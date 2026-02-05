"Ministr sportu" na ideovém motovýletu do Finska, které neexistuje
Další motoristický kverulant se dere na výsluní a používá k tomu stejné stranické prostředky: tupou demagogii
5. 2. 2026
Boris Šťastný nejspíš dostal strach, že se mu vedle stranických kolegů/matlalů dostává málo pozornosti a tak vyrazil na mediální zteč, píše na sociální síti novinář a spisovatel Stanislav Biler. Aktuálně se přetřásá stravovací vyhláška, která by měla od září zajistit dětem zdravější jídlo. Proti jsou různí potravinářští lobbisté, kteří mají stále plné sklady proslulé hnědé omáčky a jiných pochutin na bázi azbestu a ztuženého tuku neznámého původu. Na své straně mají kolegu Babiše.
Pan Boris, který si vymrčel speciální trafiku, v rámci níž radí chodit do schodů pěšky, se nyní bohužel zamyslel také nad jídlem. Za velkou částí civilizačních chorob, epidemií obezity, atd. stojí náš rozbitý vztah k jídlu, za které se vydává průmyslový odpad.
Pan Šťastný doporučuje danou katastrofu prohloubit a děti prostě nechat napospas osudu: „Jsem pro minimalistickou regulaci, která dá možnost poskytovatelům připravovat jídlo podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Odpovědnost nese ředitel a vedoucí stravovacího provozu. Nepotřebují, aby jim to diktoval stát, … Dodal, že pokud by to bylo finančně únosné, preferoval by bufetovou formu stravování, která je známá například ve Finsku. Děti si tam nandají jídlo, jaké chtějí.“ …píší na webu hospodářek.
Jak je to ve Finsku doopravdy. Ano, děti mají k dispozici bufet, ale to není motoristický bufet z benzinky s párkem v rohlíku, bagetou a bezedným kelímkem na kolu. Systém je řízen Národní radou pro výživu. Základem je nutriční kvalita nabízené stravy a tzv. model talíře. Ten určuje, že polovina jídla musí být zelenina (čerstvá nebo vařená) a saláty. Čtvrtina brambory, celozrnné těstoviny, čtvrtina bílkoviny. Nápoj typu podmáslí nebo voda. Sladké nápoje a džusy jsou zakázány. Přísně se limituje sůl, hlídá se dostatečné množství vlákniny. Systém je tak mnohem přísnější, než s čím přichází naše vyhláška, kterou chce Šťastný a další lobbisté zkažených žaludků rušit.
Díky tomu toho ví finské děti o jídle mnohem víc než Boris Šťastný. Navíc se nají všichni, protože obědy ve školách jsou pro všechny zdarma. Šťastný by tam měl vyrazit na exkurzi.
Motoristé byli ve svém programu hodně pro obnovu zvláštních škol. Já bych teda jednu zřídil. Takovou speciální motoristickou školu, kde by se učili počítat si prsty na ruce, ovládat mobilní telefon nebo jíst příborem zdravé jídlo.
