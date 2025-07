Lavrov nevyloučil scénář vyslání severokorejských vojáků na Ukrajinu

14. 7. 2025

Informace jihokorejské a ukrajinské rozvědky o plánovaném vyslání Pchjongjangu do bojových akcí proti Ukrajině nepřímo potvrdil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který den předtím přijel do Severní Koreje v rámci oficiální návštěvy. Informace jihokorejské a ukrajinské rozvědky o plánovaném vyslání Pchjongjangu do bojových akcí proti Ukrajině nepřímo potvrdil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který den předtím přijel do Severní Koreje v rámci oficiální návštěvy.

Po setkání se severokorejskou ministryní zahraničí se novináři zeptali Lavrova na možnost zapojení severokorejské armády do bojů na Ukrajině. V reakci na to řekl, že vyslání severokorejských jednotek do Kurské oblasti bylo iniciativou hlavy státu Kim Čong-una.

"Neměli jsme žádný důvod odmítnout upřímný projev solidarity. Vycházíme ze skutečnosti, že KLDR sama určuje formy, ve kterých provádí naši dohodu o strategickém partnerství," řekl. Mluvíme o dohodě podepsané v létě 2024 Kim Čong-unem a Vladimirem Putinem během jejich návštěvy v Pchjongjangu. Smlouva stanoví vojenskou pomoc v případě útoku na jednu ze stran.

Lavrov také řekl, že Pchjongjang během rozhovorů potvrdil "jednoznačnou podporu" všem cílům ruské "speciální vojenské operace" na Ukrajině a akcím Kremlu, stejně jako ruské armády. Šéfka ministerstva zahraničí KLDR uvedla, že Severní Korea bude bezpodmínečně podporovat politiku Ruské federace na "ochranu své územní celistvosti a suverenity" v rámci dohody o strategickém partnerství.

Na konci června členové jihokorejského parlamentu s odvoláním na údaje Národní zpravodajské služby (NIS) uvedli, že Pchjongjang by mohl vyslat další vojáky na podporu ruské ofenzívy na Ukrajině již v červenci nebo srpnu. Za tímto účelem KLDR verbuje nový kontingent, který doplní jednotky 11 000 vojáků, kteří byli dříve vysláni vyhnat ozbrojené síly Ukrajiny z Kurské oblasti.

CNN zveřejnila interní dokument ukrajinské rozvědky, podle kterého se Severní Korea připravuje na ztrojnásobení počtu svých vojáků bojujících na straně Ruska. Kyjev odhaduje, že Pchjongjang by mohl v nadcházejících měsících vyslat na pomoc Moskvě dalších 25 000 až 30 000 vojáků.

