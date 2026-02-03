Epsteinova dokumentace a britský Princ temnoty: Člen britské vlády prozrazoval Epsteinovi státní tajemství a radil mu, ať jedná proti britské vládě
3. 2. 2026
Moderátor, Channel 4 News, pondělí 2. února 2026, 19 hodin: Epsteinovy spisy vyvolávají pobouření nad potenciálně korupčními obchody Petera Mandelsona s nyní již zesnulým pedofilem, což způsobuje volání po policejním a parlamentním vyšetřování a zbavení jeho šlechtického titulu. Dobrý večer. Nechat se vyfotografovat ve spodkách ve společnosti dívky se pro lorda Mandelsona ukázalo být mnohem víc než jen metaforou.
Epsteinova dokumentace naznačuje, že vynášel důležité vládní informace a že on i jeho manžel mohli v minulosti přijímat platby od Epsteina. Mandelson v neděli odstoupil z Labouristické strany a premiér Starmer prohlásil, že by již neměl být členem Sněmovny lordů. Je to však také obrovská rána pro Keira Starmera a minulé labouristické vlády. Policie, kabinet a parlamentní orgány byly požádány o zahájení vyšetřování. Generace labouristických politiků jsou rozhořčeny, včetně bývalého premiéra Gordona Browna, který Mandelsona v roce 2008 přivedl zpět do svého kabinetu. Ale i opoziční strany na tento případ tlačí a útočí na Keira Starmera a jeho pravou ruku Morgana McSweeneyho za to, že Mandelsona znovu přivedli jako velvyslance do Washingtonu. To vše v době, kdy se hromadí i hanba bývalého prince Andrewa a Sarah Fergusonové. Dnes večer se podíváme na to, jak dokumenty, které měli demokraté v USA poškodit Donalda Trumpa, způsobily mnohem větší škody britské vládě a královské rodině.
Pro svou pověst bezohledného zákulisního manipulátora v Blairově straně New Labour měl Mandelson přezdívku Princ temnoty. Nyní lord Mandelson vystoupil z Labouristické strany, aby ji uchránil před dalším ponížením. po nových odhaleních v Epsteinových spisech. V pondělí odpoledne britská vláda oznámila, že podpoří zákon, který ho zbaví šlechtického titulu. Někteří poslanci také volají po policejním vyšetřování poté, co e-maily naznačily, že předával citlivé státní informace skandálním finančníkovi. Přepojíme se na našeho politického redaktora Garyho Gibbona ve Westminsteru. Gary.
Reportér: No, jsou to opravdu šokující věci, a kromě tipů pro Jeffreyho Epsteina, které jste slyšeli, právě jsme objevili další, které vypadají, že měl v určitém okamžiku interní informace o přípravě legislativy, konkrétně o terminologii, kterou chtěl. A v některých z těchto komunikací je výmluvná věta, téměř slogan Petera Mandelsona, když předává informace Jeffrey Epsteinovi, a to ho neukazuje v příliš nevinném světle. Říká: „Prosím, chraňte to.“
Jednou z dalších pozoruhodných věcí na celé této kauze je, že částky peněz nevypadají nijak enormní. Peníze, které zřejmě šly pro lorda Mandelsona, a Peter Mandelson tvrdí, že o tom nic neví, nevypadají nijak obrovské, ale lidé budou samozřejmě podezřívaví. Šlo o hromadění laskavostí pro kontakty, které by mohly nastat po skončení politické kariéry.
Jak jste řekl, nyní existuje možnost policejního vyšetřování. Kabinetní tajemník je požádán, aby vyšetřil, co se stalo. Součástí jeho vyšetřování bude i to, jaký e-mail Peter Mandelson používal. Byl to jeho soukromý e-mail? Pokud se jednalo o vládní záležitosti, nemělo by nic chodit na jeho soukromý e-mail. Pokud to byl vládní e-mail, pak někteří z jeho zaměstnanců měli vědět, co se děje.
Jak jste řekl, to na Keira Starmera nevrhá dobré světlo. Znamená to, že problém, o kterém si myslel, že je již z velké části vyřešen, se vrací, aby ho pronásledoval, ale také jeho šéfa štábu, Morgana McSweeneyho, který sehrál velkou roli nejen při jmenování Petera Mandelsona, ale podle nás také při mírném prodloužení jeho působení v té washingtonské funkci, když si mnoho lidí myslelo, že je již u konce. Peter Mandelson je muž s obrovským smyslem pro politickou historii a mezi mnoha prvky této hanby je i to, že vláda nyní zvažuje zákon, který by se pokusil odstranit zneuctěné členy horní sněmovny. V budoucnu by se mohl nazývat Mandelsonův zákon.
Pokud si Keir Starmer myslel, že dnešní den bude příležitostí k propagaci přínosů jeho cesty do Číny, osud měl jiné plány. Sedm měsíců po jmenování Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech ho Keir Starmer propustil kvůli jeho spojení s odsouzeným pedofilem Jeffreyem Epsteinem. Dnes, když byly odhaleny ještě kompromitující zprávy mezi těmito dvěma muži, Keir Starmer udělil ještě přísnější trest.
Labouristický mluvčí: Jak sněmovna ví, Peter Mandelson již není členem Labouristické strany, protože včera večer oznámil své vystoupení z ní. Sněmovna by možná ráda věděla, že Labouristická strana již před jeho vystoupením zahájila disciplinární řízení. Premiér se stejně jako vláda domnívá, že Peter Mandelson by neměl zůstat členem Sněmovny lordů ani používat svůj titul.
Reportér: Parlamentem by nyní mohl být urychleně projednán zvláštní zákon, který by Petera Mandelsona a další budoucí členy Sněmovny lordů, kteří se dopustili hanebného jednání, zbavil jejich titulů.
Úniky interních informací Jeffrey Epsteinovi pokračovaly až do posledních hodin jeho ministerské kariéry po všeobecných volbách v roce 2010. Peter Mandelson dal Jeffrey Epsteinovi tip, že přesvědčil Gordona Browna, že nemá dostatek poslanců k sestavení vlády. A prozradil Jeffrey Epsteinovi, že se chystá uprostřed finanční krize oznámení bankovní záchrany ve výši 500 miliard eur.
Tomu předcházelo mnoho kontaktů. V roce 2009 Peter Mandelson předal Jeffrey Epsteinovi zajímavou informaci, která byla zaslána premiérovi. Obsahovala citlivé informace o trhu, včetně navrhovaného plánu prodeje aktiv. Jaká prodejná aktiva? ptá se Epstein. Pozemky. Nemovitosti, předpokládám. odpovídá Mandelson.
O několik týdnů později byla Jeffrey Epsteinovi předána vysoce citlivá analýza úvěrů od hlavního poradce premiéra pro finanční otázky, a to téměř okamžitě po jejím doručení do schránky. Důkazy naznačují, že odesílatelem e-mailu s redigovaným textem byl opět Peter Mandelson.
Do 4 sekund od této odpovědi ji někdo přeposlal Jeffrey Epsteinovi. Jeho jméno není vidět, protože bylo redigováno. Vidíme, že redigované jméno má stejnou délku jako redigované jméno Petera Mandelsona. Vidíme, že pochází ze zařízení se stejným výchozím podpisem a stejným časovým nastavením. Je nesprávně nastaveno na britský zimní čas, i když bylo léto. A to jsou charakteristiky Blackberry Petera Mandelsona.
V prosinci Peter Mandelson pomáhá s lobbováním proti dani z bonusů bankéřů, kterou zavádí Alistair Darling, tehdejší ministr financí. Epstein se ptá, zda by Jamie, Jamie Dimon, šéf americké banky JP Morgan, banky, se kterou Epstein spolupracoval, měl Darlingovi ještě jednou zavolat. Mandelson odpovídá, že ano, a doporučil, ať mírně vyhrožuje. Tato rada byla následována a hrozba zrušení plánu na zřízení londýnské centrály byla vyslovena, když Jamie Diamond o několik dní později zavolal Alistairovi Darlingovi, jak doporučil Mandelson, Darlingův kolega z kabinetu.
O několik měsíců později, když Peter Mandelson obdržel podrobný zápis ze schůzky ministra financí Alastaira Darlinga s poradcem americké vlády Larrym Summersem o bankovní reformě, poslal jej Jeffrey Epsteinovi s prosbou, která se stala tak trochu heslem: „Prosím, chraňte to.“ Epstein pak zřejmě předložil podrobné návrhy na znění zákona o finančních službách.
Během několika týdnů začal Jeffrey Epstein platit partnerovi Petera Mandelsona, Ronaldovi da Silvovi, který je nyní jeho manželem. 4 000 dolarů měsíčně, což zřejmě pokračovalo tři měsíce.
Komentátor: "Když jdu do hospody, kupuji svým přátelům pivo a oni kupují pivo mně. Nikdy neexistuje podepsaná dohoda o vzájemném kupování piva. Nikdy jsme ani nediskutovali o tom, že já ti koupím pivo a ty mi koupíš pivo. Ale je to jasně společensky přijatelné. Tak to v hospodách funguje. Myslím, že mezi panem Epsteinem a lidmi, s nimiž korespondoval, včetně Petera Mandelsona, bylo společensky přijatelné, že za něco něco dostaneš. A že přístup šel jedním směrem a peníze druhým. A to je to, co zde vidíme.
Reportér: Epsteinovy dokumenty naznačují, že před několika lety bylo zaplaceno 75 000 dolarů. Lord Mandelson ve svém víkendovém prohlášení uvedl, že si na takové platby nevzpomíná. Insider tipy by byly dost špatné pro jakýkoli vnější kontakt, ale Mandelsonův starý přítel Jeffrey Epstein byl teprve nedávno předtím odsouzen za zprostředkování dětské prostituce. Spoluautor New Labour v předchozích prohlášeních uvedl, že lituje, že uvěřil Jeffrey Epsteinovi. Jak se dnes objevovalo stále více kontaktů, lord Mandelson se k tomu nevyjádřil.
Moderátor: Nyní se ke mně připojuje poslankyně za Labouristickou stranu Emily Thornberryová, která je předsedkyní výboru pro zahraniční věci. Dobrý večer. Viděli jsme, jak Catherine MacLeodová, bývalá poradkyně kancléře, označila tuto situaci za zradu Mandelsonových vlastních kolegů z kabinetu. Myslíte si, že by to mohlo být také trestné, a chcete, aby to policie vyšetřila?
Emily Thornberry: Myslím, že jde o zradu. Představa, že by ministr vlády jednal proti zájmům této vlády a země, je opravdu šokující. A myslím, že některé z věcí, které jsme viděli, jsou takové, že by se jimi měla zabývat policie. Takže ano, myslím, že by mělo být zahájeno trestní vyšetřování. Myslím, že nestačí, aby byl pouze vyloučen z Horní sněmovny. Myslím, že mohlo dojít k trestné činnosti a měl by být stíhán.
Moderátor: Pokud je to pravda a pokud jsou platby a e-maily pravdivé, nepamatuji si za poslední desítky let podobný politický skandál. Je to strašně škodlivé jak pro odkaz labouristické strany, tak pro současného premiéra.
Emily Thornberry: Myslím, že je to strašně škodlivé pro politiku obecně. A myslím, že když vybuchnou takovéto skandály, viděli jsme to během všech let vlády konzervativců, kdy se pod konzervativci odehrával jeden skandál za druhým. A vlastně všichni, všichni jsme byli házeni do jednoho pytle, a to je tak, chci říct, zklamání není to správné slovo. Nevím, jaké slovo je správné. Chci říct, že jsem z toho tak rozzlobená. Jsem tak rozzlobená, že lidé mohou být tak zkorumpovaní a chovat se tímto způsobem a snažit se starat jen o sebe a nějak si myslet, že vláda je pod jejich úroveň a že si mohou dělat, co se jim zlíbí. Je to prostě otřesné. Je to prostě otřesné.
Moderátor: Ale není to také horší než ta špína, kterou labouristé házeli na konzervativní vlády? A jak říkáte, pomáhá to lidem říkat, že jste všichni stejní, že jste všichni hrozní a že je to stejně špatné jako cokoli jiného. Myslím tím...
Emily Thornberry: Mohli bychom celý večer debatovat o tom, jestli některé věci, co konzervativci provedli během, nevím, smluv o covidu, a jestli kvůli tomu někdo umřel, a jestli je to horší než to, co udělal Peter Mandelson. Myslím tím, že to nikam nevede, že anol?
Moderátor: Ne, ale pomáhá to voličům říkat: „No, vy jste všichni, vy jste všichni... Vy jste všichni stejní.“
Emily Thornberry: Jde o to, že v politice jsou lidé, kteří chtějí něco dokázat, kteří se angažují v politice, protože věří, že politika může skutečně zlepšit život obyčejných lidí. A proto tomu věnujeme tolik času a jsme tak odhodlaní. Neděláme to pro sebe. Děláme to pro společnost jako celek. A musím říct, že většina politiků napříč politickým spektrem vstupuje do politiky s touto myšlenkou. A je to právě ta menšina, která nás zklamala. A musím říct, že jsem opravdu šokována. Pokaždé, když zvednu telefon a zjistím nejnovější informace, je tu další a další odhalení o tom, co udělal. A co jste přehlédli, co mohu jen, mohu jen uvést do záznamu, co jste přehlédli, je to, že také lidem řekl, nebo řekl Epsteinovi, o záležitostech národní bezpečnosti, o tunelech. Víte, to je samo o sobě šokující a neodpustitelné.
Moderátor: Ale také víme, že to bylo osobní jmenování Mandelsona americkým velvyslancem, podporované Morganem McSweeneym, pravou rukou premiéra. Neměl by někdo nést odpovědnost za tato rozhodnutí, která Mandelsona fakticky dostala do této pozice, aniž by prošel běžnými prověřovacími postupy, které by některé z těchto skutečností odhalily?
Emily Thornberry: Proto jsme se tím zabývali v mé komisi a zdá se, že existují dva způsoby, jak provést náležitou péči. Existuje rozdílný postup pro osoby jmenované z politických důvodů a osoby jmenované z řad ministerstva zahraničí. Nyní však změnili pravidla týkající se politických jmenování. V té době jsme však řekli, že chceme, aby se Mandelson dostavil před zahraniční výbor, abychom mu mohli položit otázky. Mohli bychom mu položit otázky, které by si veřejnost upřímně řečeno položila po pouhém nahlédnutí do Googlu. Víte, co je to za přátelství s Epsteinem? Je správné, že jste u něj zůstal bydlet, i když vyšel z vězení? Proč jste to udělal? Co to znamená? Mohli bychom mu položit takové otázky a získat tak nějaké odpovědi, které by byly zaznamenány.
Je jasné, že nikdo by nemohl zjistit takové podrobnosti, jaké se dozvídáme teď, když jsou zveřejňovány Epsteinovy materiály. Ale je to šokující. Je šokující a otřesné, že se to stalo. A víte, já si prostě myslím, že chápu, že jsme museli být vynalézaví a začít uvažovat jinak, když jsme jmenovali velvyslance u Donalda Trumpa. Chápu to. Ale myslím si, že vzhledem k jeho minulosti bylo důležité být co nejopatrnější. A oni nebyli. A k čemu je zahraniční výbor, než aby se snažil zajistit, aby ministerstvo zahraničí fungovalo co nejlépe? A to jsme mohli udělat tím, že bychom Mandelsona vyslechli, než byl vyslán do Washingtonu.
Moderátor: Emily Thornberry, moc vám děkuji. Jsou to tři dny, co americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo zbývající materiály, a stále se objevují nové podrobnosti o vazbách Jeffreyho Epsteina na bývalého prince Andrewa a jeho exmanželku Sarah Fergusonovou. Epsteinovy materiály také vrhají nové světlo na reakci britských úřadů, když se objevily podrobnosti o americkém vyšetřování Epsteina a Ghislaine Maxwellové. Tady je náš korespondent pro vnitřní záležitosti, Simeon Brown.
Reportér: Každý den od zveřejnění milionů dokumentů americkým ministerstvem spravedlnosti přináší další podrobnosti o tom, jak Jeffrey Epstein dvořil a sbíral členy královské rodiny jako Infinity Stones. A pro muže dříve známého jako princ Andrew se zesiluje vlna odsuzování kvůli jeho odmítnutí čelit následkům v Americe. V prohlášení ministerstva spravedlnosti jsou také uvedeny další podrobnosti o jejich kontaktu s americkými vyšetřovateli.
Když bylo zveřejněno, že americké úřady požádaly bývalého prince Andrewa, aby v červnu 2020 vypovídal, policejní styčný důstojník z protiteroristického útvaru navázal neobvyklý kontakt a uvedl, že se sice zaměřuje na terorismus, ale občas je požádán o pomoc s citlivějšími britskými vyšetřováními, a požádal o rozhovor v souvislosti s Epsteinem kvůli mediálním zprávám.
Ve spisech je také korespondence mezi FBI a Metropolitní londýnskou policií. A během procesu s Ghislaine Maxwellovou se detektiv ze Specialist Crime ptá, zda odhalení Maxwellových spolupachatelů bude zahrnovat nějaké záležitosti týkající se Velké Británie nebo Londýna.
Navzdory těmto otázkám nebylo nikdy zahájeno úplné vyšetřování. Bývalý princ vždy popíral jakékoli protiprávní jednání a nyní říká, že lituje jejich přátelství. Zveřejnění Epsteinovy dokumentace z ministerstva spravedlnosti však ukazuje, jak hluboce byl Epstein zapojen do života Andrewa Mountbattena-Windsora a jeho bývalé manželky. Epstein měl hluboký vhled do financí Sarah Fergusonové a zajišťoval prodej akciových opcí.
Ve spisech ministerstva spravedlnosti je uveden bankovní převod ve výši 150 000 dolarů z roku 2001 určený Sarah, vévodkyni z Yorku. Později, když byla Sarah Fergusonová silně zadlužená, Jeffrey Epstein o tom nejen věděl, ale také o tom diskutoval se svými přáteli. V roce 2011 bývalá vévodkyně veřejně prohlásila, že Epstein jí pomohl splatit dluh ve výši 15 000 liber. Dokumenty však naznačují mnohem větší finanční a dokonce i reputační podporu, když se Sarah Fergusonová přejmenovala na aktivistku za posílení postavení žen a založila Armádu matek.
Fergusonová však neřekla, že muž, který jí pomáhal financovat a udržovat tuto organizaci, byl odsouzený sexuální delikvent. V tomto e-mailu, když se Epsteina ptali, zda je ochoten platit roční poplatek za provoz jejích webových stránek, Epstein odpověděl, že to rád zaplatí. Sarah Fergusonová od té doby řekla, že lituje svého spojení s mužem, který si užíval role kmotra bohatých a mocných.
Reportér Epsteinovi: Myslíte si, že jste ďábel sám?
Epstein: Nevím. Proč to říkáte?
Reportér Epsteinovi: Protože máte všechny atributy.
Reportér: Přesto byl tento muž pozván k nejvyšším stolům, zatímco stál v čele toho, co bylo nazváno nejmocnějším gangem na světě zabývajícím se groomingem. Nyní, když se objevují další odhalení, jsou úřady pod tlakem, aby jednaly. A budou ti, kteří ho znali nejlépe, konečně sdílet to, co vědí?
Moderátor: Připojila se ke mně investigativní novinářka Vicki Wardová, která se desítky let zabývá reportážemi o Epsteinovi v USA. Děkujeme, že jste přišla. Nepřipadá vám trochu divné, že ačkoli Epsteinovy spisy odhalují vazby na tolik bohatých a mocných lidí, nejničivější detaily se zatím týkají britské smetánky a královské rodiny?
Vicki Ward: Je to velká ironie. Vzpomínám si na něco, co Jeffrey Epstein říkal mým zdrojům, a já to tehdy nebrala vážně. Říkal: „Spravuji peníze pro královnu.“ A když to všechno poslouchám, vracím se k tomu, protože Jeffrey Epstein říkal spoustu nesmyslů. Ale zdá se, že rozhodně spravoval peníze pro syna královny a bývalou manželku syna královny. A rozhodně měl velmi blízko k Peteru Mandelsonovi a manželům Petera Mandelsona. Myslím, že jak říkáte, je to opravdu mimořádné. Myslím, že jediné, co by se tomu mohlo vzdáleně přiblížit na druhé straně Atlantiku, jsou e-maily Billu Gatesovi. Ale opět, ty se týkají žen. Bill Gates není v pozici, kdy by mohl něco ovlivnit. Není ve vládě. Není.
Moderátor: Gates řekl, že to není pravda. A pokud říkáte, že mnoho z toho, co Epstein řekl, není pravda, mohly by být některé z těchto e-mailů, které jsou jeho zdrojem, jeho popisem toho, co se stalo, také nepravdivé? Mohli bychom soudit a dělat unáhlené závěry, které jsou prostě špatné?
Vicki Ward: Ano, rozhodně. Je tam poznámka, která podle mě byla faxem o mně a která je rozhodně nepravdivá. Všechno to bylo, když jsem o něm v roce 2002 psal pro Vanity Fair Je to poznámka pro mého šéfa, ve které se píše, jaký jsem hrozný reportér a že obvinění, která mu předkládám ohledně těch dvou sester a Ghislaine Maxwellové, jsou nesmyslná, pomlouvačná a tak dále. Bohužel to mělo za následek, že obvinění byla z článku vyřazena, což byla tragédie nejen pro ně, ale i pro stovky dalších dětí, které byly následně zneužity Jeffreyem Epsteinem.
Moderátor: A máte nějakou představu o tom, co ještě přijde? Je zřejmé, že jediná osoba, o které se nezdá, že by na ni bylo něco zvlášť škodlivého, je Donald Trump.
Vicki Ward: To je pozoruhodné. Pozoruhodné je také to, že Donald Trump se zdá být osobou, na kterou se Jeffrey Epstein ve své e-mailové korespondenci nejvíce soustředil. A proto jste přehrál ten klip. Steve Bannon a Epstein se sblížili poté, co byl Steve Bannon vyhozen z první Trumpovy vlády. A víte, Jeffrey Epstein měl všechny ty teorie o praní špinavých peněz Trumpem, o spolčení s Ruskem. Bohužel si nemyslím, že v důsledku tohoto zveřejnění ministerstva spravedlnosti, které bylo od samého začátku tak zpackané, od doby před rokem, kdy Pam Bondiová řekla, že má celý spis na svém stole, dostaneme nějaké skutečné odpovědi. Což je hluboce zklamávající.
Na této straně Atlantiku musím říct, že mnoho přeživších je rozhořčeno tím, jak byly zveřejněny jejich biografické údaje. Celý důvod zpoždění byl, že ministerstvo spravedlnosti řeklo, že musí být opatrné. Místo toho mnoho přeživších řeklo, že to, co četli, v nich vyvolalo silné emoce a znovu je traumatizovalo. A mezitím Epsteinův okruh, ano, nyní víme, že mnoho lidí, kteří tvrdí, že ho ve skutečnosti neznali nebo že se s ním setkali jednou nebo dvakrát, no, to nebyla pravda v případě Elona Muska a dalších. Ale k vaší poznámce, nezpůsobilo to pád a nevidím, že by ho to způsobilo, na rozdíl od Británie.
