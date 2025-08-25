Jen každý sedmý Rus chce žít v kapitalismu - méně než třetina těch, kteří chtějí žít v socialismu
Podle průzkumu téměř dvě třetiny Rusů věří, že současný ruský režim hájí zájmy bohatých a byrokracie, zatímco zhruba třetina se domnívá, že Kreml má obavy o všechny Rusy. Je příznačné, že průzkum zjistil, že "téměř nikdo" si nemyslí, že stát má zájem na ochraně chudých.
Výsledky naznačují, že Putinův režim bude moci dál počítat s poměrně velkou podporou. Nejen pro obnovu autoritářského vládnutí, ale také pro pokračující omezení trhů a přímý návrat pod vládní kontrolu nebo nepřímé ovládání nejdůležitějších výrobních prostředků.
V takovém rozsahu tyto postoje naznačují, že ti, kdo se staví proti demokracii a volným trhům, obnovili velkou část pozic, o nichž mnozí sebevědomě předpokládali, že v roce 1991 byly definitivně prohrány.
Zdroj v ruštině: ZDE
