Poprava ochrany životního prostředí v ČR? Vůbec ne. Je to mnohem horší
13. 3. 2026 / Jiří Hlavenka
To, že motoristé mají pro přírodu jen pohrdání, je myslím evidentní úplně od počátku existence této strany - oni se tak stylizují, prezentují, vlastně na tom staví i část své identity a smyslu, proč vůbec existují.
Toto jsme měli zdůrazňovat od prvního dne. Jenomže jsme to projeli tak jako vždycky, když se střetne slušný člověk s hulvátem. "No musíme přece počkat, až co začnou dělat... nemůžeme je kritizovat hned předem, to se nedělá... třeba nebude tak zle a ty hlášky o zelené krvi byly jen pro pobavení svých voličů". Jo - "to se nedělá". Pokud jste slušný, protože jste slušný. Oni to udělají hned a s radostí.
Dobrá zpráva je, že příroda to přežije. Tím ale seznam dobrých zpráv končí.
Motoristé totiž jedou naprosto přesně podle příruček americké party, která si říká MAGA a představuje čistý fašismus dnešních dní - tedy jde jen o násilné uchopení moci bezohlednými hulváty a její následné silové držení. To opravdu nejsou lidé, kteří chtějí demokracii, volbu, dělbu moci, právní řád a podobné pitomosti.
To je jejich cíl. Masakry na ministerstvu životního prostředí nejsou cílem, ale prostředkem. Budou pokračovat - a v tom si notují coby "partners in crime" s SPD - v agresivních, hulvátských, právo a systém nerespektujících prohlášeních a pokud jim to bude dovoleno, i v akcích. Pokud jsme se v minulosti zhrozili z vět, které tito lidé vyslovují, a z činů, které dělají, připravte se ještě na horší, a pak ještě na horší.
Proč, co jim to přináší? Několik věcí, ale zmíním jen tu zdaleka nejdůležitější, kterou si nejspíš neuvědomujeme.
Fašouni dnešních dní nemají na své straně většinu a nikdy ji mít nebudou. Na to je svět přece jenom příliš slušný a oni příliš odpudiví. Ale mockrát se stalo, že menšina přemohla většinu a chopila se násilně moci.... vlastně pokaždé, když se tak stalo. Menšina vyhraje, pokud je dostatečně radikální a dostatečně odhodlaná. Tyto kroky - je to ale lépe vidět na Americe, tam už je to doslova v přímém přenosu, před očima všech - říkají tohle: BUĎ JSI S NÁMI, NEBO JSI PROTI NÁM.
To je zásadní. Vlažným příznivcům říkají - pokud nestojíš bezvýhradně za námi, jsi pro nás nepřítel. A vlažný příznivec řekne - co mně zbývá, stojím za vámi i teď. Možná některý odpadne. Ale zbytek je radikální a odhodlaný. Je to vidět i u přízně Trumpa v USA: počet jeho příznivců se trochu zmenšil, ale ti co zůstali, za nim stojí bezvýhradně, ať udělá co udělá. Půjdou za ním do ohně. Namočí se v tom a spálí za sebou mosty - nebude cesty zpět, ta vede na elektrické křeslo.
(Proto nejsem vůbec optimista, co se týká vývoje v USA. Tam nepůjde o menšinu nebo většinu, ale o to, kdo má v rukou sílu a zbraně. Stephen Miller to říká úplně jasně a bez obalu: "jsme v době, kdy rozhoduje síla, nikoli právo". Vy cosi říkáte o volbách? O ústavě, o nějakém kusu papíru? Dovolte, abych se zasmál).
Motoristé by moc rádi byli českou odnoží MAGA. Snaží se je kopírovat jak přičinliví žáčci. Turka mají vpředu jako takového českého Trumpa: vulgární hovado s menší armádou incelských followerů. Macinka by byl rád tím Millerem, architektem v pozadí.
Kroky, které dělá Trump, překvapují krutostí, která se nám zdá vlastně zbytečná. Jeho policie ICE se skutečně nemusí chovat jako gestapo, pokud skutečně chce plnit svůj (deklarovaný) cíl, tedy deportovat cizince. Nejspíš by jim to šlo i lépe. Ale skutečný cíl není deportovat cizince, ale chovat se jako gestapo a dávat to navíc na odiv.
Jeho agresivní akce vůči komukoli dalšího - viz třeba uvalovaná cla - se naprosto míjejí účinkem (pozvednutí americké ekonomiky, že by?). Nic takového se nekoná: je to jenom ponižování pro ponižování. Muskův DOGE se naprosto minul účinkem a nejspíš způsobil víc přímých škod než úspor. Cílem bylo opět ponížit, vystrašit.
Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallas letěla do USA na schůzku s vrcholnou administrativou; takové schůzky jsou vždy protokolárně schválené oběma stranami, nelítá se na blind. Přiletěla tam a Vance schůzku zrušil; musela se otočit a letět zpět. Ponížení pro ponížení - a víte proč?
Protože je to žena, to byl hlavní důvod. Radikalizační signál ke svým stoupencům: ukážeme ženám, kde je jejich místo (autentický citát Petera Thiela, dalšího z klíčových fašistů nové doby). A tak dále, a tak dále.
MotoMAGA si vše přičinlivě zapisuje a říká si: tohle je dobrý, to musíme udělat taky.
Může se jim to povést? Stále si myslím, že spíše ne - Česko není Amerika. Tam volby vyhráli, tady dostali 5%. Jenomže to není o procentech, ale o odolnosti většinové společnosti a její vůli odolat agresivní menšině. Tam si jistý nejsem.
