraničí popřel, že by jeho zemi docházely protiraketové střely. A ačkoli prezident Trump tvrdí, že Írán chce uzavřít dohodu o ukončení války, Írán tvrdí, že žádný takový návrh neexistuje.
Íránský ministr zahraničí: Nikdy jsme nepožadovali příměří a nikdy jsme nepožadovali ani jednání. Jsme připraveni se bránit tak dlouho, jak bude třeba. A to jsme dělali dosud a budeme v tom pokračovat, dokud prezident Trump nedojde k závěru, že se jedná o nelegální válku bez vítězství.
Reportér: Íránský Červený půlměsíc konstatuje, že při amerických a izraelských leteckých útocích bylo dosud zabito přes 1 300 civilistů. To možná nestačí k tomu, aby to tento tyranský režim přesvědčilo k jednání. A vzhledem k tomu, že prezident Trump využívá sociální sítě k povzbuzování dalších zemí, aby vyslaly válečné lodě, kladete si otázku, zda tento konflikt probíhá tak podle plánu, jak tvrdí.
Moderátor: No, tady v Izraeli vláda popřela zprávy, že se chystá v nejbližších dnech vést přímá jednání s Libanonem. Podle kanceláře izraelského premiéra bylo proti Libanonu provedeno přes 1 000 úderů. Od začátku tohoto konfliktu uvolnila Světová zdravotnická organizace 2 miliony dolarů z nouzových fondů pro Libanon, Irák a Sýrii. Nyní se ke mně připojila bývalá náměstkyně starosty Jeruzaléma, Fleur Hassan Nahoum, která je nyní obchodní vyslankyní Izraele. Děkuji, že jste přišla do našeho pořadu. Mají Amerika a Izrael stále stejné válečné cíle? Tuto válku jste společně zahájili před 16 dny. Američané jsou pevně odhodláni otevřít Hormuzský průliv. To není vaše priorita.
Fleur Hassan Nahoum: Nezáleží na tom, zda máme stejné priority, ale máme stejné cíle. A tím je zbavit se tohoto velmi destruktivního, velmi jedovatého režimu, který se jmenuje...
Moderátor: Ale Američané už o změně režimu nemluví.
Fleur Hassan Nahoum: No, myslím, že... Možná o tom nemluví, ale ve skutečnosti to je výsledek, ke kterému dojde po zničení všech zařízení IRGC. Jak může režim zůstat na nohou po tomhle a po dalších několika týdnech, které budou pokračovat?
Moderátor: Bombardovali jste Gazu rok a půl bez přestání a Hamás se ještě ani neodzbrojil. CNemyslíte si, že se totéž stane v Íránu, který je národem 60 milionů lidí, s pevně zakořeněnou vládou, která tam je už 50 let?
Fleur Hassan Nahoum: Rozdíl je v tom, že 82 % íránského lidu nechce režim, který je utlačuje a potlačuje už 47 let. Vyšli do ulic v milionech. To je ten rozdíl. Mají připraveného vůdce. To je ten rozdíl. Přála bych si, abychom viděli lidi v Gaze, jak vycházejí do ulic a říkají: „Už nechceme, aby nám vládl tento jedovatý, destruktivní režim.“
Moderátor: S každým dnem, kdy zůstávají hranice uzavřené, stoupá cena benzínu v Americe a Donald Trump ztrácí na popularitě ve válce, která nebyla populární už od samého začátku, protože se o tom nikdy nezeptal amerického lidu. Nikdy to nezdůvodnil. Nebojíte se, že vyhlásí vítězství a prostě odejde a vy zůstanete sami?
Fleur Hassan Nahoum: No, podle toho, co říká on, co říká jeho ministr obrany, co říká jeho předseda sboru náčelníků štábů, jsou velmi odhodlaní zbavit se této velmi jedovaté hrozby, která ohrožuje celý region a ohrožuje je.
Moderátor: Jo, ale on je šéf, Trump je šéf, mění názor každý den.
Fleur Hassan Nahoum: Dvakrát se ho pokusili zabít. Dvakrát se ho pokusili zabít a teď jsou ti, kdo se ho pokusili zabít, mrtví. Opravdu si myslíte, že se prostě otočí a půjde domů, když už došel tak daleko?
Moderátor: Chci říct, že mění názor pravidelně. Tak proč si myslíte, že můžete věřit, že Donald Trump bude v této věci na vaší straně dlouhodobě?
Fleur Hassan Nahoum: Nakonec stojíme na straně Ameriky ve válce, která byla nutná. Tohle je válka generací. Tohle je generační hrozba, kterou lidé na Západě zřejmě nechápou. Když Churchill argumentoval pro zbavení se Hitlera, nikdo ho neposlouchal. Chamberlain podepsal dohodu o mnichovanství a vypukla druhá světová válka. Třetí světová válka vypukne, pokud se nezbavíme tohoto islámského režimu v Íránu.
Moderátor: Ale Amerika je taky demokracie a tak to američtí voliči nevidí, a navíc se blíží volby do Kongresu. Chápu, kam tím míříte, chápu vaše cíle, ale Amerika je jiná. Není pro vás, pro Izrael, nebezpečí, že budete izolovanější než kdy předtím?
Fleur Hassan Nahoum: Proč bychom měli být izolovaní? Co udělal Írán? Vytvořil si v regionu víc nepřátel. Katar, který byl téměř jejich spojencem.
Moderátor: Ale z této války nemají radost. Nechtěli ji. Saúdská Arábie.
Fleur Hassan Nahoum: Jo, ale nedávají vinu Trumpovi. Saúdská Arábie.
Moderátor: V soukromí dávají vinu Trumpovi.
Fleur Hassan Nahoum: Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, a podívejte se, co se právě teď děje v Libanonu. Libanonci mají dost Hizballáhu, který je zástupcem íránského režimu.
Moderátor: Ale tyto státy Perského zálivu také všechny obviňují Trumpa. Nechtěli tuto válku. Nežádali o tuto válku. Měli svůj modus operandi s Íránci.
Fleur Hassan Nahoum: Kterým je zadržování.
Moderátor: Ano.
Fleur Hassan Nahoum: Jak dobře to fungovalo?
Moderátor: To je jiné dlouhé téma. Ale sledují, jak jejich ekonomiky jdou ke dnu.
Fleur Hassan Nahoum: Jejich debata je tato. Věříte, že jedovatý, apokalyptický režim, jako je Írán, lze zadržet? Můžete sekát trávník, nebo se ho nakonec musíte zbavit?
Moderátor: Sekat trávník? To je hrozný výraz, že?
Fleur Hassan Nahoum: No, ne, proč? Sekání trávníku je zadržování. Nakonec, oslabujeme je každých pár let? Válčíme s nimi každých pár let? Budeme je každých pár let napadat? Nebo uděláme to, o co nás jejich lidé prosí, tedy zbavit se toxického režimu, který je utlačuje?
Moderátor: Ale stejně se možná každých pár let dostanete do války a příště už Amerika nemusí být na vaší straně.
Fleur Hassan Nahoum: Od 7. října jsme ve válce s Hamásem, od 8. října s Hizballáhem, se všemi zástupci íránského režimu.
* * *
Moderátor: Při izraelském leteckém útoku v Gaze zahynuly nejméně čtyři osoby, včetně dvou chlapců a ženy těhotné s dvojčaty. Zdravotnické úřady v Gaze uvedly, že útok zasáhl dům v uprchlickém táboře Nuseirat a zabil manželský pár ve věku kolem 30 let a jejich 10letého syna. Zahynul také 15letý soused. A na Západním břehu se konaly pohřby palestinské rodiny zabité izraelskými silami. Pár a jejich čtyři děti cestovali autem ve městě Tamum, když izraelští vojáci zahájili palbu a zabili všechny děti kromě dvou. To je z Jeruzaléma vše.
