Sýrie: Čtyři věci, v nichž se kurdská SDF přepočítala
30. 1. 2026
Rychlé znovudobytí většiny oblastí, které dříve držely Syrské demokratické síly (SDF), syrskou vládou během méně než dvou týdnů, není jen ohromujícím vojenským úspěchem syrské armády, ale také výsledkem série strategických chyb vedení SDF.
Po léta SDF stavěla svou strategii na přesvědčení, že čas je na její straně, uprostřed slábnoucího centrálního státu pod bývalým syrským prezidentem Bašárem al-Asadem. Mylně předpokládala, že Asadův odchod povede k dalšímu chaosu a zmatku v zemi, což posílí její model samosprávy. Vládní zásah proti Suvajdě a rychlý krok Izraele nabídnout drúzům "ochranu" ještě více upevnily její přesvědčení, že země směřuje k decentralizaci a fragmentaci.
To vedlo SDF k druhé chybě. Spoléhala na izraelskou intervenci tváří v tvář vládnímu útoku založenému na "ujištěních" předaných izraelskými představiteli vůdcům SDF. Ale ta podpora nikdy nepřišla. Dohody dosažené na syrsko-izraelském setkání v Paříži, kterého se zúčastnili američtí představitelé a které bylo zprostředkováno za tureckého zapojení, byly rozhodujícím faktorem v rozhodnutí Izraele nezasáhnout.
Třetí chyba spočívala v předpokladu, že arabské kmeny – některé z nich v minulosti bojovaly po jejich boku – se k nim připojí v boji proti nové syrské vládě. Tato podpora však nikdy nepřišla, protože mnozí neviděli v blížícím se střetu s vládou smysl. To vedlo k rychlému kolapsu sevření SDF na severovýchodě, zejména v oblastech s arabskou většinou východně od Eufratu.
SDF také sázela na to, že nový syrský prezident Ahmad aš-Šaráa selže – nejen ve svém úsilí sjednotit zemi, ale i ve snaze získat podporu Západu. To je vedlo ke čtvrté chybě: nadhodnocení americké podpory. Nevěřila, že v Damašku přijde k moci nová vláda, která by dokázala získat podporu USA na její úkor.
Ale aš-Šaráa to hrál správně. Téměř na každém kroku si vybral pragmatismus před dobrodružstvím. To umožnilo Damašku znovu otevřít diplomatické kanály a prezentovat se jako důvěryhodný partner v otázkách bezpečnosti a stability. V listopadu byl syrský prezident v Bílém domě srdečně přivítán, což bylo poprvé v historii syrského prezidentského úřadu. Během návštěvy Washington učinil Damašek hlavním partnerem v boji proti Islámskému státu (IS) – alianci, kterou syrští Kurdové výhradně užívali více než deset let – čímž dále oslabil svou pozici.
To ukázalo nejen to, že SDF vážně špatně odhadla měnící se regionální prostředí, ale také že přecenila váhu mezinárodních záruk. Naivně považovala západní podporu za jednoznačnou, navzdory její špatné historii v podpoře Kurdů, které opustili, když účel vypršel.
Americký prezident Donald Trump – blízký spojenec Recepa Tayyipa Erdoğana a Benjamina Netanjahua – fakticky zradil Kurdy. To bylo patrné z nedávného prohlášení Toma Barracka – zvláštního amerického vyslance pro Sýrii a velvyslance v Turecku – který tvrdil, že největší příležitost pro Kurdy spočívá v "plné integraci" do nového státu a že důvod pro americkou alianci se SDF v boji proti IS "vypršel" s nástupem uznávané centrální vlády, ochotné a schopné převzít bezpečnostní odpovědnost, která nyní je součástí mezinárodní koalice proti této skupině.
Závěr je naprosto jasný: Washington nevidí žádný přínos v dlouhodobé vojenské konfrontaci a žádnou cestu k oddělení nebo federalismu. Zaměření se přesunulo k integraci SDF a přesunu odpovědnosti za detenční centra, tábory a strategická zařízení IS na Damašek.
Do budoucna čelí syrská vláda čtyřem klíčovým zkouškám, které určí životaschopnost období po konfliktu. Prvním je hrozba obnovení IS, zejména v souvislosti se zprávami o útěcích z vězení. Druhá se týká přítomnosti bojovníků PKK spolu s YPG v některých oblastech s kurdskou většinou, což vyvolává vážné vnitřní a regionální obavy, zejména ve vztahu k Turecku.
Třetí výzvou je možnost odvetného násilí mezi beduínskými kmeny a částmi kurdské komunity, po letech napětí a křivd. A čtvrtým je schopnost Damašku vynucovat přísnou disciplínu mezi ozbrojenými silami na místě, aby nedošlo k žádným porušením nebo zneužití.
Dlouhodobý úspěch nebude posuzován pouze znovuzískaným územím, ale také právním státem, obnovením pořádku a obnovením veřejné důvěry. Damašek se bude chtít vyhnout kurdskému povstání s přeshraniční ozvěnou nebo spirálovitému etnickému konfliktu poháněnému nevyřešenými nepřátelstvími.
Události posledních dvou týdnů neznamenají konec SDF jako místního aktéra, ale spíše konec politické kapitoly, která spočívala na předpokladech chráněné geografie, spolehlivých externích sponzorů a zvládatelnosti vnitřních dynamik prostřednictvím vojenské dominance. Sýrie vstoupila do nové fáze, která bude proměnlivější a nepředvídatelnější.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse