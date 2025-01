Jak snížit dopad na životní prostředí pomocí stravy

22. 1. 2025

čas čtení 2 minuty

Nová studie z Glob3science Lab na katedře stavebního a environmentálního inženýrství, Politecnico di Milano, zkoumá, jak může globální přijetí udržitelného stravovacího modelu snížit dopad na životní prostředí. Výzkum publikovaný v časopise Nature Sustainability poskytuje plán pro reorganizaci globálního potravinového systému tak, aby podporoval dietu EAT-Lancet a zároveň chránil životně důležité přírodní zdroje, jako je půda a voda. Nová studie z Glob3science Lab na katedře stavebního a environmentálního inženýrství, Politecnico di Milano, zkoumá, jak může globální přijetí udržitelného stravovacího modelu snížit dopad na životní prostředí. Výzkum publikovaný v časopise Nature Sustainability poskytuje plán pro reorganizaci globálního potravinového systému tak, aby podporoval dietu EAT-Lancet a zároveň chránil životně důležité přírodní zdroje, jako je půda a voda.

Dieta EAT-Lancet podporuje zdraví a udržitelnost tím, že klade důraz na rostlinné potraviny - jako jsou celozrnné výrobky, ovoce, zelenina, luštěniny a ořechy - a omezuje konzumaci produktů živočišného původu. I když jsou výhody této diety dobře zdokumentovány, výzvou je její implementace v globálním měřítku, aniž by došlo k vyčerpání kritických zemědělských a vodních zdrojů.

Aby to vědci vyřešili, analyzovali šest stravovacích scénářů specifických pro jednotlivé země. Pomocí agrohydrologického modelu vyhodnotili optimální využití zdrojů a zlepšení obchodu. Jejich zjištění naznačují, že strategické přerozdělování plodin a posílení mezinárodního obchodu by mohly snížit globální využití orné půdy o 37-40 % a spotřebu zavlažovací vody o 78 %, a to vše při splnění nutričních kritérií diety EAT-Lancet.

Studie také zdůrazňuje potřebu zvýšit podíl produkce potravin přidělený na mezinárodní obchod, a to z 25 % na 36 %. Ačkoli by tento přechod vedl k nárůstu nákladů na potraviny o 4,5 %, přínosy pro životní prostředí a výživu jsou značné.

Profesorka Maria Cristina Rulli, která výzkum koordinovala, zdůraznila širší důsledky: "Tato studie ukazuje, že je možné zajistit zdravou a udržitelnou stravu pro každého a zároveň chránit základní zdroje planety. Náš výzkum naznačuje, že inteligentní přerozdělování plodin a lepší řízení obchodních toků by mohly vést k efektivnějšímu využívání zemědělských a vodních zdrojů v globálním měřítku. Aby však toto vše mohlo být realizováno, potřebujeme jak cílené politiky, které podporují reorganizaci potravinového systému - včetně finančního, tak společenskou přijatelnost a touhu sdílet. Pak jsou tu procesy koprodukce, do kterých jsou zapojeni místní producenti, ve vztahu k přerozdělování plodin."

Zdroj v angličtině: ZDE

0