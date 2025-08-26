Netanjahu übertrifft Wladimir Putin und George W. Bush bei weitem, wenn es darum geht, unschuldige Zivilisten zu töten

26. 8. 2025

čas čtení 4 minuty



Der Politologe und liberale Zionist Michael Walzer lieferte zu Beginn der israelischen Kampagne ein Interview, in dem er sagte: "Es ist für mich nicht leicht, so etwas zu sagen, aber wenn unter den 30.000 getöteten Palästinensern fast 10.000 Hamas-Kämpfer waren, ist das kein schlechtes Verhältnis für einen solchen Krieg auf städtischem Gelände." Aber was wäre, wenn das Verhältnis 8.900 zu 41.100 wäre? Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Walzer unterstützte 1967 den israelischen Angriffskrieg gegen Ägypten, in dessen Verlauf die Israelis zum ersten Mal palästinensische Gebiete besetzten, die sie 1948 nicht hatten einzunehmen vermocht. Als Befürworter eines "gerechten Krieges" hat er immer den israelischen Militarismus und Expansionismus unterstützt – genauso wie die meisten amerikanischen Politologen aus Gründen, die ich nicht verstehe. Walzers Mathematik in Bezug auf Gaza war falsch, ebenso wie seine Leugnung des Völkermords.

Israelische Investigativjournalisten erhielten Zugang zu israelische Militäraufzeichnungen, die die besten Schätzungen über die Zahl der getöteten Hamas-Kämpfer im Vergleich zur Zahl der Zivilisten enthalten. Es zeigt sich, dass das Verhältnis der getöteten Zivilisten 83 % zu 17 % der Kämpfer beträgt. Der tatsächliche Anteil der getöteten Zivilisten kann sogar noch höher sein, weil viele Zivilisten unter Trümmern begraben sind – und weil die israelische Luftwaffe Hunderte von Tonnen-Bomben auf bewohnte Wohnhäuser abgeworfen hat, auch wenn im Umfeld kein militärisches Ziel war.

Das ist sehr schlimm.

Laut dem Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte "starben seit dem Beginn der vollwertigen Invasion Russlands in die Ukraine wenigstens 13.883 Zivilisten, darunter 726 Kinder.."

Laut dem Zentren für strategische und internationale Studien(CSIS) starben etwa 250.000 russische Soldaten im Krieg. Es gibt auch niedrigere Schätzungen, die basieren aber auf der passiven Sammlung von Informationen, die immer zu einer Unterschätzung führt. Was die ukrainischen Soldaten betrifft, so beziffert derselbe Bericht ihre Verluste auf 60.000 bis 100.000.

Sagen wir also 350.000 militärische und 13.883 zivile Opfer, während wir im Voraus einräumen, dass die Zahl der zivilen Opfer aufgrund der Kriegswirren möglicherweise unterschätzt wird. Dies würde ein Verhältnis von zivilen Opfern zu militärischen Opfern von 3,9 % bedeuten.

Es stimmt, dass dieses Verhältnis an zivilen Opfern in modernen Kriegen gering ist, aber der Krieg in der Ukraine und der Krieg in Gaza werden mit ähnlichen Waffen – Flugzeugen, Drohnen, Artillerie – geführt und finden in einer ähnlichen zeitlichen Ebene statt.

Wladimir Putin wird von europäischen und amerikanischen Politikern für den Tod und die Zerstörung, die er in der Ukraine angerichtet hat, weithin verurteilt.

Im Gegensatz dazu wird der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Washington und weiten Teilen Europas immer noch gefeiert, auch wenn er weitaus verabscheuungswürdiger ist, wenn es um die Behandlung unschuldiger Zivilisten geht, wie um Frauen und Kinder, älterer Männer, Behinderter oder Männer, die nicht im Dienst sind.

Wenn Putin ein "Monster" ist, wie die Senatorin Amy Klobuchar (D-Minnesota) sagte, was ist dann Netanjahu? Klobubukarová hat zu dieser Frage offenbar keine klare Meinung.

Im Irakkrieg in den jahren 2003–2011 schätzte die Organisation Iraq Body Count - zum Teil auf der Grundlage von Pentagon-Aufzeichnungen, die von Wikileaks veröffentlicht wurden -, dass die US-Streitkräfte direkt für den Tod von 15.163 Zivilisten und 23.000 irakische Aufständische verantwortlich waren. So dass 65 Prozent derjenigen, die von den US- und Koalitionstruppen getöteten wurden, waren feindliche Kämpfer und 35 Prozent Zivilisten.

Walzer verglich Gaza mit dem Falludscha-Feldzug von 2004, aber das war nur eine Schlacht. Wenn wir den ganzen Krieg betrachten, ist es nicht möglich, sie zu vergleichen.

Natürlich starben weitere Zehntausende Iraker vorzeitig wegen den schlimmen gesundheitlichen Folgen des Krieges – einige Forscher im Bereich der öffentlichen Gesundheit schätzen, dass es Hunderttausende waren. Experten für öffentliche Gesundheit schätzen jedoch auch, dass zwischen 200.000 und 300.000 Palästinenser in Gaza an Krankheiten, schlechter Ernährung und Wasser, unzureichender medizinischer Versorgung und anderen Faktoren, für die Netanjahu verantwortlich ist, gestorben sind oder sterben werden. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist der israelische Ministerpräsident proportional gesehen ein größeres Monster.

Ob es George W. Bush war, ein Kriegsverbrecher, der einseitig in ein anderes Land einmarschierte und es in Schutt und Asche legte, oder Wladimir Putin, der einseitig in ein anderes Land einmarschierte und seinem Opfer enormes Leid zufügte, keiner von ihnen kann an Benjamin Netanjahu heranreichen. Im Spiel der Tötung unschuldiger Kinder, Frauen und unbewaffneter Männer ist Netanjahu der Champion des 21. Jahrhunderts.

Darüber hinaus haben weder Bush noch Putin versucht, die Zivilbevölkerung auszuhungern, damit sie sich unterwirft, und haben in den angegriffenen Ländern keine Hungersnot verursacht.

Im Wettstreit um den schlechtesten Menschen der Welt gewinnt Netanjahu eindeutig.

Und ja, es ist Völkermord.

