Putin chce celou Ukrajinu a Trump mu ji hned v první den začíná dávat

21. 1. 2025 / Boris Cvek

Je strašné sledovat, s čím prezident Trump začal hned po nástupu do Bílého domu. Jisté je, že v této dynamice nemůže pokračovat. Abych uvedl jeden příklad: nemůže se stále trumfovat tím, že bude propouštět více a více útočníků na parlament, řádně odsouzených federálními soudy, protože je propustil už téměř všechny.

Myslím, že to byl vůbec ten nejdůležitější čin, který Trump v první den svého mandátu udělal. Nejde o to, že propustil lidi řádně odsouzené, od toho institut milosti je, ale jde o to, za co ti lidé byli odsouzeni: za násilný útok na parlament. Jinými slovy nový prezident USA sdělil veřejnosti, že parlament je legitimní terč povstání, pokud je to ve prospěch tohoto prezidenta a pod vlivem jeho lží.

A je to naprosto logické a konsistentní. Často v médiích slyším, že rozhodování Trumpa nelze predikovat. V čem vlastně? Možná v tom, že testuje realitu, kam až může zajít. Ale čekal snad někdo, že by se zastával klimatické politiky, transsexuálů nebo Indiánů? Co vlastně z hlediska pohledu na svět u něj není logické a konsistentní? Je to člověk z jednoho kusu.

Petr Kolář na Seznamu říká, že jeho republikánští přátelé v USA, kteří se hlásí k Reaganovi, jsou zděšení. U nás je celé spektrum, ať tzv. demokratů nebo populistů, nadšené. Dokonce i ti a právě ti, kdo by se rádi hlásili k Reaganovi. Tyto lidi nikdy nezajímalo, jaké svědectví o Trumpovi podali jeho bývalí blízcí spolupracovníci John Bolton, Rex Tillerson, generál Mattis nebo generál Kelly (ten o Trumpovi řekl, že splňuje definici fašisty).

Muskovo hajlování se u nás obhajuje tím, že je přítelem Izraele. No, také podporuje krajní pravici v EU a zejména AfD v Německu, stranu s neonacistickým jádrem. V 21. století je to zjevně možné. Otázka je, zda by Musk podporoval Izrael Jicchaka Rabina nebo Šimona Perese. V čem se vlastně izraelská krajní pravice liší, pokud jde o postoj k hodnotě člověka jako člověka (včetně Arabů), od neonacistů? Já se musím přiznat k velkým sympatiím k Rabinovu anebo Peresovu Izraeli. Jsem jednoznačně proizraelský v tomto smyslu. Ale to, co dělá Izrael v poslední době, zejména právě pod tlakem fanatiků z krajní pravice, to ve mně budí hnus a myslím, že to Izraeli fatálně škodí. Peres i Rabin by byli určitě proti.

Otázka je, jak se v České republice bude reagovat na to, nechá-li Trump padnout Ukrajinu. Putin vydal k Trumpově inauguraci prohlášení, které podle amerického Institutu pro studium války znamená požadavek na kapitulaci Ukrajiny. To samé ale víme už od prezidenta Macrona po jeho telefonickém rozhovoru s Putinem na začátku března 2022 (sic!):

„Macron had said Putin „wanted to seize control of the whole of Ukraine. He will, in his own words, carry out his operation to 'de-Nazify' Ukraine to the end,“ a senior aide to the French leader told the AFP news agency. (odkaz: https://www.dw.com/en/ukraine-macron-tells-putin-hes-making-a-major-mistake/a-61005062)

Chcete to česky: Macron řekl, že Putin chce celou Ukrajinu, svou operaci určenou k denacifikaci Ukrajiny dotáhne do konce. Putin chce stále to samé. Dokonce už i Trump začíná připouštět, že Zelenskyj dohodu chce, ale u Putina si tím jistý není. Ano, Putin chce Ukrajinu. Otázka je, co bude chtít pak. Bankéř Ondřej Jonáš v Radiožurnálu včera vysvětloval, že nám hrozí Jalta 2.0. Trumpova logika je zcela zjevná, jednoznačně vychází ze sfér vlivu. Do jaké sféry asi spadneme my? Ptát se nás nikdo nebude. Nota bene pokud v Německu, Francii, Británii vyhrají nacionalisté Trumpova typu.

Stejně jako se nikdo neptal Ukrajiny, když Trump poručil zastavení veškeré rozvojové zahraniční pomoci na devadesát dní. Čekali byste, že Trump hned po své inauguraci začne něco dělat pro Ukrajinu, aby jí pomohl? Přejmenoval Mexický záliv, to vám nestačí? America Great Again.

Když si přečtete zprávu v The Kyiv Independent, zjistíte, že mezi zeměmi, které přijímají nejvíce rozvojové pomoci od USA, je právě Ukrajina. V roce 2023 to bylo 17 miliard dolarů. Je pravda, že vojenské pomoci Ukrajině se zatím žádné Trumpovi rozhodnutí netýká (od začátku války v únoru 2022 USA poslaly na Ukrajinu vojenskou pomoc v hodnotě 66 miliard dolarů), málo si ale uvědomujeme, že Ukrajina je závislá na zahraniční pomoci nejen vojensky, ale i ekonomicky.

Co kdyby ale opravdu Ukrajina padla? Trump to nejspíše svede na Zelenského. Američané budou vědět bez ohledu na to, že nejkrásnější doba Ameriky právě nastala. Už mají Americký záliv, no ne? U nás se asi bude i nadále žvanit o demokracii a suverenitě a o tom, jak je Trump skvělý. S naprostou slepotou k realitě. A co bude třeba na Slovensku? Premiér Fico tam zrovna vykládá v parlamentu o vážných zjištěních tajné služby, která mají znamenat ohrožení bezpečnosti země. Že by už měl pod palcem i tajné služby? Přivezl si z Moskvy scénář, jak ovládnout Slovensko siloviky?

Odkaz na výklad Putinova prohlášení, které učinil k Trumpově inauguraci, Institutem pro studium války:

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-20-2025

Citát z The Kyiv Independent:

„Ukraine tops the list of U.S. development assistance recipients, receiving over $17 billion in economic aid in 2023 as it faces Russian aggression, official data shows. It remains unclear what programs will be affected or what the immediate impact of the order will be for Ukraine.“

https://kyivindependent.com/trump-pauses-all-us-foreign-aid-for-90-days-pending-review/

