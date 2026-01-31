Při izraelských útocích na Gazu zahynulo nejméně 30 lidí, mezi nimi i děti a policisté
Izrael provedl jedny z nejkrvavějších leteckých útoků na Gazu za poslední měsíce, při nichž zahynulo nejméně 30 Palestinců, z nichž někteří se ukrývali ve stanových městech pro vysídlené osoby.
Navzdory formálnímu příměří izraelská armáda v sobotu zaútočila na policejní stanici ve čtvrti Sheikh Radwan západně od města Gaza, přičemž zabila 10 policistů a zadržených, uvedla civilní obrana. Naznačila, že počet obětí by mohl stoupat, protože záchranáři pátrají po tělech.
Další útok zasáhl byt v Gaze, přičemž zabil tři děti a dvě ženy, zatímco dalších sedm lidí bylo zabito, když Izrael bombardoval stany v Khan Younis v jižní Gaze.
Israel is bombing the tents of displaced people today in Gaza.— Omar Hamad | عُـمَـرْ 𓂆 (@OmarHamadD) January 31, 2026
There is no ceasefire in Gaza. pic.twitter.com/SF57VRINoa
Izraelská armáda uvedla, že útoky byly provedeny v reakci na incident z pátku, kdy z tunelu v Rafahu na jihu Gazy vylezlo osm ozbrojených mužů. Tato oblast je podle podmínek říjnového příměří stále pod kontrolou izraelské armády.
Izrael uznává, že počet obětí v Gaze uváděný zdravotnickými úřady je v zásadě přesný, a uvádí, že zemřelo 70 000 lidí.
Útoky se odehrály den před očekávaným otevřením hraničního přechodu v nejjižnějším městě Gazy, což připomíná, že počet obětí stále roste, i když se dohoda o příměří pomalu posouvá vpřed.
Všechny hraniční přechody na území jsou od začátku války uzavřeny a Palestinci považují přechod Rafah s Egyptem za záchrannou linku pro desítky tisíc lidí, kteří potřebují léčbu mimo území, protože většina jeho zdravotnické infrastruktury byla zničena izraelským bombardováním.
Izrael chce zajistit, aby z Gazy odcházelo více Palestinců, než do ní vstupuje, uvádí agentura Reuters, podle které Izrael zamýšlí povolit vstup do Gazy přes Rafah pouze 150 Palestincům denně.
Nemocnice Shifa uvedla, že při útoku na město Gaza v sobotu ráno zahynula matka, tři děti a jeden z jejich příbuzných, zatímco nemocnice Nasser v Khan Younis uvedla, že útok na stanový tábor způsobil požár, při kterém zahynul otec, jeho tři děti a tři vnoučata.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze zaznamenalo od začátku příměří 10. října více než 500 palestinských obětí izraelské palby.
Navzdory častému zabíjení Palestinců Izraelem v rozporu s příměřím se dohoda posunula do rozhodující druhé fáze. Některé z nejobtížnějších otázek jsou obsaženy v této fázi, která vyžaduje, aby Hamas odzbrojil a předal moc organizaci Board of Peace, jejíž členové jsou jmenováni americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Nedávná prezentace v Davosu, kterou přednesl Trumpův zeť Jared Kushner, který je rovněž zapojen do Trumpova projektu pro Gazu, představila plán Trumpovy administrativy na „rozvoj Gazy“ včetně futuristických mrakodrapů s výhledem na Středozemní moře.
Většina Gazy byla srovnána se zemí a základní infrastruktura zůstává nefunkční v důsledku izraelského bombardování v posledních dvou letech, které zabilo více než 70 000 Palestinců. V loňském roce vyšetřovací komise OSN zjistila, že Izrael spáchal v Gaze genocidu.
Zdroj v angličtině ZDE
