Litva navrhla Polsku militarizaci Suwalského koridoru, který spojuje baltské země po souši s Evropou
30. 1. 2026
Společné využívání budoucího výcvikového prostoru s Polskem posílí spolupráci mezi armádami obou zemí a obranu strategického Suwalského koridoru – klíčové oblasti pro bezpečnost východního křídla NATO. Nauseda to řekl během setkání s prezidenty Polska a Ukrajiny, Karolem Nawrockim a Volodymyrem Zelenským, ve Vilniusu 25. ledna. Podle plánu bude výcvikové areál, který má být zřízen do roku 2030, pokrývat plochu 14 600 hektarů a bude navržen pro brigádní cvičení s účastí 3 500–4 000 vojáků, včetně litevské národní divize a spojeneckých sil NATO.
"Vítáme připravenost Polska využít toto cvičiště. To nám umožní posílit nejen vzájemnou spolupráci našich ozbrojených sil, ale také obranu koridoru Suwalki," zdůraznil prezident Litvy. "To by bylo jedinečné řešení v kontextu NATO – společné výcvikové místo navržené k ochraně východního křídla aliance."
Suwalský koridor, který vede mezi kaliningradskou oblastí a Běloruskem, je úzký pás země o délce méně než 100 km, kterým je Litva spojena s hlavním územím Evropské unie, a na východním křídle NATO se nazývá "Achillova pata".
Nauseda také inicioval vytvoření společné zóny volného obchodu v Suwalkách a Lazdijaji. Podle litevského prezidenta to podpoří ekonomický rozvoj pohraničních oblastí a otevřený přístup na trhy obou zemí, stejně jako zatraktivní společné projekty v obranném průmyslu a zjednoduší přilákání evropských fondů na rozvoj projektů v oblasti elektroniky, umělé inteligence a datových center.
V dubnu 2024 litevský náměstek ministra obrany Tomas Godliauskas oznámil, že Litva vybuduje další dopravní trasu pro dodávky zbraní z Polska, aby zajistila bezpečnost koridoru Suwalki.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse