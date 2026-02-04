Německé soudy nenacházejí v Sýrii systematické pronásledování ze strany centrální vlády
4. 2. 2026
V rozsudku ze dne 29. září 2025 Správní soud v Brémách rozhodl, že za současných podmínek neexistují dostatečné ukazatele skupinového pronásledování alávitů v Sýrii. Soud shledal, že hlášené útoky na jednotlivce sekty představují izolované případy, nikoli důkazy o organizované nebo státem řízené kampani. Rozhodnutí zdůraznilo, že právní hranice "hustoty pronásledování" požadovaná pro kolektivní ochranu uprchlíků nebyla podle judikatury splněna.
Role přechodné vlády
Soud v Brémách poznamenal, že zařazení alespoň jednoho alávitského zástupce do přechodné vlády podkopává tvrzení o systematické diskriminaci. Také nenašel žádné smysluplné zprávy o tom, že by bezpečnostní složky jednaly na příkaz zaměřit se na alávity jako skupinu. Podle rozsudku samotná náboženská příslušnost k alávitům, kteří tvoří přibližně 10 % syrské populace, nevytváří oprávněný strach z pronásledování bez dalších individuálních rizikových faktorů.
Podobné závěry dospěl Správní soud v Düsseldorfu v rozhodnutí ze dne 11. listopadu 2025. V tomto případě soud uvedl, že současné zdroje neukazují systematické pronásledování alávitů novými syrskými úřady ani nestátními aktéry jednajícími se se souhlasem státu. Ačkoliv soud uznává, že k násilným incidentům došlo, charakterizoval je jako nerozlišující činy, které postrádají dostatečnou obecnost, aby byly považovány za skupinové pronásledování.
Změny ovlivňující další žádosti o azyl
Přehodnocení syrské bezpečnostní a politické situace přesáhlo sektářské nároky. V rozhodnutí ze dne 3. září 2025 rozhodl Správní soud v Kolíně nad Rýnem, že úplné zamítnutí žádosti o azyl spolu s hrozbou deportace je zákonné pro mladého, zdravého sunnitského mužského žadatele. Soud rozhodl, že rizika dříve spojená s Asadovým režimem, včetně trestů za vyhýbání se branné povinnosti, již po změně moci neplatí.
Podle zprávy německé vlády z ledna 2026 již zákazy deportací týkající se Sýrie neplatí ve všech případech, zejména pro mladé, zdravé muže bez individuálního rizikového profilu. Soudy zdůraznily, že rozhodnutí o azylu a subsidiární ochraně se nyní musí opírat o konkrétní osobní okolnosti, nikoli o "obecné podmínky", které existovaly za Asadova režimu.
Společně rozhodnutí odrážejí soudní konsenzus, že předchozí kvalifikace pro azyl spojené s Asadovou érou již automaticky neplatí, vzhledem ke změnám zavedeným současným syrským vedením a absenci ověřeného, systematického pronásledování.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse