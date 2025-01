Nepotismus, izolace, bezohlednost

Výsledkem je, že dobrat se trochu kloudných informací třeba na Twitteru je nemožné, seriózní zdroje jsou tam potlačovány, posilují tam Muskovy hovadiny a celá dezinfoscéna má uvolněná stavidla.





Proč je důležitý Twitter? Protože třeba v českém prostředí je to místo, odkud pár křiklounů s vyšším dosahem ve veřejném prostoru řídí tuzemské politiky (nepěkná podívaná to byla třeba teď kolem influencerů a jejich případné kontroly: sice nejste vzdělaný, nic vás nenutí ověřovat, co vlastně šíříte, ale máte desítky tisíc sleďů - a to je důvod, proč se s vámi schází ministr).