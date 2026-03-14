Channel 4 News: Američané zabili holčičky, protože Musk a Hegseth zlikvidovali důležité oddělení Pentagonu
14. 3. 2026
Moderátorka, Channel 4 News, sobota 14. března 2026: USA bombardují klíčový íránský ropný ostrov, zatímco Donald Trump vyzývá Velkou Británii a spojence, aby pomohli zajistit bezpečnost Hormuzského průlivu. Dobrý večer. Bojiště války Izraele a USA proti Íránu se opět soustřeďuje na ropu, a to zejména na ten úzký pruh vody, Hormuzský průliv. Má globální význam a protéká jím pětina světové ropy a plynu. Donald Trump opět zvýšil tlak na Keira Starmera a vyzval Velkou Británii a další země, aby do oblasti vyslaly lodě, s tím, že USA Hormuzský průliv tak či onak otevřou. Írán však trvá na tom, že zůstane uzavřený pro americké lodě, a vyzval je k opuštění Perského zálivu. Jaký je tedy osud jedné z nejdůležitějších ropných tras na světě? Přineseme nejnovější zprávy z regionu.
Dnes večer také: Je podezření na útok americké rakety Tomahawk na školu v Íránu umocněno snížením efektivity? Uslyšíme bývalého pracovníka Pentagonu, který tvrdí, že Muskova "reforma" výrazně omezila oddělení určené k minimalizaci civilních obětí.
Začněme tedy dnešní večer tím, co se děje na Blízkém východě, když jsme dospěli k 15. dni války. V noci došlo k dalším útokům na Teherán a americké síly zasáhly ostrov Kharg, kudy prochází téměř 90 % íránské ropy. Donald Trump uvedl, že vojenské cíle tam byly zcela zničeny, ale ropná infrastruktura byla ušetřena. Libanonské úřady potvrdily, že při izraelském útoku na zdravotní středisko v Burj Kalawiyah zahynulo 12 zdravotníků, včetně lékařů a sester.
Izraelské útoky se odehrály také v bejrútské čtvrti Musharab a v oblasti Herat Sayeda v Sidonu. Írán vystřelil rakety na střední a severní Izrael a rakety Hizballáhu směřovaly na severní Izrael. Íránská raketa zasáhla také americkou ambasádu v Bagdádu. Dron zasáhl také přístav Fujirah v Ománském zálivu ve Spojených arabských emirátech, kde se nachází jedno z největších zařízení na skladování ropy na Blízkém východě, a Írán pohrozil dalšími útoky na přístavy v SAE.
Saúdské úřady uvedly, že zachytily několik íránských dronů a balistickou raketu vystřelenou na Al Qaj. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum je pro nás v Libanonu a nyní podává zprávu o hlavních událostech dne a o americkém útoku na ostrov Kharg.
Reportérka: USA uvedly, že na íránském ostrově Kharg zaútočily pouze na vojenské cíle, včetně přistávací dráhy, nikoli na ropná skladiště ani na jinou infrastrukturu, z níž Írán vyváží více než 1 000 000 barelů denně, což představuje asi 90 % jeho celkového vývozu energie. Jednalo se tedy o varovný úder. Íránská revoluční garda však již útočí na ropnou infrastrukturu v Perském zálivu a dnes se zaměřila na Fudžajru, hlavní tankovací uzel Spojených arabských emirátů, který se nachází na východ od Hormuzského průlivu, a není tedy omezen selektivní blokádou Íránu. Tolik k prohlášení prezidenta Trumpa, že 100 % íránských vojenských kapacit bylo zničeno.
Íránský mluvčí: Oznámili jsme vůdcům Spojených arabských emirátů, že Islámská republika Írán považuje za své legitimní právo, v rámci obrany své národní suverenity a území, zasáhnout odpalovací místa nepřátelských amerických raket, která se nacházejí v námořních přístavech, docích a vojenských úkrytech ukrytých v některých městech Spojených arabských emirátů.
Reportérka: Těžko říct, koho přesvědčí toto propagandistické video slibující, že se blíží Boží bouře. Íránci však možná počítá s tím, že mají největší výdrž. Další údery na Isfahár. Po vyřazení íránské obrany mají USA a Izrael téměř úplnou svobodu ve vzduchu. Není však jasné, zda významně oslabují strategickou pozici Íránské islámské republiky. Děsí však civilisty. Jako tuto ženu, která si přeje zůstat v anonymitě:
"Když Izrael nebo Spojené státy vydávají varování s výzvou k evakuaci určitých oblastí, my je prostě nevidíme. Jak to máme vědět? Naše životy by mohly být v nebezpečí. Neustále se obáváme o bezpečnost našich rodin a blízkých."
Video zveřejněné dnes ukazuje záchranáře Íránského červeného půlměsíce, jak odnášejí těla čtyř členů jedné rodiny, kteří zahynuli po útoku v Teheránu. V této válce je tolik ohrožení. Cena ropy, zničení infrastruktury v celém Perském zálivu, nebezpečí, že se situace vymkne kontrole, a smrt civilistů v Íránu i jinde, počet obětí roste každým dnem. Nyní má nejnovější geniální nápad prezidenta Trumpa, že by ostatní země měly vyslat válečné lodě k otevření Hormuzského průlivu, několik problémů. Zaprvé by to uvedlo tyto země, a on zmínil Velkou Británii, Francii, Japonsko a Čínu, do přímého konfliktu s Íránem. A žádná z těchto zemí není stranou tohoto konfliktu. Z pohledu Velké Británie se naše válečné lodě zjevně v této oblasti nenacházejí. Normálně máme v oblasti Blízkého východu válečné lodě, ale z nějakého důvodu byly těsně před válkou staženy. A pak si vezměte Čínu. No, Íránci, kteří vyvážejí většinu své ropy do Číny, těm tankerům průjezd Hormuzským průlivem umožňují. Čína tedy opravdu nemá žádný důvod něco dělat, protože její tankery se tam dostávají. Myslím si tedy, že v tomto případě může být logika prezidenta Trumpa trochu problematická. Zároveň s tím vším došlo dnes k útoku na americkou ambasádu v Bagdádu. Není jasné, zda byla raketa odpálena z Íránu, nebo zda ji odpálila jedna ze šíitských milicí v Iráku, které jsou spojenci Íránu. Ukazuje to však, jak se tato válka rozšiřuje a jak je pro prezidenta Trumpa obtížné ji zvládnout.
Moderátorka: A Lindsay, co se děje u vás v Libanonu?
Reportérka: Dnes večer se hovoří o možnosti jednání mezi libanonskou vládou a Izraelci již příští týden. A to je něco, co by libanonská vláda opravdu chtěla. Tato jednání by se netýkala Hizballáhu. Jednou z věcí, o které se diskutuje, je možnost, že Libanon uzná stát Izrael. To by pro něj mohlo být obtížné. Zároveň však nedochází k žádnému uklidnění situace. Hizballáh stále ostřeluje Izrael. A Izrael v noci zaútočil na zdravotnické zařízení na jihu Libanonu. Zahynulo dvanáct zdravotníků. A dnes Izrael uvedl, že Hizballáh využívá zdravotnická zařízení a sanitky k vojenským účelům, a proto by se mohly stát terčem útoků i sanitky. Takže i kdyby k jednání došlo, nezdá se, že by boje v této oblasti v dohledné době ustaly.
Moderátorka: Lindsay, moc děkuji. To byla Lindsay v Bejrútu. Britské ministerstvo obrany nyní potvrdilo, že britské protidronové síly na Blízkém východě v noci sestřelily několik dronů v rámci operací Spojeného království na obranu svých základen v Kataru, na Kypru, ve Spojených arabských emirátech a v Bahrajnu. Promluvme si nyní s Dr. Baderem Al-Saifem, který byl zástupcem šéfa kanceláře kuvajtského premiéra. Pracoval v ropném a plynárenském sektoru a nyní je docentem historie na Kuvajtské univerzitě. Moc vám děkujeme, že jste dnes večer přišel. Nejprve bych se chtěl vrátit k tomu bodu, který zmínila Lindsay. Co si myslíte o této výzvě k akci, jak se zdá, ze strany Donalda Trumpa, aby Velká Británie a její spojenci pomohli v Hormuzském průlivu? Myslíte si, že je to pravděpodobné? Myslíte si, že by to fungovalo?
Bader al Saif: Vstupujeme do třetího týdne války a toto je velmi důležitá otázka, která měla být položena ještě před začátkem války. Pokud americký prezident a USA obecně chtěli podporu svých partnerů, měli jim předem vysvětlit své motivy a informovat je o tomto volání do války, protože to jejich partnery staví do velmi nebezpečné situace, že? Tady v Perském zálivu k vám mluvím z Kuvajtu a jsme terčem mnoha útoků. Před pár hodinami jsme zažili další útoky dronů. Stejnou situací trpí i další města v Perském zálivu, a to jsme ani neotevřeli náš vzdušný prostor ani žádné vojenské základny k použití. Takže když jde o žádost o podporu v souvislosti s Hormuzským průlivem, vrátím se k nedávné historii. Měli jsme další průliv, který čelil podobným problémům, a to Bab al-Mandeb u Jemenu. A viděli jste stejnou dynamiku. Zmínila jste, že Číňané chrání své vlastní tankery, a totéž udělali před několika lety v Babu, a to je nekonečný cyklus. Potřebujeme mít jasnou strategii ústupu. A slovo strategie je klíčové, protože to, co jsme viděli v posledních dvou týdnech, je spousta taktiky na obou stranách. Z íránské strany je to zcela jasné. Přežití je pro ně klíčovým strategickým cílem. Není mi jasné, jaké jsou cíle USA a Izraele, zejména na straně USA.
Moderátorka: Pokud jde o to, co se děje v Kuvajtu, zmínil jste, že došlo k útokům. Zajímalo by mě, jaká je v současné době nálada mezi státy Perského zálivu? Jaký je váš postoj? Jakou roli v této válce hrajete?
Bader al Saif: Nejsme stranou této války. A do této války nás bohužel vtáhly obě strany, americká strana, která se rozhodla zaútočit na Írán a Izrael, a íránská strana, která se rozhodla zaútočit na státy Perského zálivu, protože jde o válku o přežití. Budou tedy útočit na jakékoli cíle, o kterých si myslí, že jim škodí. Ale to je vzkaz, který státy Perského zálivu Íránu vysílají už od začátku. Neexistuje žádný důkaz o tom, že by některá z těchto základen byla použita proti Íránu. A útoky, upřímně řečeno, ani nezasahují vojenské cíle. Šly daleko za vojenské cíle. Mluvíme tu o hotelech. Mluvíme o civilní infrastruktuře, elektrárnách, ropných a plynových zařízeních. Je to tedy dalekosáhlé. A je to nebezpečné. Takže pokud jde o, promiňte, protože Írán musí také myslet na den poté. Nikam neodejdeme. Jsme jejich sousedé. A musíme na tom pracovat společně.
Moderátorka: V tomto bodě, kam si myslíte, že tato situace směřuje? OSN vyzvala k diplomatickému řešení, ale Donald Trump říká, že tak či onak, my budeme mít Hormuzský průliv. A pak Írán říká, no, vlastně, my zastavíme všechny americké lodě, aby neproplouvaly Hormuzským průlivem. A dnes večer jsme také zaznamenali zprávy o leteckých útocích nad izraelským vzdušným prostorem. Jaký bude podle vás konečný výsledek?
Bader al Saif: Podívejte, možná to bude muset ještě eskalovat, než se situace uklidní, a oni najdou způsob, jak to vyřešit dialogem. Vrátím se k tomu, co se včera stalo v Íránu. Oslavovali nebo si připomínali takzvaný Den Quds, což je Den Jeruzaléma. A to je klíčové, protože palestinsko-izraelský konflikt byl různými stranami v regionu využíván jako záminka k boji. Musíme tedy řešit nejen problémy s Íránem, ale také problémy spojené s palestinsko-izraelským konfliktem, protože tam to všechno začalo. Řešení základních příčin nám tedy pomůže přinést více míru a klidu do celého regionu.
* * *
Moderátorka: Zde v Británii slíbila ministryně financí pomoc domácnostem, které se potýkají s náklady na topný olej poté, co ceny vzrostly kvůli rostoucí krizi na Blízkém východě. V rozhovoru pro The Times Rachel Reevesová uvedla, že ministerstvo financí zvažuje různé možnosti, jak postiženým pomoci. Topný olej se běžněji používá ve venkovských oblastech a nevztahuje se na něj cenový strop na energii. Očekává se, že podpora bude oznámena na začátku příštího týdne.
Pentagon má pouhých šest dní na to, aby odpověděl Kongresu poté, co se zákonodárci zeptali, zda byla při podezřelém americkém raketovém útoku na školu v jižním Íránu použita umělá inteligence. Při útoku před dvěma týdny zahynulo 165 lidí, z nichž většinu tvořily dívky ve věku základní školy. Předběžné závěry naznačují, že k bombardování přispěly zastaralé zpravodajské informace, což podle USA stále vyšetřují. Nyní bývalý pracovník Pentagonu v tomto pořadu uvádí, že politická snaha o snížení výdajů a úsporná opatření zdecimovala oddělení, jehož úkolem bylo minimalizovat civilní oběti. Informuje naše redaktorka pro technologie a vědu Siobhan Kennedy.
Reportérka: Rozpadlé trosky školy v Íránu vyhozené do vzduchu a výkřiky rodičů oplakávajících své mrtvé děti patří k dosud nejstrašlivějším obrazům a zvukům této války. Je známo, že při útoku zahynulo nejméně 165 lidí, z nichž většinu tvořily holčičky. Útok byl s největší pravděpodobností způsoben americkou raketou, která zasáhla budovu 28. února. Proč však byla škola nesprávně označena jako cíl? Mnozí poukazují na software umělé inteligence Pentagonu, který dokáže během několika sekund vygenerovat seznamy cílů, jako na potenciální zdroj chyby. Nyní však jeden bývalý pracovník Pentagonu sdělil Channel 4 News, že podle něj je na vině především drastické snižování počtu pracovních míst v jeho oddělení.
Wes Bryant: Chci říct, doslova nás nazývali podvodníky, plýtvali a zneužívali.
Reportérka: Wes Bryant pracoval v oddělení Pentagonu, které se věnovalo snižování civilních obětí, mimo jiné ručním ověřováním cílů před jejich zasažením. Když však Pete Hegseth nastoupil do úřadu, řekl, že jednotka se okamžitě stala terčem Elona Muska a jeho lidí a 90 % zaměstnanců bylo propuštěno.
Wes Bryant: První dvě slova v názvu jsou „ochrana civilistů“. Nový ministr Hegseth a takzvané reformní týmy to tedy vnímali jako „woke“. Tyto týmy pod vedením Hegsetha byly nasazeny do Pentagonu, aby prošly celou organizací a zjistily, co chtějí zrušit.
Reportérka: Jak to mohlo být vnímáno jako „woke“?
Wes Bryant: Vidíte Hegsethovu posedlost smrtící silou, zabíjením, tu jeho chvástavost vůči násilí a moci. Tam není vůbec žádný prostor pro snahy o ochranu civilistů.
Reportérka: On o tom mluví:
Hegseth: „Odstranili jsme ‚woke‘ nsmysly, omezili byrokracii a všechny prostředky jsme nasměrovali zpět do vyhrávání válek.“
Reportérka: A videa Bílého domu, jako je toto, která otevřeně gamifikují válečné úsilí téměř komediálním způsobem. "Svatá válka!" Ale útok na vojenskou základnu v Íránu americkou raketou Tomahawk není žádná legrace, stejně jako pohřby desítek školaček zabitých toho dne. Jejich budova, obehnaná zdí, ale sousedící s vojenskou základnou, mohla být omylem zasažena americkou raketou kvůli zastaralým zpravodajským údajům. To vyplývá z předběžného závěru vlastního vyšetřování incidentu Pentagonem. Ale jistotu budeme mít až po skončení vyšetřování.
Wes Bryant: Je to základ cílení, že se nespoléháte jen na to, co vám bylo předáno, pokud jde o snímky, nebo na první sadu zpravodajských informací. Vezmete to a pak to ověříte s jinými zpravodajskými informacemi. A pak, než na něco zaútočíte, ověříte charakteristiku toho potenciálního cíle v reálném čase. A pak provedete analýzu civilních škod, víte, riziko pro civilní prostředí, analýzu vedlejších škod, a na základě toho se rozhodnete. Nic z toho se zde nestalo. To vám mohu říct.
Reportérka: Přišel jste o práci, že ano, zjevně v rámci tohoto režimu škrtů. Co byste řekl lidem, kteří tvrdí, že v tomto máte osobní zájem?
Wes Bryant: Toto je mnohem větší než jen ztráta mé práce nebo ztráta několika pracovních míst. V sázce je bezpečnost Ameriky. Globální bezpečnost, v sázce jsou nevinné životy kvůli tomu, co se děje v Pentagonu pod vedením Hegsetha. To je ten problém. To je to nejdůležitější. Ne práce Wese Bryanta.
Reportérka: Díky chybnému zaměření již přišlo o život nejméně 165 nevinných lidí. Včera večer zdroje z Pentagonu uvedly, že vyšetřování bylo eskalováno a úředníci by v důsledku toho mohli čelit disciplinárnímu řízení.
