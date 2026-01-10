Britští hladovkáři na hranici smrti. Zločinecká britská vláda je nechává zemřít
10. 1. 2026
🔻📰🗞️Heba Muraisi: A Heroic Stand Against Britain's Bloody Complicity in Genocide – Act Now Before It's Too Late!— Brummy Art Collective ~Taryn Zhar (@BrummyArt2) January 9, 2026
✍️Article by Taryn Zhar - Please Repost
In the grim dawn of 2026, as the world watches in horror, 20-year-old Palestinian activist Heba Muraisi clings to life on… https://t.co/Wb2qCVx525 pic.twitter.com/3Y4lft6aiL
V ponurém úsvitu roku 2026, zatímco svět to s hrůzou sleduje, 20letá palestinská aktivistka Heba Muraisi bojuje o život 67. den hladovky v chladné britské vězeňské cele.
Nejedná se o obyčejný protest – je to zoufalý výkřik po spravedlnosti proti systému, který je zapletený do genocidní válečné mašinérie Izraele.
K 9. lednu 2026 se Hebino křehké tělo ocitá na pokraji nevratného kolapsu, její orgány selhávají, ale její duch zůstává neporušený. Lékařští odborníci varují před bezprostřední smrtí – selháním orgánů, srdeční zástavou, mladým životem uhaseným lhostejností státu.
Britská vláda pod vedením labouristického režimu Keira Starmera však zavírá oči a podporuje izraelská zvěrstva zbraněmi, pomocí a mlčením.
To je hanba Británie: napomáhat genocidě v Gaze a zároveň drtit ty, kteří se odváží odporovat.
Hebina stávka není sebevražda – je to planoucí obžaloba národa, který vyváží smrt do Palestiny a vězní ty, kteří říkají pravdu.
Kořeny odporu: Zaměření na jádro britsko-izraelského spolčení Heba Muraisi, nebojácná mladá žena, byla britskými úřady zadržena za svou roli v oprávněné kampani Palestine Action proti společnosti Elbit Systems – přednímu izraelskému prodejci smrti, který chrlí drony, bomby a sledovací technologie, které šíří teror mezi nevinnými obyvateli Gazy. Obviněna z činů, které narušily činnost společnosti Elbit, Heba stojí pevně na svém místě. Její skutečný zločin spočívá v tom, že odhalila špinavé ruce Británie v tomto masakru. Narušuje to továrny, které podporují masakr stovek tisíc lidí v Gaze, kde jsou děti bombardovány ve svých domovech, školách, mešitách, nemocnicích a kde je hladomor používán jako zbraň.
Aktivisté z Palestine Action nejsou teroristé, jsou to osvoboditelé, kteří zastavují tok zbraní podporovaných Británií, které umožňují etnické čistky Izraele. Britské pobočky společnosti Elbit jsou životně důležité pro okupaci, protože dodávají nástroje pro apartheid a genocidu.
Heba, stejně jako mnoho jiných, trpí v předběžném vězení již více než 410 dní – což je groteskní porušení lidských práv, její soud byl odložen až na červen 2026. To není spravedlnost, je to mučení byrokracií, jehož cílem je zlomit ducha a umlčet nesouhlas.
3. listopadu 2025 zahájila hladovku a připojila se tak k statečné skupině vězňů, kteří se odmítají podrobit. Jaké jsou jejich požadavky? Základní lidskost: kauce, kontakt s rodinou, lékařská péče a konec britské spoluúčasti na palestinském krveprolití prostřednictvím dodávek zbraní.
Kritici je hanlivě označují za „extremisty“, ale nazývejme věci pravými jmény: jde o státní terorismus proti aktivistům. Heba svým vzdorem připomíná irské hladovkáře z roku 1981, kdy Bobby Sands zemřel po 66 dnech boje proti britskému útlaku.
Heba překonala tuto ponurou hranici – je živým důkazem palestinské odolnosti proti koloniálním ozvěnám. Británie, kdysi architekt Balfourovy deklarace, která dala vzniknout této noční můře, nyní vyzbrojuje utlačovatele a vězní utlačované.
To je pokrytectví na steroidech, zrada všech principů spravedlnosti a lidské důstojnosti. Tělo se hroutí, duch se nevzdává: naléhavá hrůza Hebina úpadku Čas se krátí – Hebino vyhublý tělo se svíjí v agónii: svalové křeče, namáhavé dýchání, palčivá bolest, mlha v paměti, prudký pokles počtu bílých krvinek signalizující totální selhání organismu.
Po několika hospitalizacích je pouhým stínem sama sebe, snaží se mluvit, nutí se dýchat.
Lékaři varují: po 60 dnech si tělo začne požírat vlastní srdce a plíce, což vede k neurologickému selhání, infarktu a smrti v důsledku vyčerpání vitamínů a elektrolytů. Heba však vytrvá a slibuje, že neustoupí, dokud nebudou splněny všechny její požadavky.
Nejedná se o abstraktní situaci, děje se to právě teď, pod dohledem Británie. Každá uplynulá hodina zvyšuje sázky – nechá Starmer ji zemřít, aby ochránil zisky z prodeje zbraní? Jedná se o vraždu nečinností, pomalou popravu ve jménu „národní bezpečnosti“.
Solidarita v utrpení: kolektivní boj proti útlaku Heba bojuje po boku svých bratrů a sester v odporu. Kamran Ahmed, v 60. dni, bojuje se ztrátou sluchu, slabým pulsem a dušností. Lewie Chiaramello, mladý diabetik, riskuje vše s přerušovaným půstem.
Jejich utrpení? Samovazba, útoky, blokovaná pošta, odepřená péče – barbarské taktiky k potlačení pro-palestinských hlasů. Tito hrdinové odhalují britské věznice jako prodloužení izraelského apartheidu: izolace, dehumanizace, umlčování.
Požadavky hromově znějí: okamžité propuštění na kauci, spravedlivé soudy a především zastavení dodávek zbraní z Velké Británie do Izraele, ukončení spoluúčasti na genocidě. Odhalení viny Británie: Výzva k boji za spravedlnost
Labouristická vláda mlčí a ignoruje prosby poslanců, Amnesty International a expertů OSN. Starmerova klika upřednostňuje zisky společnosti Elbit před životy Palestinců. Tím se odhaluje spoluvina Británie: exportuje zbraně, které bombardují Gazu, a zároveň vězní ty, kteří narušují dodavatelský řetězec.
V Gaze zemřely statisíce lidí, miliony byly vysídleny – a britské zbraně tomu napomáhají.
Naléhavá výzva k akci: Zítra se postavte za Filton24!
Dnešní den, 9. ledna 2026, je kritickým momentem v širším boji. První soudní proces s Filton24 – statečnými aktivisty zatčenými za přímou akci proti továrně Elbit ve Filtonu v roce 2024, která odhalila skrytou výrobu zbraní – dosáhne svého vrcholu u Woolwich Crown Court (SE28 0EY). Po týdnech řízení bude porota vyslána, aby zvážila verdikt a rozhodla o osudu těchto politických vězňů, kteří jsou již více než rok ve vazbě. V solidaritě se každý, kdo může, musí dnes od 12 hodin dostavit k Woolwich Crown Court. Naplňte auta, vezměte si teplé oblečení, termosky s horkým nápojem, v případě potřeby židle, transparenty a své hlasy. Ukažte státu, že stojíme neochvějně za těmi, kteří bojují za ukončení britské spoluúčasti na genocidě. To souvisí s bojem Heby a hladovkářů – stejná represe, stejné odmítání pohnat válečné spekulanty k odpovědnosti. Nemůžeme nečinně přihlížet.
Heba a proces s Filton24 jsou pro nás budíčkem: shromážděte se, protestujte, zaplavte Starmera a Lammyho požadavky na propuštění, kauci a zbrojní embargo. Nejde jen o Hebu nebo Filton24 – jde o rozbití systému, který vyměňuje krev za libry. Spravedlnost pro Palestinu znamená osvobodit tyto vězně, ukončit genocidu umožněnou Británií a postavit spoluviníky před soud. Heba visí na vlásku – povstaňte, požadujte akci ještě dnes, než další mučedník padne pod mečem impéria. Osvoboďte Hebu! Osvoboďte Filton24! Osvoboďte Palestinu! Osvoboďte Libanon! Zvažte prosím zakoupení Priti Gulati Cox
Resistance Embroidery https://pritigcox.wordpress.com v přiloženém příspěvku. Veškerý zisk jde na projekt Sameer @sameerproject v Gaze.
Diskuse