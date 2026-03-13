Útočníkovi z Michiganu vyvraždili Izraelci v Libanonu rodinu
13. 3. 2026
Ayman Mohamad Ghazali, který se narodil v Libanonu a stal se naturalizovaným občanem USA, přišel při izraelském leteckém útoku o dva bratry, neteř a synovce
Ozbrojený muž, který najel autem do vstupní haly rozsáhlého komplexu synagogy v Michiganu, jehož součástí je i škola, přišel minulý týden o čtyři členy rodiny při izraelském leteckém útoku ve svém rodném Libanonu, uvedl v pátek jeden z úředníků.
Bylo zabráněno potenciálnímu incidentu s velkým počtem obětí, když bezpečnostní strážci, kteří již byli na místě v Temple Israel ve West Bloomfield Township na předměstí Detroitu, ve čtvrtek odpoledne zabili řidiče dříve, než mohlo dojít k ublížení zaměstnancům synagogy, učitelům a 140 dětem v tamějším centru pro předškolní děti.
Podezřelého později úřady identifikovaly jako 41letého Aymana Mohamada Ghazaliho, který se narodil v Libanonu a stal se naturalizovaným občanem USA.
Ghazali přišel do USA v roce 2011 na základě rodinného víza jako manžel americké občanky a v roce 2016 mu bylo uděleno americké občanství, uvádí Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS).
Izraelský letecký útok zabil 5. března čtyři lidi ve východním libanonském městě Mashgharah, informovala libanonská státní agentura a libanonské ministerstvo zdravotnictví. Zraněna byla také jedna žena.
Souběžně s údery USA a Izraele na Írán, které začaly koncem minulého měsíce, Izrael také opět začal útočit na svého souseda Libanon ve snaze vymýtit militantní hnutí Hizballáh podporované Íránem.
Bombardování Libanonu, které pokračuje, znamenalo významné eskalování rostoucí izraelské ofenzívy v této oblasti, která začala poté, co Hizballáh na začátku března vystřelil rakety a drony na Izrael jako odvetu za útoky na Írán, přičemž konflikt se stupňoval a rychle se rozšiřoval.
Místní úředník v Mashgharah ve středním Libanonu v pátek sdělil agentuře Associated Press, že Ghazaliho dva bratři a neteř s synovcem byli zabiti ve svém domě při leteckém úderu 5. března těsně po západu slunce, když právě večeřeli při přerušení půstu během muslimského svatého měsíce ramadánu.
Úředník, který si přál zůstat v anonymitě, protože nemohl veřejně diskutovat o detailech leteckého úderu, sdělil agentuře AP, že byli zabiti Kassim a Ibrahim Ghazali spolu s Ibrahimovými dětmi, Alim a Fatimou. Ibrahimova manželka byla vážně zraněna a zůstává v nemocnici, uvedl úředník.
Úředník uvedl, že Kassim Ghazali byl známým fotbalovým trenérem a osobním trenérem, zatímco Ibrahim byl řidičem školního autobusu ve vesnici. Úředník dodal, že otec Aymana Ghazaliho byl v USA a nedávno se vrátil do Libanonu.
Čtvrteční incident v synagoze v Michiganu vedl k tomu, že vozidlo řízené podezřelým začalo hořet a z budovy se valil černý kouř.
Jeden bezpečnostní pracovník byl sražen vozidlem a upadl do bezvědomí, ale neutrpěl život ohrožující zranění, uvedl místní šerif okresu Oakland, Mike Bouchard. A 30 policistů bylo ošetřeno kvůli vdechnutí kouře.
