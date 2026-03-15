Válka, která může Trumpa konečně zničit
15. 3. 2026 / Fabiano Golgo
Předstírat opak by bylo obscénní. Jeho režim jen několik
týdnů předtím utopil Írán v krvi během celostátních protestů. Aktivisté
zdokumentovali více než 7 000 potvrzených mrtvých, převážně
demonstrantů, zatímco jiné odhady z Íránu naznačují, že v prvních dnech
represí mohlo být zabito až několik desítek tisíc lidí.
Bezpečnostní síly střílely do demonstrantů na náměstích i v bazarech. Ve městě Rašt na severu země podle zpráv vojáci zmasakrovali civilisty v tržní čtvrti. Nešlo o nedokonalou vládu, která by se snažila udržet pořádek. Šlo o teokratickou autokracii, jejíž bezpečnostní aparát se po desetiletí opíral o kulky, věznice a ideologické milice, aby vládl nespokojené populaci. Nad politickým koncem takového systému by nikdo neměl truchlit.
Nic z toho však neznamená, že válka zahájená Donaldem Trumpem je legitimní – nebo moudrá. Naopak, může být, že pád jednoho brutálního režimu se nakonec stane politickým pádem muže, který se ho pokusil zničit.
Nejjednodušší morální omyl ve válce je předpokládat, že pokud je jedna strana monstrózní, druhá musí být ctnostná.
Islámská republika pod Chameneím byla skutečně monstrózní. Její represe byly systematické a smrtící. Na začátku roku 2026 se protesty, které začaly jako demonstrace proti ekonomickému kolapsu, proměnily v největší výzvu režimu od revoluce v roce 1979. Odpovědí byl masakr. To však neznamená, že rozhodnutí americké administrativy přejít od tlaku a sankcí k atentátu a válce proměnilo Washington v osvoboditelskou sílu.
Nejvýstižnější analogie je spíše ta, kterou používá trestní právo: vrah zabije jiného vraha v jedné vězeňské cele. Oběť není nevinná. Vrah je stále vrah.
Chameneího režim si zasloužil pád. Spojené státy však neměly právo rozhodnout o něm leteckým úderem.
Trump zřejmě věřil, že může zopakovat to, co se mu zdálo být předchozím úspěchem: dramatické zajetí venezuelského siláka Nicoláse Madura. V této epizodě Washington předvedl svou sílu, přeskupil geopolitickou šachovnici v Latinské Americe a odešel s image rozhodnosti. Írán není Venezuela. Je to velká země s mocným ideologickým vojenským aparátem – Revolučními gardami a milicemi Basídž – který přežil čtyři desetiletí izolace a tlaku. I po ničivých náletech a smrti nejvyššího vůdce zůstávají klíčové instituce režimu ozbrojené a hluboce zakořeněné.
Okamžitou politickou reakcí v Íránu navíc nebyla kapitulace, ale konsolidace. Náboženské vedení rychle dosadilo Chameneího syna Mojtabu Chameneího jako jeho nástupce, čímž upevnilo tvrdou linii režimu místo otevření prostoru pro reformy. Představa, že íránský stát se zhroutí okamžitě po smrti nejvyššího vůdce, se ukazuje jako druh magického myšlení, který v minulosti zničil mnoho amerických intervencí – od Bagdádu po Kábul.
Bombardování režimu automaticky nevytváří demokracii. Často vytváří něco horšího.
To, co může válku nakonec ukončit, nemusí být odpor Íránu, ale netrpělivost americké veřejnosti. Konflikt už narušil globální energetický systém. Íránské hrozby vůči lodní dopravě v Hormuzském průlivu – kudy běžně prochází zhruba pětina světové ropy – vyhnaly ceny energie nahoru a otřásly světovými trhy. Ani země tak energeticky bohatá jako Spojené státy se nedokáže plně vyhnout důsledkům globální ceny ropy. Když zdraží palivo, dopady se přelévají celou ekonomikou: vyšší náklady na dopravu, dražší potraviny, dražší letenky a tím rostoucí inflace. Tato ekonomická bolest má přímý politický důsledek. Drahý benzín zničil více amerických prezidentství než zahraniční nepřátelé.
Trump, který kdysi postavil svou politickou značku na slibech ekonomické prosperity, nyní čelí možnosti, že právě jeho vlastní válka přinese inflaci a ekonomickou úzkost, kterou voliči trestají nejtvrději.
Bílý dům čelí ještě jednomu problému: válka nebyla nikdy populární. Po úderech, které zabily Chameneího a rozpoutaly konflikt, vypukly ve Spojených státech protesty. Na rozdíl od mnoha předchozích konfliktů nezačala tato válka vlnou vlastenecké jednoty. Americká veřejnost se na operaci dívá spíše jako na další pokus o změnu režimu na Blízkém východě. Tento instinkt vychází ze zkušenosti. Po celé generace se Washington snažil přetvářet region vojenskou silou – a často katastrofálně selhal.
Trump sliboval něco jiného: rychlé vítězství, rozhodné vedení, minimální náklady. Místo toho Američané sledují začátek konfliktu, který se může proměnit v další dlouhou a destabilizující válku.
Nic z toho by nemělo zastínit jednoduchou pravdu. Islámská republika Íránu si nezasloužila ani sympatie, ani přežití. Vláda, která střílí do vlastních občanů a zabíjí tisíce lidí v ulicích, ztrácí jakýkoli nárok na morální legitimitu. Protesty ukázaly společnost v otevřené revoltě proti režimu, který vyčerpal veškerou důvěryhodnost. Pokud se islámská republika nakonec zhroutí pod tíhou vlastních represí, ekonomických selhání a šoku z války, nebude to pro svět ztráta.
To ale neznamená, že muž, který zasadil úder, si zaslouží zásluhy. Dějiny jsou plné momentů, kdy jeden padouch odstraní jiného. Otázkou pro Američany je, zda jejich prezident právě nespáchal jednu z největších strategických chyb tohoto století. Pokud se válka protáhne, pokud ceny ropy zůstanou vysoké, pokud ekonomika zpomalí a pokud začnou růst americké ztráty, politické důsledky mohou být rychlé.
Trump možná skutečně uspěje v ochromení íránského režimu. Ale stejná válka může ochromit jeho prezidentství. Nakonec může být nejtrpčí ironií toto: muž, který slíbil nekonečná vítězství, může zjistit, že válka, kterou rozpoutal, aby demonstroval americkou sílu, je konfliktem, který ho nakonec porazí.
