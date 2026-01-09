Wenn das Imperium schwächelt, tritt es wie eine verwundete Stute herum.

9. 1. 2026 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

Wir leben in toxisch turbulenten Zeiten, in denen viele von uns langsam beginnen, das Wesen der imperialistischen Außenpolitik der Vereinigten Staaten sowie das Wesen des politischen Systems in den Vereinigten Staaten zu verstehen. Donald Trump und seine Anhänger prahlen nicht mehr mit pompösen Phrasen über Demokratie, deren weltweite Verbreitung oder die regelbasierte Ordnung wie seine liberalen und konservativen Vorgänger. Die Maske wird entfernt. Es gibt jedoch einen grundlegenden Unterschied, da Washington nun ein autonomes Gebiet eines NATO-Mitgliedsstaates ins Visier nimmt, da die US-Annexion Grönlands offenbar ein vollendetes Fait accompli ist.





Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig