Proč si zachovávám naději ohledně Ameriky. I když padá tma

20. 1. 2025

čas čtení 5 minut



Tolik lidí, které znám - a předpokládám, že i mnoho z vás - si zoufá nad Trumpovým druhým režimem, který dnes začíná, píše bývalý americký ministr práce Robert Reich.



Sdílím vaše obavy z toho, co přijde.



Trump oklamal průměrné pracující Američany, že uvěřili, že je na jejich straně, a přesvědčil dostatek voličů, že Kamala Harrisová a demokraté jsou na straně kulturních elit („deep state“, „woke ‚ismus, ‘pobřežní elity“ a tak dále).



Ale Trumpova mystifikace nebude fungovat dlouho, vzhledem k tomu, že za Trumpa II viditelně převzala Ameriku oligarchie.



Ještě než Trumpův režim začne, už odhaluje realitu, která byla většině Američanů po desetiletí skryta: obscénní bohatství oligarchie a jeho využívání k získání moci nad Amerikou.



V místech, kde dnes Trump přednese svůj inaugurační projev, budou na prominentních místech sedět tři nejbohatší lidé v Americe - Elon Musk, Jeff Bezos a Mark Zuckerberg - z nichž každý vlastní mocná média, která buď podporovala Trumpovy lži, nebo o něm neříkala pravdu.



Musk utopil čtvrt miliardy dolarů v tom, aby byl Trump zvolen, za což ho Trump spolu s miliardářem Vivekem Ramaswamym pověřil, aby se zaměřil na likvidaci programů, na nichž jsou Američané závislí - a tím uvolnil cestu k dalšímu obřímu snížení daní pro bohaté.



Stejně nápadný bude i střet zájmů oligarchie.



Muskova společnost SpaceX je významným federálním dodavatelem prostřednictvím svých raketových startů a internetové služby Starlink. Bezosův Amazon je významným federálním dodavatelem prostřednictvím svého podnikání v oblasti cloud computingu. Zuckerberg stejně jako Musk vkládá miliardy do umělé inteligence v naději na velké federální zakázky.



Ramaswamy, jehož biotechnologická společnost má hodnotu téměř 600 milionů dolarů, chce, aby Úřad pro kontrolu potravin a léčiv urychlil schvalování léků. Jeho investiční firma má ropný a plynárenský fond. Jeho novému podnikání v oblasti bitcoinů by prospělo, kdyby federální vláda dala od kryptoměn ruce pryč.



Sám Trump už začal vydělávat na svém druhém prezidentství ještě okatěji než poprvé. Právě začal prodávat kryptoměnový token s jeho podobiznou - a to i přesto, že kryptoměny reguluje Komise pro cenné papíry, které Trump již řekl, že do jejího čela jmenuje zastánce kryptoměn.



Nemluvě o miliardářích, které Trump dosazuje do vedení klíčových ministerstev, aby rozhodovali o daních a výdajích, clech a obchodu, dokonce i o tom, co se budou mladí Američané učit - ti všichni jsou v bezostyšném střetu zájmů.



Ti všichni budou dnes s Trumpem vystaveni na odiv. Poté se mnozí z nich vydají svými soukromými tryskáči do švýcarského Davosu na každoroční konfabulaci nejmocnějších ředitelů a miliardářů světa.



Od kontroverzního "zlatého věku" na konci 19. století se tak obrovské bohatství neproměnilo v tak nápadné projevy politické moci. Bez ostychu, yzývavě.



Tato okázalost ve mně vzbuzuje naději. Proč? Protože Američané nesnášejí aristokracii. Byli jsme založeni jako vzpoura proti nezodpovědné moci a bohatství. Nebudeme tolerovat toto bezostyšné převzetí moci.



Odpor bude ohromující.



Nemohu vám přesně říci, jak a kdy k němu dojde, ale začne v našich komunitách, když budeme chránit ty nejzranitelnější před krutostmi Trumpova režimu, zajistíme, aby těžce pracující rodiny nebyly rozvráceny, ochráníme transsexuály a LGBTQ+ lidi a pomůžeme střežit bezpečnost Trumpových politických nepřátel.



Odvetu uvidíme v polovině volebního období v roce 2026 a v prezidentských volbách v roce 2028, kdy si Američané zvolí skutečné vůdce, kterým záleží na pracujících lidech a společném dobru.



A stejně jako na konci prvního "pozlaceného" věku na konci 19. století, kdy oligarchie odhalila svou pýchu a velkohubost, budou Američané požadovat zásadní reformy: vyvedení velkých peněz z politiky, zdanění obrovského bohatství, rozbití nebo regulaci obřích korporací, odpovědnost obrovských platforem sociálních médií vůči veřejnosti, a nikoli hrstce multimiliardářů.



Přátelé, nemohli jsme zůstat na cestě, na které jsme byli. Kal se zahušťoval i za demokratických vlád. Systematické nedostatky zůstávaly neřešeny. Nerovnosti se nadále prohlubovaly. Zhoršila se korupce a úplatkářství.



Je tragické, že Amerika musela dospět až do tohoto bodu. Několik let dalšího Trumpova režimu, ještě horšího než ten první, bude pro mnoho lidí těžkých.



Ale až se oligarchie nápadně odhalí, Američané uvidí stejně jasně jako na konci prvního "Pozlaceného věku", že nemáme jinou možnost než převzít moc zpět.



Jen tak můžeme pokračovat v základním díle Ameriky: v úsilí o rovnost a prosperitu pro mnohé, nikoliv pro hrstku. Zachování a posílení vlády z lidu, lidem a pro lid.

