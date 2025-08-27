Rusko může kvůli útokům bezpilotních letounů natrvalo přijít o několik velkých rafinérií
27. 8. 2025
Útoky ukrajinských dronů na ruské ropné rafinérie, které byly obnoveny v srpnu a zasáhly nejméně 7 velkých rafinérií, by mohly způsobit nenapravitelné škody na domácí rafinaci ropy, varuje Serhij Vakulenko, vedoucí pracovník Carnegie Endowment for International Peace.
Od začátku měsíce se kvůli útokům bezpilotních letounů v Rusku zcela zastavily rafinerie Syzran, Novokujbyševsk, Saratov a Volgograd. Polovinu kapacity zastavil rjazaňský provoz společnosti Rosněfť, který dodává palivo do Moskvy a regionu. Bezpilotní letouny zaútočily také na rafinerie Slavjansk, Afipskij a Novošachtinsk.
Tyto rafinérie by mohly být vyřazeny z provozu na dlouhou dobu nebo "dokonce trvale", řekl Vakulenko Financial Times.
V loňském roce již ukrajinské nálety dronů snížily rafinaci ropy v Rusku na dvanáctileté minimum 267 milionů tun. Ale pak byly údery sice četné, ale roztroušené a postihovaly zpravidla jednu lokalitu po druhé, poznamenává Vakulenko. Nyní upozorňuje, že úsilí je zaměřeno na všechny závody v klíčových regionech spotřeby a zpracování a může vést k "bezprecedentním" důsledkům pro trh s pohonnými hmotami.
Údery bezpilotních letounů zasáhly závody, které patří mezi největší v zemi - Volgograd (Lukoil, 14,8 milionu tun ročně) a Rjazaň (Rosněfť, 13,8 milionu tun ročně). V důsledku toho bylo během více než dvou týdnů vyřazeno nejméně 10 % kapacit rafinérií ropy, odhaduje analytik společnosti Finam Sergej Kaufman.
Aby vláda pokryla schodek, zavedla úplný zákaz vývozu benzínu z Ruska. To by mělo přidat zhruba 150 tisíc tun pohonných hmot do čerpacích stanic. "Ani se zákazem vývozu však není domácí poptávka plně uspokojena," uvádí Kaufman.
Nedostatek benzínu vznikl na Krymu, kde se úřady vrátily k sovětské praxi prodeje pohonných hmot pomocí kuponů. Benzín zmizel z čerpacích stanic v Zabajkalsku, na Kurilských ostrovech a v Přímoří, kde jsou řidiči nuceni stát hodiny ve frontách na doplnění paliva. Burzovní ceny benzínu od začátku roku vyskočily o 40-50 % a po celý srpen přepisovaly historické záznamy: náklady na Ai-92 dosáhly 72,6 tisíc rublů za tunu a Ai-95 82,2 tisíce.
Situaci zhoršuje skutečnost, že nikdo neví, kolik benzínu se v Rusku ve skutečnosti vyrábí, upozorňuje Kaufman: v loňském roce vláda utajila statistiky o rafinériích.
Problémy jsou také spojeny se sankcemi, které narušují běžné opravy, připustil v červenci ministr energetiky Sergej Civiljov.
Téměř všechny velké ruské rafinerie byly postaveny a modernizovány za účasti evropských a amerických společností. Západní vybavení pro rafinerie však okamžitě spadlo pod sankce – v rámci prvního balíku pro invazi na Ukrajinu v únoru 2022. V roce 2000 tvořila zahraniční konstrukční řešení 80 % zařízení při rafinaci ropy a dokonce i v sovětských dobách byly technologie pro rafinerie nakupovány na Západě, zejména jednotky katalytického reformingu, poznamenal Sergej Kondratěv, zástupce vedoucího ekonomického oddělení Institutu pro energetiku a finance.
Rafinerie nebyly schopny přejít na domácí výrobu, a to navzdory státní politice nahrazování dovozu. Podle Kondratěvových odhadů bylo v roce 2024 ruského původu pouze 45 % rafinérských čerpacích zařízení, 40 % kompresorů a pouze 30 % reaktorů a koksáren.
