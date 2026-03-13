Krize na Blízkém východě: Izrael „se zaměřuje na íránská zbrojní zařízení“, zatímco pokračují záchranné práce po havárii amerického letadla v Iráku
13. 3. 2026
Válka na Blízkém východě způsobuje „největší narušení dodávek v historii ropných trhů“
Izraelská armáda oznámila, že dokončila svou nejnovější vlnu útoků v Teheránu, Šírázu a Ahvázu v Íránu.
Útoky v Teheránu a Šírázu byly zaměřeny na oblasti, kde se vyráběly a skladovaly zbraně, zatímco útoky v Ahvázu byly zaměřeny na velitelské centrum Íránských revolučních gard (IRGC). Tuto informaci nebylo možné ověřit.
Dříve izraelská armáda vydala varování k evakuaci pro části Teheránu a Qazvinu, který se nachází asi 144 kilometrů severozápadně od hlavního města.
Nové protesty budou potrestány „silnějším úderem“ než v lednu, varuje íránská revoluční garda
Íránské Islámské revoluční gardy v pátek ve státní televizi vysílaly prohlášení, že na jakékoli nové protirežimní protesty budou reagovat „silnější ranou“ než během lednových protestů, informuje agentura AFP.
Agentura Human Rights Activists News Agency odhaduje, že při lednových protestech bylo zabito více než 7 000 lidí, za což íránské úřady vinily „teroristy“ pracující pro Izrael a Spojené státy.
Několik organizací na ochranu lidských práv obvinilo íránské bezpečnostní síly z úmyslného střílení na demonstranty.
Donald Trump také vyzval Íránce, aby povstali a svrhli svou vládu.
Australská vláda nařídila všem „nepodstatným“ úředníkům, aby kvůli konfliktu opustili Libanon, uvedla v pátek ministryně zahraničí Penny Wongová.
Malý počet úředníků zůstane na místě, aby pomáhal Australanům, kteří to potřebují, dodala.
Wongová ve čtvrtek nařídila všem nepodstatným úředníkům opustit Izrael a Spojené arabské emiráty. Opět vyzvala Australany, aby opustili Blízký východ, jakmile to bude možné.
„Nečekejte, až bude příliš pozdě. Může to být na nějakou dobu poslední šance,“ řekla.
Podle státních médií byly v pátek v Ománu zabity dvě osoby poté, co protivzdušná obrana sestřelila dron nad průmyslovou oblastí Al Awahi.
Tento dron byl jedním ze dvou, které byly v pátek sestřeleny protivzdušnou obranou, ale druhý nezpůsobil žádné zranění.
Americké centrální velení uvedlo, že pokračuje v záchranných pracích poté, co ztratilo vojenské tankovací letadlo v „přátelském vzdušném prostoru“ v Iráku, a zároveň uvedlo, že za nehodu nemůže nepřátelská ani přátelská palba. Uvedlo, že se incident týkal dvou letadel, z nichž druhé přistálo bezpečně. Podle amerického úředníka, který si přál zůstat v anonymitě, bylo na palubě havarovaného letadla KC-135 nejméně pět členů posádky.
Izrael zahájil intenzivní útoky proti Teheránu a oblastem v okolí íránského hlavního města, zatímco nové útoky na Bejrút zahrnovaly jeden útok, který zasáhl auto v pobřežní čtvrti Jnah a zabil jednu osobu, podle libanonského ministerstva zdravotnictví. Útok ve východní libanonské vesnici Bar Elias zranil místního úředníka z al-Jamaa al-Islamiya, neboli Islámské skupiny, a další dvě osoby, uvedla státní agentura National News Agency.
Donald Trump prohlásil, že USA „úplně ničí“ íránský vládní režim – „vojensky, ekonomicky i jinak“ – a že je pro něj „velkou ctí“ je zabíjet.
V pátek brzy ráno byly slyšet sirény na turecké letecké základně Incirlik, klíčovém zařízení NATO na jihu země, informovala státní média. Okamžitý oficiální komentář nebyl k dispozici.
Podle zpráv otřásly budovy v Dubaji výbuchy a nad centrální částí finančního centra se vznášel velký oblak kouře po tom, co úřady popsaly jako požár v průmyslové oblasti.
Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že při útoku v Erbílu v autonomní oblasti Kurdistánu v Iráku byl zabit francouzský voják – jedná se o první francouzskou vojenskou oběť války. Několik dalších vojáků bylo zraněno, uvedl. Francouzská armáda dříve uvedla, že francouzští vojáci se během útoku dronů v této oblasti účastnili výcviku s iráckými partnery.
Proíránská skupina Ashab Alkahf v Iráku později varovala, že francouzské zájmy „v Iráku a v regionu“ budou „v ohrožení“ po příletu francouzské letadlové lodi.
Benjamin Netanjahu vydal výhrůžku, že zabije nového nejvyššího vůdce Íránu, když řekl, že „neuzavře životní pojištění“ na nového ajatolláha Íránu nebo vůdce Hizballáhu. Izraelský premiér využil svou první tiskovou konferenci od začátku války k obhajobě společného vojenského útoku s USA proti Íránu.
USA dočasně zrušily sankce na ruskou ropu uvízlou na moři, představitelé Trumpovy administrativy se snaží zvrátit prudký nárůst cen, který vyvolává rostoucí obavy o globální dodávky.
Americké námořnictvo – možná s mezinárodní koalicí – bude eskortovat lodě přes Hormuzský průliv, jakmile to bude vojensky možné, řekl americký ministr financí Scott Bessent. Plán na eskortování lodí bude realizován, jakmile USA získají „úplnou kontrolu nad vzdušným prostorem a ... [íránské] schopnosti obnovy raket budou zcela oslabeny“, řekl pro Sky News.
Scott Bessent, ministr financí USA, ve čtvrtek pozdě večer oznámil „dočasné povolení“, které umožňuje zemím nakupovat uvízlou ruskou ropu po dobu 30 dnů. Trump „pracuje na udržení nízkých cen“, uvedl poté, co průměrné ceny pohonných hmot v USA vzrostly za měsíc o 65 centů za galon.
Bessent prohlásil:
Toto úzce zaměřené krátkodobé opatření se vztahuje pouze na ropu, která je již v přepravě, a nepřinese významný finanční prospěch ruské vládě, která většinu svých příjmů z energetiky získává z daní vybíraných v místě těžby.
Cena ropy Brent, mezinárodního referenčního standardu, zůstala během pátečního ranního obchodování nad hranicí 100 dolarů za barel, a to i přes nejnovější řadu opatření, která mají uklidnit obavy ohledně ekonomického dopadu varování USA a Izraele vůči Íránu.
Saúdskoarabské síly sestřelily „nepřátelský dron“ směřující k diplomatické čtvrti v Rijádu, uvedlo ministerstvo obrany.
V dalším příspěvku na X, který také cituje mluvčího, se uvádí, že tři drony byly zachyceny v provincii Al-Kharj a v poušti Empty Quarter.
Trump říká, že USA ničí íránský režim
Donald Trump prohlásil, že USA „zcela ničí“ íránský vládnoucí režim, a dodal, že je pro něj „velkou ctí“ je zabíjet.
V příspěvku na své platformě Truth Social americký prezident také ostře kritizoval New York Times a řekl:
Úplně ničíme teroristický režim Íránu, vojensky, ekonomicky i jinak, ale pokud čtete selhávající New York Times, můžete se mylně domnívat, že nevyhráváme.
Trump dále řekl:
Íránské námořnictvo je pryč, jejich letectvo již neexistuje, rakety, drony a vše ostatní je zničeno a jejich vůdci byli vymazáni z povrchu zemského. Máme bezkonkurenční palebnou sílu, neomezené množství munice a spoustu času – sledujte, co se dnes stane s těmito vyšinutými hajzly.
47 let zabíjeli nevinné lidi po celém světě a teď je zabíjím já, jako 47. prezident Spojených států amerických. Jaká to je čest!
Sirény zazněly na klíčové základně NATO v Turecku
Po sirénách, které zazněly v pátek brzy ráno na turecké letecké základně Incirlik, klíčovém zařízení NATO, kde jsou rozmístěny americké jednotky poblíž jihovýchodního města Adana, zatím nebyl vydán žádný oficiální komentář.
Agentura AFP také informuje, že obyvatelé Adany, která leží 10 km od základny, byli kolem 3:25 ráno (00:25 GMT) probudeni sirénami, které podle ekonomického zpravodajského webu Ekonomim zněly asi pět minut.
Uvedl, že na základně zazněl rudý poplach.
Několik lidí zveřejnilo na sociálních médiích záběry z mobilních telefonů, na nichž je vidět zářící objekt letící po obloze, což naznačuje, že by se mohlo jednat o raketu směřující k letecké základně, uvedl server.
Po celém městě bylo dlouho slyšet sirény hasičských vozů a bezpečnostních složek, dodal.
K incidentu došlo čtyři dny poté, co protivzdušná obrana NATO sestřelila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu – druhou za pět dní.
NATO uvedlo, že v pondělí sestřelilo druhou balistickou raketu vypálenou z Íránu, což vyvolalo varování Turecka vůči Teheránu, aby nepodnikal „provokativní kroky“.
Oznámení přišlo krátce poté, co Washington oznámil uzavření svého konzulátu v Adaně a vyzval všechny americké občany, aby opustili jihovýchodní Turecko.
Turecká státní tisková agentura poskytla některé informace poté, co oznámila, že v pátek byly slyšet sirény na letecké základně Incirlik, klíčovém zařízení NATO na jihu země.
Agentura Anadolu uvedla:
Dříve byly dvě balistické rakety směřující k Turecku zachyceny protivzdušnou obranou NATO.
Turecké ministerstvo obrany v pondělí oznámilo, že balistická raketa vypálená z Íránu do tureckého vzdušného prostoru byla zneškodněna prostředky protivzdušné a protiraketové obrany NATO rozmístěnými ve východním Středomoří.
