Egyptolog vyučuje o elektromobilitě, vizích, volné soutěži a regulacích

10. 7. 2025 / Jiří Hlavenka

čas čtení 1 minuta

A tohle jsme si taky zvolili do Senátu. Egyptolog neví ani tu základní věc, že automobily Tesla dostaly v USA celkem okolo 20 miliard dolarů (!) v grantech, přímých podporách, regulačních kreditech, daňových úlevách a zákaznických pobídkách a nebýt těchto peněz, nejspíš by nevyrobila jediný vůz (nepustila by se do toho). Vychází to na 8 300 USD (200 000 Kč) na jedno auto! Dramaticky víc než v EU.













Pozn. Bohumila Kartouse: Egyptolog Bárta ve svém bábolu o elktromobilitě a dotacích označuje mimo jiné Michala Půra, nájemného píáristu, který předstírá, že je kredibilní novinář. Není to náhoda, protože Půr se spolupodílel na Bártově senátní kampani. Půr dlouhodobě pracoval pro komunikační projekty skupiny PPF. Pokud lze v něčem spatřit jednotící prvek na pozadí informačních kampaní, kterým se tento politicko-ekonomický nexus věnuje, pak jsou to demagogické a primitivní poučky o fungování ekonomiky na úrovni přednášek Václava Klause. Mimochodem, vnuk Václava Klause pro Půra pracuje.

0