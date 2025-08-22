Putin se směje touhou po míru a Trump se naštval na Ukrajinu kvůli Orbánovi
22. 8. 2025 / Boris Cvek
Hlavní titulek na iRozhlase? „Setkání Zelenskyj-Putin se blíží. „Summit musí být velmi dobře připraven,“ upozorňuje Bříza.“ Bříza je český expert.
V tu samou dobu najdete na Telegrafu aktuální oznámení ruského ministra zahraniční Lavrova: Putin není připraven se setkat se Zelenským. Myslím, že Lavrov to má nahnuté, protože neví, že Putin chystá mírové setkání se Zelenským. Proč se nezeptá Břízy? A proč se proboha Telegraf věnuje Lavrovovi a ne Břízovi?
Politico píše, že paní Kallas, představitelka EU pro zahraniční politiku, říká, že se Putin po summitech na Aljašce a ve Washingtonu jen směje. Jistě tím má na mysli, že pečlivě připravuje mírové setkání se Zelenským. Proto má přece Putin takovou radost a směje se, že konečně může být mír.
Jenže co si to dovoluje ten Zelenskyj? Podle Reuters prezident Ukrajiny oznámil, že Putin dělá vše pro to, aby zmařil summit s ním. Zelenskyj by měl okamžitě zavolat Břízovi, jinak dojde k nějaké fatální chybě, protože Putin se přece za smíchu pilně připravuje na mírové setkání. A Zelenskyj to neví! Osud Evropy stojí na Břízovi!
Mezitím se Trump strašně naštval. Ale opravdu. Už dlouho nebyl tak naštvaný. Naposledy když hrozil Rusku ultimátem, které vypršelo jako prázdný kec 8. srpna. Teď je ale fakt, opravdu naštvaný. Zapřísahám vás, věřte mi.
Včera přece Putin zlikvidoval americkou továrnou v Mukačevu na západě Ukrajiny. Dokonce i Prima ZOOM psala, že tohle má Trump za odměnu za to, že Putinovi tleskal na červeném koberci. Bříza by řekl, že to je projev svědomité přípravy na summit ze strany Putina. A Putin se směje touhou po míru.
Jenže Trump se nenaštval kvůli Mukačevu. K tomu zatím nic neřekl. To je přece takový detail. Politico píše, že Trump je „very angry“ kvůli tomu, že Ukrajina zasáhla přívod ropy Orbánovi do Maďarska! Sakra, to je ale machr ten Trump.
