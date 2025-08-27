Izrael ničí celé čtvrti ve snaze obsadit město Gaza
27. 8. 2025
Izrael používá při svém tažení za obsazením města Gaza drtivou sílu, tanky a stíhačky srovnávají se zemí celé bloky
Francouzský prezident Emmanuel Macron zaslal v úterý premiérovi Benjaminu Netanjahuovi dopis, ve kterém varoval, že izraelský plán na opětovnou okupaci města Gaza, nucené vysídlení Palestinců a jejich uvržení do hladomoru Izraeli nikdy nepřinese vítězství.
Tyto akce pouze prohloubí izolaci Izraele, dodal, posílí ty, kteří ji využívají „jako záminku pro antisemitismus“, a ohrozí židovské komunity po celém světě.
„Francie se nemůže smířit s tím, že její přítel jako Izrael upadá do spirály násilí, která je v rozporu s jeho historií, jeho původem a jeho demokratickou podstatou, a odvrací se od příležitosti, kterou mu dnes historie nabízí,“ napsal.
Macron dodal, že zcela odmítá obvinění z neúčinnosti v boji proti antisemitismu a argumentoval, že antisemitismus by neměl být používán jako politický nástroj a že „nemůže omlouvat Izrael za politiku, kterou dnes provádí v Gaze a na palestinských územích“.
Opět představil plán, který jeho vláda prosazuje společně se Saúdskou Arábií, aby byl uznán palestinský stát a zároveň byl potlačen a izolován Hamás. Macron uvedl, že uznání takového státu Francií „vychází z našeho přesvědčení, že trvalý mír je nezbytný pro bezpečnost státu Izrael“.
Zdůraznil také, že Palestinci z této země nezmizí a že na ni mají také práva, a dodal, že „nic nemůže ospravedlnit“ humanitární katastrofu v Gaze.
„Nelidská politika“: Hamás odsuzuje Izrael za zadržování nejméně 726 těl Palestinců a vyzývá k akci
Palestinská skupina vyzvala k mezinárodnímu tlaku na Izrael, aby přestal zadržovat těla zabitých Palestinců, a označila tuto praxi za „odporný sionistický zločin, který odhaluje jeho sadismus a brutalitu“.
Hamás uvedl, že Izrael v současné době zadržuje nejméně 726 těl Palestinců, „některá již desítky let“, a prohlásil, že „tato nelidská politika“ se od 7. října 2023 ještě zintenzivnila.
„Toto číslo je zdokumentované, ale v pásmu Gazy je ještě další počet mučedníků, jejichž osud zatím nebyl zdokumentován, což ještě zhoršuje rozsah a hrůznost tohoto zločinu,“ uvádí se v prohlášení na Telegramu.
Obyvatelé Gazy jsou v pasti uprostřed zesílených izraelských útoků
"Nepamatuji si, že bych minulou noc spal, stejně jako všichni ostatní. Všichni jsme byli vzhůru a měli jsme obavy z toho, co se bude dít dál. Zvuky obrněných vozidel a tanků byly jasně slyšet dlouho po půlnoci, doprovázené neúnavnými útoky těžkého dělostřelectva.
V těchto dnech izraelská armáda zesiluje své útoky v noci, což vyvolává ještě větší paniku a strach mezi již tak traumatizovaným a vysídleným obyvatelstvem.
Hrozí nám další vysídlení, protože většina lidí je nyní obklíčena a namačkána na malém území v západní části města Gaza.
Většina lidí zde již byla vyhnána ze severní části pásma, zejména z Jabálíje a jejího okolí.
„Po sirénách, které před chvílí zazněly v několika oblastech Izraele, byla izraelským letectvem zachycena raketa vystřelená z Jemenu,“ uvedla izraelská armáda na Telegramu s odkazem na letectvo.
Nikdo se k raketovému útoku okamžitě nepřihlásil. Nejsou hlášeny žádné škody ani oběti v Izraeli.
V neděli izraelská armáda bombardovala jemenské hlavní město Saná, přičemž tam podle místních zdravotnických úředníků zahynulo 10 lidí.
Jemenští rebelové z hnutí Húsiů opakovaně odpalují rakety a drony na Izrael od začátku války v Gaze 7. října 2023, což podle této skupiny má za cíl vyvinout tlak na Izrael, aby ukončil své zvěrstva a obléhání pobřežní enklávy.
Americký vyslanec Witkoff říká, že Washington se domnívá, že válka v Gaze bude do konce roku „vyřešena“
V rozhovoru pro Fox News včera Trumpův vyslanec pro Blízký východ předpověděl, že válka v Gaze skončí „tak či onak, určitě do konce tohoto roku“.
To je opatrnější předpověď než Trumpovo vlastní tvrzení o den dříve, že věří, že konflikt skončí do tří týdnů.
Americký ministr zahraničí Rubio se ve středu setká s izraelským ministrem zahraničí Saarem
Podle harmonogramu ministerstva zahraničí se oba nejvyšší diplomaté setkají v americkém hlavním městě v 15:15 (19:15 GMT).
Setkání se koná ve stejný den, kdy má americký prezident Donald Trump podle svého vyslance Steva Witkoffa předsedat „velké schůzce“ o situaci v Gaze.
Witkoff včera v rozhovoru pro Fox News uvedl, že schůzka pomůže při přípravě „velmi komplexního plánu“, který se právě vypracovává.
Izrael dosud oficiálně nereagoval na návrh příměří předložený zprostředkovatelem Katarem a Egyptem, který podle Dauhá přijal Hamás a který je téměř identický s dřívějším návrhem podporovaným USA.
Agentura Wafa informuje, že izraelské síly provedly v noci sérii razií a zatýkání na okupovaném Západním břehu, což je od vypuknutí války v Gaze téměř denní záležitost.
Izraelský útok způsobil zranění v blízkosti stanového tábora v Gaze
Izraelský útok bezpilotním letounem zasáhl v noci stanový tábor pro vysídlené osoby ve čtvrti Sheikh Radwan v Gaze, informují naši kolegové na místě s odvoláním na místní záchrannou službu.
Útok zranil několik lidí, uvedli.
K útoku došlo poté, co včera zasáhla vlna útoků oblasti v Gaze a jejím okolí, včetně útoku na oblíbený trh, při kterém zahynulo pět lidí.
Izraelské útoky zabily pět lidí v jižní Gaze: lékařské zdroje
Podle Násirovy nemocnice byli tři Palestinci zabiti při izraelském leteckém útoku na provizorní stan pro vysídlené osoby v oblasti Asdaa, severozápadně od Khan Younis.
Jinde v jižní Gaze podle kuvajtské polní nemocnice zahynula žena a dítě při izraelském útoku dronů na stany západně od Khan Younis.
Šest syrských vojáků bylo zabito při izraelských dronech na předměstí Damašku, uvádí státní televize
Šest syrských vojáků bylo zabito při izraelských dronech na předměstí Damašku, informovala ve středu ráno státní televize El Ekhbariya.
Hamás v úterý odmítl izraelské prohlášení, že útok na nemocnici v Gaze, při kterém zahynulo několik novinářů, byl zaměřen na kameru ovládanou militantní skupinou, a označil toto obvinění za „neopodstatněné“. Izraelská armáda v úterý uvedla, že její síly při dvou útocích, které den předtím zabily pět novinářů v nemocnici, mířily na kameru ovládanou Hamásem, což vyvolalo vlnu mezinárodního odsouzení. Pondělní útok v jižní části Gazy v Khan Younis zabil nejméně 20 lidí, včetně pěti reportérů, kteří pracovali pro Al Jazeera, Associated Press a Reuters, mimo jiné.
Hamás v úterý popřel, že by některý z Palestinců zabitých při izraelském útoku na Násirovu nemocnici v Gaze v pondělí byl militant. Izrael dříve uvedl, že při útoku zabil šest militantů, ale vyšetřuje, jak byli zabiti civilisté, včetně pěti novinářů. „Můžeme potvrdit, že novináři agentur Reuters a AP nebyli cílem útoku,“ řekl v úterý agentuře Reuters mluvčí armády podplukovník Nadav Shoshani.
OSN požaduje, aby izraelské vyšetřování nezákonných zabití v Gaze, včetně dvojitého bombardování Násirovy nemocnice, přineslo výsledky a zajistilo odpovědnost. „Je třeba, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost,“ řekl v úterý novinářům v Ženevě mluvčí úřadu OSN pro lidská práva Thameen Al-Kheetan. Dodal, že počet novinářů zabitých v Gaze vyvolává mnoho otázek ohledně útoků na pracovníky médií.
Izraelské síly v úterý provedly razii v okupovaném městě Ramalláh na Západním břehu Jordánu, při které se zaměřily na směnárnu, odkud ukradly větší množství peněz, a podle Červeného půlměsíce zranily desítky Palestinců. Izrael provádí časté razie na Západním břehu, kde napětí zůstává vysoké po celou dobu války v Gaze, ale vpády do centra Ramalláhu – sídla palestinské samosprávy – jsou relativně vzácné.
Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý zveřejněném dopise izraelskému premiérovi ostře odmítl jeho nedávnou kritiku rostoucího antisemitismu ve Francii a varoval, že tato otázka by neměla být „zneužívána jako zbraň“. V souvislosti s rostoucím mezinárodním napětím kolem konfliktu v Gaze propukly spory ohledně nárůstu antisemitských činů a zločinů z nenávisti ve Francii.
Novináři v Libanonu požadují omluvu od vysokého amerického vyslance poté, co jim řekl, aby se „chovali civilizovaně“ a nebyli „animální“. Když novináři po úterním setkání americké delegace s libanonským prezidentem Josephem Aounem pokřikovali otázky, vystoupil Tom Barrack, americký velvyslanec v Turecku a zvláštní vyslanec v Sýrii, na pódium v přeplněné místnosti a řekl: „Budeme mít jiná pravidla... prosím, buďte chvíli potichu. V okamžiku, kdy to začne být chaotické, jako zvířecí, odejdeme.“
■ Izraelští organizátoři uvedli, že se hlavní protest na náměstí Hostage Square zúčastnilo 350 000 lidí, kteří požadovali ukončení války a dohodu o rukojmích. : Zatímco Izraelci demonstrovali a požadovali dohodu o rukojmích, bezpečnostní kabinet opustil schůzi bez odpovědí
■ Osadníci napadli Palestince a izraelské aktivisty holemi v oblasti vesnice Qawawis v jižní části Hebronských hor na Západním břehu a zranili sedm lidí.
■ Izraelští vojáci provedli denní operaci ve městě Ramalláh na Západním břehu Jordánu, při které provedli razii v směnárně, která podle armády převáděla finanční prostředky členům Hamásu. Podle zpráv bylo zraněno 33 osob.
■ Velitel izraelské armády nařídil jednotkám, aby prošetřily útok na Násirovu nemocnici v Khan Yunis v Gaze, při kterém v pondělí zahynulo 20 osob.
■ Ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo, že při útocích IDF bylo během 24 hodin zabito 75 Palestinců, z toho 17 při čekání na pomoc.
■ Americký vyslanec Thomas Barrack uvedl, že Libanon v neděli předloží plán, jak přesvědčit Hizballáh k odzbrojení, přičemž se očekává, že Izrael předloží odpovídající rámec pro své vojenské stažení.
■ Demokratický národní výbor zamítl návrh usnesení požadující pozastavení americké vojenské pomoci Izraeli.
■ Německý kancléř Friedrich Merz oznámil, že Německo v tuto chvíli neuzná palestinský stát.
■ Ministr obrany Israel Katz uvedl, že IDF „zůstane na vrcholu hory Hermon a v demilitarizované zóně (v Sýrii) a Izrael má v úmyslu pokračovat v „ochraně drúzů v Sýrii“.
