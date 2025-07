Izraelští osadníci zabili americko-palestinského návštěvníka na Západním břehu

12. 7. 2025

čas čtení 4 minuty



Izraelští osadníci záchrankám zabránili přijet k zraněnému muži po útoku, při kterém byl zastřelen další palestinský muž



Dvacetiletý palestinsko-americký občan byl zabit izraelskými osadníky při návštěvě příbuzných na okupovaném Západním břehu, uvedla jeho rodina.



Sayfollah „Saif“ Musallet byl zbit izraelskými osadníky, když byl na rodinné farmě v oblasti poblíž Ramalláhu. Skupina osadníků pak tři hodiny bránila sanitkám v přístupu k Musalletovi, který podle nich zemřel na následky zranění ještě před příjezdem do nemocnice.



Další palestinský muž, 23letý Razek Hussein al-Shalabi, byl při útoku smrtelně postřelen a ponechán, aby vykrvácel, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví. Pohřeb obou mužů se podle Musalleta bratrance uskuteční v neděli, aby mohli být pohřbeni společně.



Útoky přicházejí uprostřed vlny rostoucího násilí izraelských osadníků namířeného proti Palestincům na Západním břehu – od 7. října 2023 tam bylo zabito více než 1 000 Palestinců a nejméně 9 000 jich bylo zraněno.



Izraelská armáda tvrdila, že na Izraelce byly hozeny kameny a že „došlo k násilnému střetu“. Dodala, že „má informace o palestinském civilistovi“ a že incident vyšetřuje.



Mluvčí amerického ministerstva zahraničí uvedl, že má informace o smrti amerického občana na Západním břehu a že je „připraven poskytnout konzulární služby“, ale „z důvodu respektu k soukromí rodiny“ se odmítl dále vyjádřit.



Rodina v prohlášení požadovala, aby americké ministerstvo zahraničí vyšetřilo zabití, a vyzvalo ho, aby „izraelské osadníky, kteří zabili Saifa, pohnali k odpovědnosti za své zločiny“. Svědci střetu tvrdili, že během něj byli přítomni izraelští vojáci.



Od 7. října byli na Západním břehu zabiti tři palestinsko-američtí teenageři. Dosud nebyl za jejich smrt nikdo potrestán.



Mussalet se narodil a vyrůstal na Floridě a právě otevřel se svým otcem zmrzlinárnu v Tampě. Podle rodiny odcestoval na začátku června na Západní břeh, aby navštívil příbuzné.



„Byl to velmi milý kluk, plný nadějí a snů,“ řekl Hijaz, který truchlil nad tím, že nedokázali zachránit svého přítele.



V prohlášení jeho rodina uvedla: „Saif byl bratr a syn, který právě vstupoval do nejlepších let svého života. Byl to laskavý a pracovitý mladý muž, který si vysloužil hluboký respekt. Saif vybudoval v Tampě úspěšný podnik a byl známý svou štědrostí, ambicemi a vazbami na své palestinské kořeny.“



Mussalet byl napaden na farmě své rodiny ve městě Baten al-Hawa severně od Jeruzaléma. Tato oblast se nachází v zóně B, která je pod správou palestinské samosprávy, ale pod bezpečnostní kontrolou izraelské armády.



O týden dříve v téže oblasti napadli osadníci dva novináře německé televizní stanice DW, což vyvolalo ostrou reakci německého velvyslance v Izraeli. Osadníci na ně házeli kameny, přestože měli na sobě dobře viditelné novinářské vesty, a těžce poškodili jejich auto. Izraelská armáda uvedla, že incident prošetří.



Izraelská armáda je lidskoprávními organizacemi obviňována, že nezasahuje proti osadníkům nebo dokonce pomáhá osadníkům při nájezdech na palestinské vesnice, kde ničí majetek a útočí na obyvatele. Zatýkání osadníků je vzácné.



O dva týdny dříve více než 100 osadníků řádilo ve vesnici Kafr Malek poblíž Ramalláhu, kde zabili tři muže a několik dalších lidí zranili.



Na pohřbu Abrahama Azulaye, vojáka izraelských obranných sil a osadníka zabitého ve středu v jižní Gaze, truchlící volali po pomstě Palestincům za smrt svého přítele.



„Chceme odplatu,“ řekl jeden z přátel. „Chceme chrám, chceme pomstu.“



Bidenova administrativa uvalila sankce na několik osobností z osadnické komunity ve snaze omezit násilí, ale tyto sankce byly zrušeny Donaldem Trumpem poté, co se stal prezidentem USA.





„Osadníci chtějí převzít naši zemi,“ řekl Hijaz. „Jejich agresivita se každým dnem zvyšuje. Izraelská armáda je přijíždí chránit a nedělá nic, aby jim zabránila v útocích na nás. Nikdo nemůže osadníky pohnat k odpovědnosti.“



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

