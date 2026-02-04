Generální ředitelé České televize a Českého rozhlasu společně vyzývají k diskusi o financování veřejnoprávních médií
4. 2. 2026
Praha 4. února 2026
S velkou vážností vnímáme debatu o aktuálních záměrech vlády ČR změnit systém financování veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas plní zákonem dané poslání v oblasti informování, vzdělávání, kultury, sportu, péče o jazyk a kulturní dědictví a podpory menšin i regionů. Těmto závazkům lze dostát pouze v prostředí stability a předvídatelnosti financování a důvěry v média veřejné služby. Jsme si plně vědomi své odpovědnosti vůči veřejnosti. Z toho důvodu jsme se rozhodli vydat společné stanovisko.
Vyzýváme ministra kultury Oto Klempíře k vytvoření pracovní skupiny za účelem odborného projednání vládou zamýšlených změn ve financování médií veřejné služby. Zároveň chceme k fundované diskusi přivést všechny další významné subjekty a také odbornou veřejnost. Jsme připraveni vést otevřenou a věcnou debatu o budoucnosti médií veřejné služby. Tyto kroky by měly předcházet jakékoli změně systému financování veřejnoprávních médií.
Financování Českého rozhlasu a České televize prostřednictvím rozhlasových a televizních poplatků považujeme za preferovanou formu. Nejedná se o pouhý technický detail, ale o klíčovou podmínku jejich samostatné a důvěryhodné existence ve prospěch celé demokratické společnosti. Stávající model financování spolu s dalšími pojistkami v zákonech zajišťuje nejvyšší možnou míru ochrany redakčního a institucionálního rozhodování před politickými nebo ekonomickými vlivy, neboť vytváří přímý vztah mezi médii veřejné služby a posluchači a diváky. Chrání média před závislostí na aktuální politické moci, výběru daní či každoročních rozpočtových rozhodnutích.
Poplatky za televizi a rozhlas jsou v České republice dlouhodobě stabilním a funkčním nástrojem financování. Je to funkční model, který se v posledních 33 letech zcela osvědčil. Stávající systém financování je rovněž plně v souladu s principy Evropského aktu o svobodě médií (EMFA), který klade důraz na institucionální nezávislost, finanční stabilitu a ochranu médií veřejné služby před politickými tlaky.
Společným vystoupením chceme zdůraznit, že otázka financování médií veřejné služby je klíčovou podmínkou jejich samostatné a důvěryhodné existence ve prospěch celé demokratické společnosti.
Hynek Chudárek, René Zavoral,
generální ředitel České televize generální ředitel Českého rozhlasu
