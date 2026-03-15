Levice hledá cestu z politického dna. Plán oznámí v pondělí
15. 3. 2026 / Jakub Roubíček
Liberální a středová levice se pokouší o restart. Na sobotním Progres Kongresu v Praze diskutovali zástupci spolků Můžeme, Idealisté a několika stran o vytvoření společného bloku pro sněmovní volby. Výsledky oznámí v pondělí.
„Chceme si jasně definovat, kde na politickém poli stojíme. Už bylo dost chystání voleb týden předem,“ uvedl jeden z organizátorů Jiří Sedlář. Přiznal, že na nejbližší komunální volby už nemají čas. Cílem je však dlouhodobá spolupráce roztříštěných subjektů. Nevyloučil ani podporu iniciativy Vladimíra Špidly.
Debaty se účastnily osobnosti napříč levicí. Od Michala Šmardy (SOCDEM) a Ireny Ferčíkové Konečné (Zelení) až po Annu Řídkou (Mladí odboráři), Janu Michailidu (nestr.), Jakuba Kovaříka (Budoucnost) či Mikuláše Peksu (Volt).
Konec „sektiček“
V sále zazněla i sebekritika. Podle Ferčíkové Konečné levice dosud mluví příliš „privilegovaným jazykem“, kterému lid nerozumí. Šmarda zase varoval před zakládáním dalších „sektiček“.
Michailidu doplnila, že populisté ukradli levici pracující třídu tím, že ze sociálních problémů udělali kulturní války. Cestou je podle ní jasné pojmenování viníků, kapitalismu a oligarchie. Kovařík pak vyzval k opuštění politiky jako uzavřeného „safe space“ a k přímému organizování se mezi lidmi.
První společná akce spolků Můžeme a Idealistů proběhla už v loňském listopadu. Včerejší kongres na ni navázal s ambicí přejít od diskusí ke konkrétním politickým krokům.
Diskuse