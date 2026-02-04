Francouzská centrála společnosti X Elona Muska byla prohledána pařížskou jednotkou pro boj proti kyberkriminalitě
Prokurátoři předvolali technologického miliardáře a bývalého generálního ředitele této firmy k výslechu v rámci rozšířeného vyšetřování
Prokurátoři provedli razii ve francouzské centrále sociální platformy X Elona Muska a předvolali technologického miliardáře a bývalého generálního ředitele společnosti k výslechu v rámci vyšetřování údajné kyberkriminality.
„Probíhá prohlídka jednotkou pro boj s kyberkriminalitou pařížské prokuratury, národní policejní kyberjednotkou a Europolem,“ uvedla pařížská prokuratura v příspěvku na X v úterý a dodala, že již nebude na této síti publikovat.
V prohlášení uvedla, že Musk a Linda Yaccarino byli předvoláni k „dobrovolnému výslechu“ v jejich funkci „de facto a de jure manažerů platformy X v době událostí“. Yaccarino rezignovala na pozici generální ředitelky X v červenci loňského roku.
Razie je součástí vyšetřování zahájeného v lednu loňského roku kvůli podezření ze zneužití algoritmů a podvodného získávání dat, které podle prokuratury nyní rozšířila i na stížnosti týkající se chatbota X s umělou inteligencí, Grok.
Uvedla, že mezi údajné trestné činy, které nyní vyšetřuje, patří spolupachatelství na držení a organizované distribuci obrázků znásilňování dětí, porušování práv na ochranu osobnosti prostřednictvím sexualizovaných deepfakes a popírání zločinů proti lidskosti.
Mezi další možné obvinění patří podvodné získávání dat z automatizovaného systému zpracování dat organizovanou skupinou a jeho falšování, jakož i provozování nelegální online platformy organizovanou skupinou, uvádí se v prohlášení.
Francouzské úřady zahájily vyšetřování poté, co středopravicový poslanec Éric Bothorel podal stížnost, v níž tvrdil, že zaujaté algoritmy na platformě pravděpodobně zkreslily její systém zpracování dat a ovlivnily druh obsahu, který doporučovala.
Bothorel si stěžoval na „sníženou rozmanitost hlasů“ a „osobní zásahy“ Muska do řízení X od jeho koupě v roce 2022. Další stížnost uváděla, že tyto změny vedly k nárůstu „nechutného politického obsahu“.
Prokurátoři v listopadu oznámili, že rozšiřují vyšetřování o chování Groka, který se údajně podílel na popírání holocaustu a šířil nepravdivá tvrzení, která běžně používají lidé popírající, že nacistické Německo zavraždilo 6 milionů Židů.
Chatbot od té doby vyvolal pobouření tím, že uživatelům umožnil „odhalovat“ fotografie lidí, včetně dětí, pomocí generování a úpravy obrazů pomocí umělé inteligence. EU zahájila vyšetřování jeho výroby a šíření sexualizovaných deepfakeů žen a nezletilých.
Společnost X byla požádána o komentář k úterní razii. Společnost loni v létě uvedla, že nemá v úmyslu vyhovět požadavkům francouzských státních zástupců, které označila za „politicky motivované“, a popřela všechna obvinění proti ní.
Společnost X uvedla, že se domnívá, že vyšetřování „zkresluje francouzské právo, aby sloužilo politickým cílům, a v konečném důsledku omezuje svobodu projevu“. Uvedla, že je odhodlána „bránit svá základní práva, chránit údaje uživatelů a bránit se politické cenzuře“.
Pařížská prokuratura v úterý uvedla, že vyšetřování je vedeno „v rámci konstruktivního přístupu s cílem zajistit, aby platforma X dodržovala francouzské zákony, pokud působí na území Francie“.
Přestože jsou předvolání vydaná Muskovi a Yaccarinovi popsána jako dobrovolná, jsou povinná, ale je obtížné je vymáhat u osob mimo Francii. Poté mohou úřady potenciálně vzít podezřelé osoby do vazby.
Oznámení prokuratury přišlo v době, kdy španělský premiér Pedro Sánchez slíbil chránit děti před „digitálním divokým západem“ a přimět technologické společnosti, aby nesly odpovědnost za nenávistný a škodlivý obsah.
Vzhledem k tomu, že jeho vláda připravuje řadu opatření, včetně zákazu sociálních médií pro osoby mladší 16 let, Sánchez v úterý uvedl, že je nutné přijmout naléhavá opatření, protože sociální média jsou „selhávající stát, kde se ignorují zákony a tolerují se trestné činy“.
Opatření by také zavázala platformy k zavedení systémů ověřování věku a zajistila, že vedoucí pracovníci budou právně odpovědní, pokud nebude odstraněn obsah, který porušuje zákon nebo je považován za nenávistný projev.
Návrh zákona a nařízení předložený socialistickou vládou také klasifikuje manipulaci s algoritmy a šíření nelegálního obsahu jako trestné činy a přijímá přístup „nulové tolerance“ k jakékoli formě nátlaku.
