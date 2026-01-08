Grahamovy sankce a Trumpova vláda ve Venezuele
8. 1. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Mohl by třeba s oznámením počkat, až ty sankce skutečně budou? To by asi přestal hrát tu roli, kterou mu Trump určil. Tak třeba budou. Je leden 2026. Bude si to někdo pamatovat za měsíc? Pamatuje si vůbec ještě někdo, že Venezuele vládnou Spojené státy? A je to jen pár dní od chvíle, kdy to prezident Trump oznámil. A mír na Ukrajině? Každou chvíli!
Víte, jak se pozná, že ve Venezuele je americký protektorát? Představte si Bavorsko v létě 1945. To už bylo okupováno Spojenými státy. Představte si, že bavorská vláda ohlásí státní smutek na památku Hitlera a prohrané války. Po Hitlerovi v Německu nastoupí Himmler. Samozřejmě pod americkým vedením. A to není vše. Protinacistická opozice vyzývá k propuštění politických vězňů. Gestapo a koncentráky jedou dále. Takhle by vypadala porážka nacistického režimu v Německu v Trumpově provedení.
Tehdy by mu to ale asi nikdo nesežral, dnes komentátoři a novináři, politici atd. hrají hru na to, že se zločinecký režim opravdu podařilo svrhnout. Chtěl bych zdůraznit, že mé pohoršení nesměřuje k tomu, aby Spojené státy Venezuelu skutečně okupovaly. To by skončilo asi velkou katastrofou a debaklem (ale třeba by to Trumpa zničilo, což bych vnímal samozřejmě pozitivně… on ale ví, jak to hrát, aby zničil demokracii, ne sebe). Hrůzu ve mně budí to, jak je Trump se svým výsměchem do očí bijící realitě mediálně a politicky úspěšný.
