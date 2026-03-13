Proč je česká politika tak strašná

1. Prostředí politiky je extrémně toxické a extrémně nevýdělečné, pokud máte vizi, že to budete dělat poctivě. Až teprve jako poslanec (čili TOP200) dosáhnete na plat jako v korporátu, ovšem za extrémních mentálních nákladů, protože nechat po sobě vozit Mácu nebo Bábu ve sněmovně, to si normální člověk za ty peníze odpustí nebo nechá líbit za trojnásobek jinde.
2. Bariéry pro vstup do odvětví jsou extrémně vysoké, protože bojujete se stranami, které mají neomezený kapitál oligarchů (Ano, motoristé) nebo z Ruska (radši nejmenovat). čili v mediální bitvě prakticky nemůžete uspět, protože nemáte z čeho zaplatit produkci materiálu.
3. Stávající strany mají podobný problém, pokud je neplatí Rusko či oligarchie, jsou závislé na příspěvcích od státu, které se ale nikdy nevalorizovaly (proč taky, ANO příspěvek od státu moc neřeší), zatímco ceny prací a reklamy jsou na dvojnásobku.
)4. V podstatě zkrachoval nezávislý mediální prostor, čest Deníku N a občasným výjimkám. Většina dnešních médií je nějak aktivistická (Alarm) nebo nakolejená (Info) a přikloněná (CNN Prima) nebo z definice opatrná (veřejnoprávní média, kde bude ještě hůř).
5. Tam, kde mediální prostor existuje, se musíte smířit s tím, že buďto fungujete podle představ novinářů, nebo se vám budou smát, že jste mladí, nezkušení, děláte to jinak, než je v kraji zvykem atd - budete dostávat držkovou od těch, od kterých jste si mysleli, že by vás mohli podpořit.
6. Tu samou držkovou budete dostávat od kolegů ve straně, protože placených míst je málo a je o ně tlačenice. Mimo jiné proto, že česká politika nemá zvyk parkovacích míst pro politiky a ty existující (dozorčí rady) jsou mediální průser. Jenže vy potřebujete hlídat státní firmy zkušeným člověkem a zároveň potřebujete mít možnost po zkušeném člověku sáhnout, až ho budete potřebovat. Takhle, když ho nezvolí, odchází do privátu a už se nikdy nevrátí, protože s takovou existenční nejistotou se žíd nedá. A tohle je velký problém, kterým z politiky mizí zkušenost a pořád začínáme odznovu.
7. A jsme zpět u peněz. Nároky na jakoukoliv mediální komunikaci jsou dnes extrémní a ze stranické poklady to nejde zvládnout obstojně proti borcům, co mají v zádech oli/rusko. Proč? Protože sociální sítě zakázaly politickou reklamu (což je reakce na nějaké rádobyspravedlivé ustanovení EU, na které FB reagoval spravedlivým zákazem politické reklamy) - a tím zmizel relativně levný doručovací prostor. Pokud nevlastníte noviny nebo ještě lépe televizi, jste jako začínající politik na mediálním suchu a musíte se pouštět do věcí, jako jsou tanečky ve sněmovně, chození po zpátku nebo oblékání se jako hrancle (ta paní ale zase rozpočet měla). Točit levná videa? Kde jste to slyšely, že jsou levná? Aby vypadala nenuceně, potřebujete kameramana, dobrý střih, zvuk, dvě minuty točíte spíš půl hodiny.
8. Když si spočítáte režii nutné mediální komunikace, aby to vypadalo, že se s voličema bavíte, jsou to denně spíše čtyři a více hodin času. Bez týmu to nedáte (řekl někdo peníze?) a můžete být upovídaný jak chcete, prostě vypadáte, že mlčíte.
9. Pokud máte tu smůlu (jako třeba já), že jste zvyklí řídit se podle důkazů a faktů, tak jste úplně mimo, protože proti vám bude stát hromada lidí, kterým jsou fakty a důkazy šumafuk a vy nebudete vědět, co jim máte říct na to, že vám do očí lžou o tom, že země je placatá. Nakonec, není fakt tak trochu naplacatělá?
10. A ještě jedna věc: v politice stále častěji narážíte na zlé lidi (to bývá obvyklé i jinde) a na hloupé lidi, což se vám v businessu nestane. Najednou zjistíte, že základní věci jako "kde máte tabulku nákladů na tu věc, co jste slíbil postavit, říká se tomu rozpočet" musíte vysvětlovat stále a stále dokola.
